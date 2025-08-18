A balhé után szurkolók azonnal találgatni kezdtek, hogy vajon Marc Guehi lehetséges távozása áll-e a háttérben.

Marc Guehi az edzővel balhézott: a hírek szerint hamarosan a Liverpoolhoz igazolhat

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Roy Keane véleménye a balhéról: beszélgetések helye a pályán kívül

Az angol válogatott védő szerződése már csak egy évig érvényes, és ha Palace nem hosszabbít vele hamarosan, akkor inkább eladnák, mintsem ingyen elengedjék jövő nyáron. Érdekesség, hogy a legvalószínűbb vevőnek jelenleg a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is a soraiban tudó Liverpool tűnik a legesélyesebbnek.

A Manchester United legendája, Roy Keane a Sky Sports élő adásában fejezte ki nemtetszését az új trend kapcsán.

„Miért alakult ki az elmúlt egy-két évben, hogy az edzők kijönnek a pályára és minden játékossal megpróbálnak kezet fogni, sőt még az ellenfél játékosával is?” – tette fel a kérdést Keane.

Keane szerint a játékos, főleg, ha fáradt vagy átigazolási pletykák kereszttüzében van, nem feltétlenül akar a pályán ilyen helyzetbe kerülni:

Volt már olyan edzőm, aki egy meccs után kijött hozzám, én pedig azt gondoltam: ‘Mi van veled? Menjünk inkább be az öltözőbe! Ha beszélgetni akarsz, ott megteheted.'

— mondta.

🗣️ "It's like the new garlic bread"



Roy Keane's thoughts on that Oliver Glasner and Marc Guehi interaction at full-time of Chelsea vs Crystal Palace... pic.twitter.com/Ntqh24Mvfy — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 17, 2025

Szerinte a pályán zajló magánbeszélgetések csak az utóbbi években terjedtek el, régen az edzők egymással kezet fogtak, aztán mindenki bement az öltözőbe.

Vezetőedzőként Keane soha nem volt ennek a híve: „Miért mennék ki a pályára? Úgyis látom őket az öltözőben.” Sőt, Keane szerint már az is zavaró, ha a saját edződ kezet akar fogni, hát még az ellenfélé, hiszen „ők az ellenség!”.

Az eset után Glasner megpróbálta csillapítani a pletykákat Guehi és Eberechi Eze esetleges távozásáról, hangsúlyozva, hogy a játékosok százszázalékig a csapatért küzdenek: „Jó tanács a fiataloknak, hogy ne higgyenek el mindent, amit olvasnak, főleg az interneten.

Nem tudni, a pletykák közül mi igaz. A játékosokat nap mint nap látom edzésen — ha igaz lenne a fele is annak, amit írnak, a csapat nem működne ilyen egységesen…

- mondta a Palace menedzsere, Oliver Glasner.

Ennek ellenére Guehi jövője továbbra is kérdéses a hírek szerint.