A 28 éves angol válogatott támadó, a WHU csapatkapitánya, Jarrod Bowen a saját szurkolóival balhézott.

Saját szurkolóival balhézott a West Ham sztárja, Jarrod Bowen

Fotó: Getty Images

A focista a találkozó után a vendégek szurkolói elé ment, hogy megtapsolja őket támogatásukért, azonban

egy megjegyzés annyira felbőszítette, hogy azonnal a lelátóhoz sietett. A helyzetből végül Tomás Soucek és a rendezők közbelépésének köszönhetően nem lett komolyabb incidens, de Bowen láthatóan feldúlt állapotban vonult le a pályáról, még a csapatkapitányi karszalagját is levette.

Jarrod Bowen has apologised on social media for his conduct following West Ham's Carabao Cup exit. pic.twitter.com/bYXYYtlWTl — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 26, 2025

Az esetről készült videó gyorsan el is terjedt a közösségi médiában: míg egyes szurkolók kritizálták, hogy Bowen fenyegetően közelített a drukkerekhez, mások megvédték, mondván, ő az utolsó játékos, akit okolni lehetne a rossz szereplésért.

Shame on whoever had a pop at Jarrod Bowen. You can tell he really does care about this club and was one of the only players still fighting until the end tonight.



⚒️ #WHUFC #COYI pic.twitter.com/Wwm1Oprqd0 — West Ham News & Views (@WestHamViews_) August 26, 2025

Bowen nem sokkal az eset után saját közösségi oldalán kért elnézést. Hangsúlyozta, hogy rendkívül szenvedélyes játékos, mindig küzd a klubért, de belátja, hogy példát kell mutatnia.

Tudjátok, mennyire szeretlek benneteket és ezt a klubot. A nehéz időkön is együtt kell átmennünk. Vasárnap találkozunk

– írta a szurkolóknak.

A szurkolók és a játékosok közötti feszültség a vezetőedző Graham Pottert is kínos helyzet elé állította. A menedzser szerint nem tudni pontosan, mi hangzott el Bowen és a szurkoló között, de úgy érzi, természetes, hogy érzelmek törtek felszínre egy ilyen vereség után.

„Jarrod fantasztikus kapitány, aki szívét-lelkét adja a klubért. A szurkolók szenvednek, mi is szenvedünk. Ez az egész abból fakad, hogy mindannyian törődünk a csapattal” – mondta Potter, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a klub jövője szempontjából kulcsfontosságú a szurkolók és a játékosok közötti összetartás.

Jarrod Bowen bocsánatot kért a szurkolóktól

Fotó: Getty Images

A Wolverhampton elleni kiesés a szezon harmadik veresége volt már a tétmeccseket tekintve, és a védelem eddigi teljesítménye sem ad sok okot bizakodásra – összesen 11 gólt kaptak. A bajnoki folytatásban vasárnap a Nottingham Forest ellen lépnek pályára, Potter számára pedig létfontosságú lenne, hogy csapata az első nemzetközi szünet előtt három ponttal javítson hangulatán.