Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Vasárnap a labdarúgó Premier League-ben rendezett Chelsea-Crystal Palace (0-0) után nem várt jelenet bontakozott ki a Stamford Bridge-en. Marc Guehi – aki körül folyamatosak az átigazolási pletykák – közvetlenül a játékoskijáróba ment, miközben edzője, Oliver Glasner próbált vele beszélni, a balhé pedig természetesen komoly témát szolgáltat. Még Guehi csapattársa, Jean-Philippe Mateta is észlelte, mennyire kínos a szituáció, amikor pillanatokkal később kezet fogott Glasnerrel, miközben már a korábbi legendás focista, Roy Keane is elmondta a véleményét az esetről.

A balhé után szurkolók azonnal találgatni kezdtek, hogy vajon Marc Guehi lehetséges távozása áll-e a háttérben.

balhé, Crystal Palace's English defender #06 Marc Guehi holds the trophy base as he celebrates on the pitch after the English FA Cup final football match between Crystal Palace and Manchester City at Wembley stadium in London, on May 17, 2025. Crystal Palace beat Manchester City 1-0 in the FA Cup final at Wembley on Saturday to win the first major trophy in the club's history. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Marc Guehi az edzővel balhézott: a hírek szerint hamarosan a Liverpoolhoz igazolhat
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Roy Keane véleménye a balhéról: beszélgetések helye a pályán kívül

Az angol válogatott védő szerződése már csak egy évig érvényes, és ha Palace nem hosszabbít vele hamarosan, akkor inkább eladnák, mintsem ingyen elengedjék jövő nyáron. Érdekesség, hogy a legvalószínűbb vevőnek jelenleg a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is a soraiban tudó Liverpool tűnik a legesélyesebbnek.

A Manchester United legendája, Roy Keane a Sky Sports élő adásában fejezte ki nemtetszését az új trend kapcsán.

„Miért alakult ki az elmúlt egy-két évben, hogy az edzők kijönnek a pályára és minden játékossal megpróbálnak kezet fogni, sőt még az ellenfél játékosával is?” – tette fel a kérdést Keane.

Keane szerint a játékos, főleg, ha fáradt vagy átigazolási pletykák kereszttüzében van, nem feltétlenül akar a pályán ilyen helyzetbe kerülni:

Volt már olyan edzőm, aki egy meccs után kijött hozzám, én pedig azt gondoltam: ‘Mi van veled? Menjünk inkább be az öltözőbe! Ha beszélgetni akarsz, ott megteheted.' 

— mondta.

Szerinte a pályán zajló magánbeszélgetések csak az utóbbi években terjedtek el, régen az edzők egymással kezet fogtak, aztán mindenki bement az öltözőbe.

Vezetőedzőként Keane soha nem volt ennek a híve: „Miért mennék ki a pályára? Úgyis látom őket az öltözőben.” Sőt, Keane szerint már az is zavaró, ha a saját edződ kezet akar fogni, hát még az ellenfélé, hiszen „ők az ellenség!”.

Az eset után Glasner megpróbálta csillapítani a pletykákat Guehi és Eberechi Eze esetleges távozásáról, hangsúlyozva, hogy a játékosok százszázalékig a csapatért küzdenek: „Jó tanács a fiataloknak, hogy ne higgyenek el mindent, amit olvasnak, főleg az interneten. 

Nem tudni, a pletykák közül mi igaz. A játékosokat nap mint nap látom edzésen — ha igaz lenne a fele is annak, amit írnak, a csapat nem működne ilyen egységesen…

 - mondta a Palace menedzsere, Oliver Glasner. 

Ennek ellenére Guehi jövője továbbra is kérdéses a hírek szerint. 

