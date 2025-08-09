Marc-André ter Stegen ügye borzolta a kedélyeket Barcelonában. Mint ismert, a 33 éves kapus megsérült, majd bejelentette, három hónapos kihagyásra kényszerül, a klub orvosai viszont legalább négy hónapos kényszerkihagyásra számítottak, valamint arra, hogy emiatt tudnak más játékost nevezni a helyére. Ha egy focista legalább négy hónapig sérült, a La Liga szabályai szerint a klub felhasználhatja a fizetési keretének nyolcvan százalékát más játékos regisztrálására. A Barcelona kapott volna az alkalmon, mert egyébként csak egy cserekapus, Inaki Pena volt nevezve, az új igazolás, Joan García, valamint az elnyűhetetlen Wojciech Szczeszny várt a sorára.

Marc-André ter Stegen megenyhült, megnyugodhat a Barcelona

Lezárult Ter Stegen és a Barcelona vitája

Ehhez azonban Ter Stegen beleegyezésére is szüksége lett volna a katalánoknak, hogy kiadják az orvosi leleteit a La Ligának. A Barcelona azonban falakba ütközött, a német játékos nemet mondod a kérésre. Erre válaszul a klub fegyelmi eljárást indított ellene, és a csapatkapitányi karszalagtól is elbúcsúzhatott. De, mint kiderült, csak átmenetileg, mert a Barcának valahogy sikerült megenyhítenie Ter Stegent, aki végre aláírta a kért dokumentumot, ezzel véget vetett a háborúnak.

Az FC Barcelona tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy Marc-André ter Stegen aláírta a dokumentumot, amellyel engedélyezi a klubnak, hogy a műtétjét követően benyújtsa az orvosi jelentést a La Ligának. A fegyelmi ügy ezzel lezárult, és a játékos azonnali hatállyal visszakapja a csapatkapitányi karszalagot.

Ezek után Ter Stegen is kiadott egy közleményt, amelyben igyekezett megmagyarázni az eddigi döntéseit, amelyekkel – elmondása szerint – egyik csapattársának sem akart keresztbe tenni.

Így most már elhárulnak az akadályok García beregisztrálása elől, aztán a Barcelona az al-Nasszrhöz távozó Inigo Martínez helyére is nevezhet valakit. Így már Hansi Flick is nyugodtabban készülhet jövő szombatra, amikor is a címvédő a Mallorca vendégeként bemutatkozik az új idényben.