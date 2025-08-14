A kétszeres magyar válogatott Baráth Péter ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget a Raków Czestochowa együttesében, amelynek a továbbjutás szempontjából mindenképpen nyernie kellett a debreceni Nagyerdei Stadionban az izraeli Makkabi Haifa ellen.

Baráth Péter betalált, csapata továbbjutott a Konferencia-ligában

Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Baráth Péter gólja is kellett a lengyelek továbbjutásához

A lengyel csapat már az első félidő hosszabbításában ledolgozta az első meccsen összeszedett egygólos hátrányát, amiben kulcsszerepe volt a Fradi korábbi játékosának, Baráth Péternek, ugyanis egy szöglet után az ő fejesgóljával szerzett vezetést a Raków. Baráth gólja ide kattintva megtekinthető!

A fordulás után emberelőnybe kerültek a lengyelek, a fölényt pedig a csereként beállt Lamine Diaby-Fadiga váltotta gólra büntetőből. A Czestochowa így végül 2-1-es összesítéssel jutott tovább a negyedik körbe, ahol a főtáblára kerülésért majd a bolgár Arda Kardzsalival találkozik.

A 93. percben lecserélt Baráth Pétert idénybeli első gólját szerezte és először talált be a Konferencia-ligában.

Kapcsolódó cikkek: