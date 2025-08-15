A Barcelona játékosai közül egyre többen viselnek kötést a kezükön. A szurkolók még emlékezhetnek, hogy elsőként még Luis Suárez volt az, aki mindig kötéssel a kezén lépett pályára, ahogy egyébként a rivális, Real Madridnál Karim Benzema is. Akkor egyfajta divatként vagy babonaként könyvelték el az eseteket, de most más foglalkoztatja a szurkolókat.

A Barcelona játékosai előszeretettel hordanak kötést: itt Raphinha és Lamine Yamal is azt visel

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Létezik, hogy a Barcelona játékosai mindenki szeme láttára doppingolnak?

Van, akik szerint igen. Lamine Yamal, Raphinha, Gavi, Pau Víctor vagy Robert Lewandowski is többször lépett pályára bandázzsal, amit először mindenki csak hóbortnak, divatnak vagy babonának gondolt. A Real Madrid korábbi orvosa, Niko Mihic a lényeget nem kimondva tett kétértelmű utalásokat. „Aki ért az egészségügyhöz egy kicsit, az pontosan tudja, hogy a kéz és a csukló környéke biztosítja a legkönnyebb hozzáférést az erekhez és a vénákhoz” – mondta Mihic.

A Barcelona-szurkolók számára éppen ezért is vált ikonikus pillanattá, amikor Raphinha az el Clásicón szerzett gólja után büszkén mutatta a bekötözött kezét, ami sokak szerint a doppingvádakra adott - szarkasztikus - válasz volt.

Raphinha üzent a szurkolóknak

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Dr. Marco Scorcu, az olasz sportorvosok szövetségének alelnöke és Cagliari orvosa szerint több sebből vérzik a dolog. „Ha valaki rejtegetni akar valamit, akkor miért a kezet használják, miért nem egy kevésbé látható helyet? Inkább abban hiszek, hogy babonáról van szó, sokan hordanak kötést akkor is, ha a probléma már megoldódott. Ha egy meccsen jól játszott, akkor babonából ugyanúgy szeretne pályára lépni a következő meccsen is” – mondta az olasz szakember.

A klub közvetlenül nem reagált hivatalosan ezekre a vádakra, mondván, hogy annyira abszurd a felvetés, hogy nem is akarnak foglalkozni vele. Eközben többen megfigyelték, hogy a játékosok csak a Barcelonában használják a kötést, míg a válogatott meccseken ez nem látható rajtuk, ezzel tovább táplálva az összeesküvés-elméleteket.

Robert Lewandowski az Inter elleni BL-meccsen

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Ugyanezt fokozhatja az is, hogy az UEFA megbüntette a Inter elleni Bajnokok Ligája-elődöntőn történtek miatt a klubot. Robert Lewandowski és Lamine Yamal sem vett részt a kötelező doppingellenőrzésen az Inter elleni BL-kiesést követően, ahol egyébként mindketten kötéssel a kezükön szerepeltek...