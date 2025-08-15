A Barcelona játékosai közül egyre többen viselnek kötést a kezükön. A szurkolók még emlékezhetnek, hogy elsőként még Luis Suárez volt az, aki mindig kötéssel a kezén lépett pályára, ahogy egyébként a rivális, Real Madridnál Karim Benzema is. Akkor egyfajta divatként vagy babonaként könyvelték el az eseteket, de most más foglalkoztatja a szurkolókat.
Van, akik szerint igen. Lamine Yamal, Raphinha, Gavi, Pau Víctor vagy Robert Lewandowski is többször lépett pályára bandázzsal, amit először mindenki csak hóbortnak, divatnak vagy babonának gondolt. A Real Madrid korábbi orvosa, Niko Mihic a lényeget nem kimondva tett kétértelmű utalásokat. „Aki ért az egészségügyhöz egy kicsit, az pontosan tudja, hogy a kéz és a csukló környéke biztosítja a legkönnyebb hozzáférést az erekhez és a vénákhoz” – mondta Mihic.
A Barcelona-szurkolók számára éppen ezért is vált ikonikus pillanattá, amikor Raphinha az el Clásicón szerzett gólja után büszkén mutatta a bekötözött kezét, ami sokak szerint a doppingvádakra adott - szarkasztikus - válasz volt.
Dr. Marco Scorcu, az olasz sportorvosok szövetségének alelnöke és Cagliari orvosa szerint több sebből vérzik a dolog. „Ha valaki rejtegetni akar valamit, akkor miért a kezet használják, miért nem egy kevésbé látható helyet? Inkább abban hiszek, hogy babonáról van szó, sokan hordanak kötést akkor is, ha a probléma már megoldódott. Ha egy meccsen jól játszott, akkor babonából ugyanúgy szeretne pályára lépni a következő meccsen is” – mondta az olasz szakember.
A klub közvetlenül nem reagált hivatalosan ezekre a vádakra, mondván, hogy annyira abszurd a felvetés, hogy nem is akarnak foglalkozni vele. Eközben többen megfigyelték, hogy a játékosok csak a Barcelonában használják a kötést, míg a válogatott meccseken ez nem látható rajtuk, ezzel tovább táplálva az összeesküvés-elméleteket.
Ugyanezt fokozhatja az is, hogy az UEFA megbüntette a Inter elleni Bajnokok Ligája-elődöntőn történtek miatt a klubot. Robert Lewandowski és Lamine Yamal sem vett részt a kötelező doppingellenőrzésen az Inter elleni BL-kiesést követően, ahol egyébként mindketten kötéssel a kezükön szerepeltek...