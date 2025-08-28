Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Azonosították a halálos iskolai lövöldözés tettesét – megrázó részletek derültek ki

Link másolása
Vágólapra másolva!
A belga Club Brugge, a dán FC Köbenhavn és a portugál Benfica továbbjutásával vált teljessé a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának mezőnye. A Bajnokok Ligája sorsolását már csütörtökön meg is tartják.

A Brugge a selejtező utolsó fordulójának múlt heti, első mérkőzésén 3-1-re nyert a skót Rangers FC otthonában, a szerdai, hazai visszavágón pedig a nyolcadik percben emberelőnybe került és végül kiütéssel, 6-0-ra győzött. A koppenhágai csapat idegenbeli 1-1-es döntetlen után hazai pályán 2-0-ra nyert a svájci FC Basel ellen, míg a Benfica 1-0-s összesítéssel ejtette ki a Fenerbahce csapatát. Ezzel a három csapattal és – sajnos – a Qarabaggal lett teljes a Bajnokok Ligája mezőnye.

bajnokok ligája Liverpool's Dutch midfielder #38 Ryan Gravenberch (2R) celebrates with teammates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Liverpoolban is várják a Bajnokok Ligája sorsolását
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Bajnokok Ligája: 36 csapat, csütörtökön sorsolás

A csütörtökön 18 órakor kezdődő sorsoláson minden klub a négy kalapból két-két ellenfelet kap, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakaszban. Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik. A Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg.

A Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag FK a negyedik, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató angol bajnok Liverpool FC az első kalapba került.

A BL főtáblájának 36 csapatos mezőnye kalapok szerint

1. kalap: Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München (német), Liverpool FC (angol), Internazionale (olasz), Chelsea (angol), Borussia Dortmund (német), FC Barcelona (spanyol)

2. kalap: Arsenal (angol), Bayer Leverkusen (német), Atlético Madrid (spanyol), Benfica (portugál), Atalanta (olasz), Villarreal (spanyol), Juventus (olasz), Eintracht Frankfurt (német), Club Brugge (belga)

3. kalap: Tottenham Hotspur (angol), PSV Eindhoven (holland), AFC Ajax (holland), Napoli (olasz), Sporting CP (portugál), Olimpiakosz (görög), Slavia Praha (cseh), Bodö/Glimt (norvég), Olympique Marseille (francia)

4. kalap: FC Köbenhavn (dán), AS Monaco FC (francia), Galatasaray (török), Royale Union Saint-Gilloise (belga), Qarabag FK (azeri), Athletic Bilbao (spanyol), Newcastle United (angol), Páfosz FC (ciprusi), Kajrat Almati (kazah)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!