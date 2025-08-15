Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Barcelona játékosai közül egyre többen és egyre gyakrabban viselnek a kezükön és a csuklójukon szorítókötést vagy bandázst, ami sokak szerint gyanús. Többen is arra figyelmeztetnek, hogy dopping állhat a háttérben, de a Barcelona játékosai látszólag csak nevetnek a vádakon.

A Barcelona játékosai közül egyre többen viselnek kötést a kezükön. A szurkolók még emlékezhetnek, hogy elsőként még Luis Suárez volt az, aki mindig kötéssel a kezén lépett pályára, ahogy egyébként a rivális, Real Madridnál Karim Benzema is. Akkor egyfajta divatként vagy babonaként könyvelték el az eseteket, de most más foglalkoztatja a szurkolókat.

barcelona Raphinha Dias and Lamine Yamal play during the match between FC Barcelona and Villarreal CF, corresponding to week 37 of LaLiga EA Sports, at the Olympic Stadium Lluis Companys, in Barcelona, Spain, on May 18, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
A Barcelona játékosai előszeretettel hordanak kötést: itt Raphinha és Lamine Yamal is azt visel 
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Létezik, hogy a Barcelona játékosai mindenki szeme láttára doppingolnak?

Van, akik szerint igen. Lamine Yamal, Raphinha, Gavi, Pau Víctor vagy Robert Lewandowski is többször lépett pályára bandázzsal, amit először mindenki csak hóbortnak, divatnak vagy babonának gondolt.  A Real Madrid korábbi orvosa, Niko Mihic a lényeget nem kimondva tett kétértelmű utalásokat. „Aki ért az egészségügyhöz egy kicsit, az pontosan tudja, hogy a kéz és a csukló környéke biztosítja a legkönnyebb hozzáférést az erekhez és a vénákhoz” – mondta Mihic.

A Barcelona-szurkolók számára éppen ezért is vált ikonikus pillanattá, amikor Raphinha az el Clásicón szerzett gólja után büszkén mutatta a bekötözött kezét, ami sokak szerint a doppingvádakra adott - szarkasztikus - válasz volt.

Raphinha Dias celebrates during the match between FC Barcelona and Real Madrid CF, corresponding to week 35 of LaLiga EA Sports, played at the Lluis Companys Stadium in Barcelona, Spain, on May 11, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Raphinha üzent a szurkolóknak
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Dr. Marco Scorcu, az olasz sportorvosok szövetségének alelnöke és Cagliari orvosa szerint több sebből vérzik a dolog. „Ha valaki rejtegetni akar valamit, akkor miért a kezet használják, miért nem egy kevésbé látható helyet? Inkább abban hiszek, hogy babonáról van szó, sokan hordanak kötést akkor is, ha a probléma már megoldódott. Ha egy meccsen jól játszott, akkor babonából ugyanúgy szeretne pályára lépni a következő meccsen is” – mondta az olasz szakember.

A klub közvetlenül nem reagált hivatalosan ezekre a vádakra, mondván, hogy annyira abszurd a felvetés, hogy nem is akarnak foglalkozni vele. Eközben többen megfigyelték, hogy a játékosok csak a Barcelonában használják a kötést, míg a válogatott meccseken ez nem látható rajtuk, ezzel tovább táplálva az összeesküvés-elméleteket.

Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski (C) jumps for the ball during the UEFA Champions League semi-final second leg football match between Inter Milan and FC Barcelona at the San Siro stadium in Milan on May 6, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Robert Lewandowski az Inter elleni BL-meccsen
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Ugyanezt fokozhatja az is, hogy az UEFA megbüntette a Inter elleni Bajnokok Ligája-elődöntőn történtek miatt a klubot. Robert Lewandowski és Lamine Yamal sem vett részt a kötelező doppingellenőrzésen az Inter elleni BL-kiesést követően, ahol egyébként mindketten kötéssel a kezükön szerepeltek...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!