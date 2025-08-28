A Brugge a selejtező utolsó fordulójának múlt heti, első mérkőzésén 3-1-re nyert a skót Rangers FC otthonában, a szerdai, hazai visszavágón pedig a nyolcadik percben emberelőnybe került és végül kiütéssel, 6-0-ra győzött. A koppenhágai csapat idegenbeli 1-1-es döntetlen után hazai pályán 2-0-ra nyert a svájci FC Basel ellen, míg a Benfica 1-0-s összesítéssel ejtette ki a Fenerbahce csapatát. Ezzel a három csapattal és – sajnos – a Qarabaggal lett teljes a Bajnokok Ligája mezőnye.

Liverpoolban is várják a Bajnokok Ligája sorsolását

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Bajnokok Ligája: 36 csapat, csütörtökön sorsolás

A csütörtökön 18 órakor kezdődő sorsoláson minden klub a négy kalapból két-két ellenfelet kap, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakaszban. Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik. A Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg.

A Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag FK a negyedik, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató angol bajnok Liverpool FC az első kalapba került.

A BL főtáblájának 36 csapatos mezőnye kalapok szerint

1. kalap: Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München (német), Liverpool FC (angol), Internazionale (olasz), Chelsea (angol), Borussia Dortmund (német), FC Barcelona (spanyol)

2. kalap: Arsenal (angol), Bayer Leverkusen (német), Atlético Madrid (spanyol), Benfica (portugál), Atalanta (olasz), Villarreal (spanyol), Juventus (olasz), Eintracht Frankfurt (német), Club Brugge (belga)

3. kalap: Tottenham Hotspur (angol), PSV Eindhoven (holland), AFC Ajax (holland), Napoli (olasz), Sporting CP (portugál), Olimpiakosz (görög), Slavia Praha (cseh), Bodö/Glimt (norvég), Olympique Marseille (francia)

4. kalap: FC Köbenhavn (dán), AS Monaco FC (francia), Galatasaray (török), Royale Union Saint-Gilloise (belga), Qarabag FK (azeri), Athletic Bilbao (spanyol), Newcastle United (angol), Páfosz FC (ciprusi), Kajrat Almati (kazah)