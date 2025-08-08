dén májusban a Barcelona fordulatos csata után kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, miután az olasz Internazionale a 3-3-as odavágót követően a második meccsen hosszabbítás után nyert 4-3-ra és 7-6-os összesítéssel lépett a fináléba.

Az UEFA fegyelmi bizottsága megbüntette a Barcelona edzőjét

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A lefújás után Hansi Flick, a Barcelona edzője keményen kritizálta a lengyel Szymon Marciniak játékvezetőt.

Úgy gondolom, az eredmény igazságtalan néhány bírói döntés miatt, ezt ki kell mondanom. Nem akarok túl sokat beszélni a bíróról, de minden olyan szituáció, ami 50-50-es volt, az végül az ő javukra dőlt el, ez pedig elszomorít. De nem szeretek többet beszélni a bíróról, elmondtam neki, hogy mit gondolok, de ezt most nem fogom itt megismételni, ez nem fair a csapatommal szemben sem, akik óriási munkát végeztek”

– mondta a mérkőzés után Hansi Flick.

Az UEFA fegyelmi bizottsága ezt követően egy mérkőzésre eltiltotta, valamint 20 ezer euróra megbüntette Hansi Flicket, aki mellett a katalán csapat másodedzője, a német Marcus Sorg is egymeccses eltiltást kapott.

Flick és Sorg a 2025/26-os idény első BL-mérkőzésén nem ülhet le a Barcelona kispadjára.