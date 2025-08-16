A korábban a Glasgow Girls U16-os csapatában futballozó Skye Stout élete első profi szerződését kötötte, méghozzá a Kilmarnock Women csapatával. Stout ráadásul nem akárki, a neve felbukkant a Scottish Women’s Football 2023-as díjátadó listáján is (Az Év Fiatal Játékosa díj jelöltjei között). Nos, sajnos a bejelentés első körben nem sikerült jól, de nem sportszakmai okok miatt, hanem Stout pattanásai végett, amik a bántalmazások célkeresztjébe sodorták az ifjú labdarúgót.

Sokan bántották a fiatal labdarúgót.

Fotó: https://x.com/FootballFactly

A kommentelők bántalmazása miatt lépni kellett

A fiatal középpályást elvileg hamar megtalálták a „trollok” és a hírek szerint emiatt törölni kellett a posztot a klubnak, hogy elkerüljék a további durva megjegyzéseket, bántalmazó hozzászólásokat.

Egyébként a hír elterjedése után többen már úgy kommentelnek, hogy sajnálatukat fejezik ki a focista irányában és néhányan arra is felhívták a figyelmet, hogy a pályán mutatott teljesítménye alapján kell majd megítélni, nem a külsője után.

A hírek szerint a dolog odáig fajult, hogy a hölgy törölte magát a közösségi oldalakról, miközben a klubja minden vele kapcsolatos hírt és a fotóit is törölte az oldalakról