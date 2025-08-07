Az első játékrész végén, amikor a Como 2-0-ra vezetett, a légkör egyre feszültebbé vált a pályán, a balhé már a levegőben lógott.

Elképesztő balhé volt a Como és a Betis barátságos meccsén

Fotó: 433/Instagram

A balhé kirobbanása

A botrány Pablo Fornals, a Betis és Máximo Perrone összeszólalkozása után tört ki:

Fornals lekevert egy pofont Perronénak, aki ököllel válaszolt. A két futballista azonnal dulakodni kezdett, amikor több játékos – a kispadról is többen a pályára rohantak – , is beszállt a balhéba.

Egyesek, hogy szétválasszák őket, mások éppen azért, hogy beszálljanak a küzdelembe.

Az incidens közben a Betis támadója, Cucho Hernández nagy zűrzavar közepette saját csapattársát, Natant találta el egy ütéssel – véletlenül, de annál látványosabban.

A verekedés után több játékos is lapot kapott.

Perronét azonnal kiállították, miközben Fornals először elkerülte az azonnali pirosat, de végül a káosz tisztázása után őt is leküldték. Cucho Hernández viszont mradhatott a pályán, annak ellenére, hogy ő is aktív részese volt az összecsapásnak.

Érdekesség, hogy Héctor Bellerín megpróbált békét közvetíteni, de közben szóváltásba keveredett a játékvezetővel. Emiatt ő is piros lapot kapott, amit azonban a játékvezető a szünetben visszavont, így Bellerín folytathatta a mérkőzés.

Az első félidő végén történt botrány árnyékában a találkozó második felvonása már eseménymentesebben telt. A Betis Isco és Junior Firpo góljaival kiegyenlített, de a 92. percben jött a Como válasza: Azón találatával 3-2-re megnyerték a mérkőzést az olaszok.

Az új szezon hamarosan kezdődik mindkét ligában: a Betis augusztus 18-án az Elche vendégeként indítja a La Ligát, míg a Como a Coppa Italiában a Südtirol, majd a Serie A-ban a Lazio ellen lép pályára először.