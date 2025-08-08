A megállapodás már végleges: Inigo Martínez a Barcelona csapatától, és 2026 nyaráig szóló kontraktust ír alá az al-Naszrral, további egyéves hosszabbítási opcióval.

A Barcelona egyik legfontosabb játékosa távozik a klubtól

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona meglepő döntésének háttere

Inigo Martínez 2023 nyarán érkezett az Athletic Bilbaótól, eredetileg nem számított alapembernek, a 2024-25‑ös idényben teljesen másként alakult a történet: Hansi Flick irányítása alatt teljesen új szerepkörbe került. Több forrás is hangsúlyozza, hogy

a rotálható hátvédből Flick első számú védőjévé nőtte ki magát, és stabil párost alkotott Pau Cubarsíval.

Egyesek szerint még „a támadók fölé is nőtt” fontosságban.

De akkor miért engedték el?

A döntés mögött egy korábbi, kevéssé ismert megállapodás áll. Amikor a játékos 2023-ban aláírt a Barcához, a felek között egyfajta szóbeli garancia született: ha olyan ajánlat érkezik, amely anyagilag és szakmailag is megfelelő a számára, a klub nem gördít akadályt a távozása elé. Ez az "úriemberek közötti egyezség" most aktiválódott, a katalán vezetés pedig tartotta magát a szavához.

Az al-Naszr látványos igazolásai az elmúlt másfél évben új szintre emelték a szaúdi Pro League ismertségét.

Cristiano Ronaldo mellett olyan játékosok érkeztek, mint Sadio Mané, Aymeric Laporte vagy Marcelo Brozovic, most pedig Inigo Martínez csatlakozik hozzájuk.

A rutinos védő új kihívásokat keresve választotta az Arab-félszigetet, a Barcelona pedig ezzel a lépéssel jelentős bértömegtől szabadul meg, ami a klub pénzügyi mozgásterét is növeli a nyári átigazolási hajrában.

A hivatalos bejelentés a hírek szerint napokon belül megtörténhet.