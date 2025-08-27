Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A West Ham United újabb csalódást keltő estét produkált, ezúttal a Ligakupából búcsúzott a Wolverhampton elleni 3–2-es vereség után. A meccs utóhangjai azonban nemcsak a pályán történtekről, hanem a balhéról is szóltak: a csapatkapitány, Jarrod Bowen a lefújást követően szóváltásba keveredett a csapatot idegenbe is elkísérő szurkolókkal.

A 28 éves angol válogatott támadó, a WHU csapatkapitánya, Jarrod Bowen a saját szurkolóival balhézott.

balhé, Wet Ham United Jarrod Bowen, WetHamUnitedJarrod Bowen
Saját szurkolóival balhézott a West Ham sztárja, Jarrod Bowen
Fotó: Getty Images

Jarrod Bowen a szurkolókkal balhézott

A focista a találkozó után a vendégek szurkolói elé ment, hogy megtapsolja őket támogatásukért, azonban 

egy megjegyzés annyira felbőszítette, hogy azonnal a lelátóhoz sietett. A helyzetből végül Tomás Soucek és a rendezők közbelépésének köszönhetően nem lett komolyabb incidens, de Bowen láthatóan feldúlt állapotban vonult le a pályáról, még a csapatkapitányi karszalagját is levette.  

Az esetről készült videó gyorsan el is terjedt a közösségi médiában: míg egyes szurkolók kritizálták, hogy Bowen fenyegetően közelített a drukkerekhez, mások megvédték, mondván, ő az utolsó játékos, akit okolni lehetne a rossz szereplésért.  

Bowen nem sokkal az eset után saját közösségi oldalán kért elnézést. Hangsúlyozta, hogy rendkívül szenvedélyes játékos, mindig küzd a klubért, de belátja, hogy példát kell mutatnia.

Tudjátok, mennyire szeretlek benneteket és ezt a klubot. A nehéz időkön is együtt kell átmennünk. Vasárnap találkozunk

 – írta a szurkolóknak.  

A szurkolók és a játékosok közötti feszültség a vezetőedző Graham Pottert is kínos helyzet elé állította. A menedzser szerint nem tudni pontosan, mi hangzott el Bowen és a szurkoló között, de úgy érzi, természetes, hogy érzelmek törtek felszínre egy ilyen vereség után.  

„Jarrod fantasztikus kapitány, aki szívét-lelkét adja a klubért. A szurkolók szenvednek, mi is szenvedünk. Ez az egész abból fakad, hogy mindannyian törődünk a csapattal” – mondta Potter, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a klub jövője szempontjából kulcsfontosságú a szurkolók és a játékosok közötti összetartás.  

Wet Ham United Jarrod Bowen, WetHamUnitedJarrod Bowen
Jarrod Bowen bocsánatot kért a szurkolóktól 
Fotó: Getty Images

A Wolverhampton elleni kiesés a szezon harmadik veresége volt már a tétmeccseket tekintve, és a védelem eddigi teljesítménye sem ad sok okot bizakodásra – összesen 11 gólt kaptak. A bajnoki folytatásban vasárnap a Nottingham Forest ellen lépnek pályára, Potter számára pedig létfontosságú lenne, hogy csapata az első nemzetközi szünet előtt három ponttal javítson hangulatán.  

A magyarságát tagadó, magyar nevű kapus lett a hős Angliában
Éhbérért futballozik az Arsenal 15 éves csodagyereke, és az öltözőből is kizárják
Szoboszlai a Liverpool következő rangadóján is új poszton játszhat
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!