A labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának debreceni visszavágóján a lengyel Raków Czestochowa 2-0-ra legyőzte az izraeli Maccabi Haifát, így megfordította a párharcot és 2-1-es összesítéssel bejutott az utolsó körbe. A lengyel csapat vezető gólját a magyar válogatott Baráth Péter szerezte.

A kétszeres magyar válogatott Baráth Péter ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget a Raków Czestochowa együttesében, amelynek a továbbjutás szempontjából mindenképpen nyernie kellett a debreceni Nagyerdei Stadionban az izraeli Makkabi Haifa ellen.

Baráth Péter participates in the game between KS Cracovia and Rakow Czestochowa in Krakow, Poland, on February 1, 2025. This is a PKO BP Ekstraklasa, Polish football league match at Cracovia Stadium. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Baráth Péter betalált, csapata továbbjutott a Konferencia-ligában
Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Baráth Péter gólja is kellett a lengyelek továbbjutásához

A lengyel csapat már az első félidő hosszabbításában ledolgozta az első meccsen összeszedett egygólos hátrányát, amiben kulcsszerepe volt a Fradi korábbi játékosának, Baráth Péternek, ugyanis egy szöglet után az ő fejesgóljával szerzett vezetést a Raków. Baráth gólja ide kattintva megtekinthető!

A fordulás után emberelőnybe kerültek a lengyelek, a fölényt pedig a csereként beállt Lamine Diaby-Fadiga váltotta gólra büntetőből. A Czestochowa így végül 2-1-es összesítéssel jutott tovább a negyedik körbe, ahol a főtáblára kerülésért majd a bolgár Arda Kardzsalival találkozik.

A 93. percben lecserélt Baráth Pétert idénybeli első gólját szerezte és először talált be a Konferencia-ligában.

