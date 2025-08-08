Live
Sokkban a Barcelona-szurkolók, miután kiderült: a klub ingyen elengedi Inigo Martínezt, aki azonnali hatállyal távozik, és a szaúdi al-Naszr játékosa lesz. A 33 éves Barcelona-védő szerződését közös megegyezéssel bontják fel, hogy átigazolási díj nélkül csatlakozhasson Cristiano Ronaldo csapatához.

A megállapodás már végleges: Inigo Martínez a Barcelona csapatától, és 2026 nyaráig szóló kontraktust ír alá az al-Naszrral, további egyéves hosszabbítási opcióval. 

Inigo Martinez celebrates the league championship victory at the end of the match between FC Barcelona and Villarreal CF, corresponding to week 37 of LaLiga EA Sports, at the Olympic Stadium Lluis Companys, in Barcelona, Spain, on May 18, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP) Barcelona
A Barcelona egyik legfontosabb játékosa távozik a klubtól
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona meglepő döntésének háttere

Inigo Martínez 2023 nyarán érkezett az Athletic Bilbaótól, eredetileg nem számított alapembernek, a 2024-25‑ös idényben teljesen másként alakult a történet: Hansi Flick irányítása alatt teljesen új szerepkörbe került. Több forrás is hangsúlyozza, hogy

a rotálható hátvédből Flick első számú védőjévé nőtte ki magát, és stabil párost alkotott Pau Cubarsíval.

Egyesek szerint még „a támadók fölé is nőtt” fontosságban.

De akkor miért engedték el?

A döntés mögött egy korábbi, kevéssé ismert megállapodás áll. Amikor a játékos 2023-ban aláírt a Barcához, a felek között egyfajta szóbeli garancia született: ha olyan ajánlat érkezik, amely anyagilag és szakmailag is megfelelő a számára, a klub nem gördít akadályt a távozása elé. Ez az "úriemberek közötti egyezség" most aktiválódott, a katalán vezetés pedig tartotta magát a szavához.

Az al-Naszr látványos igazolásai az elmúlt másfél évben új szintre emelték a szaúdi Pro League ismertségét.

Cristiano Ronaldo mellett olyan játékosok érkeztek, mint Sadio Mané, Aymeric Laporte vagy Marcelo Brozovic, most pedig Inigo Martínez csatlakozik hozzájuk.

A rutinos védő új kihívásokat keresve választotta az Arab-félszigetet, a Barcelona pedig ezzel a lépéssel jelentős bértömegtől szabadul meg, ami a klub pénzügyi mozgásterét is növeli a nyári átigazolási hajrában.

A hivatalos bejelentés a hírek szerint napokon belül megtörténhet.

