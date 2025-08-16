Live
Eldőlt Marcus Rashford jövője. A Manchester Unitednél kegyvesztetté vált angol csatár sorsa egészen szombatig kérdéses volt az FC Barcelona csapatában. A katalánok első idei bajnokijának napján azonban jó hírt kapott Hansi Flick vezetőedző.

Nem kapkodta el az FC Barcelona, de végre megnyugodhatnak a szurkolók. Mindkét nyári szerzemény, azaz Marcus Rashford és Joan Garcia is bekerült az utazó keretbe, azaz mindketten pályára léphetnek szombaton (ma) a Mallorca elleni idény nyitó bajnoki mérkőzésen.

Marcus Rashford presents the 2025-26 FC Barcelona squad at the Johan Cruyff Stadium in Barcelona, Spain, on August 10, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) -- (Photo by Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Marcus Rashford sokáig maga sem tudta, hogy mikor léphet pályára először tétmeccsen a Barcelona csapatában
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona megoldotta

A katalán klub évek óta minden nyáron belelép ugyanabba a folyóba, majd valahogy minden alkalommal ki is evickél belőle. Mióta a COVID-19 járvány miatti leállás és óriási bevételkiesés, majd a folyamatos vagyonvesztés gazdasági értelemben padlóra küldte a klubot, minden évben ugyanez a menetrend: játékosok írnak alá a klubhoz, akik aztán hetekig, vagy akár 1-2 hónapig nem kapnak játékengedélyt, mert a klub anyagi helyzete miatt a La Liga nem engedélyezi a regisztrálásukat. Aztán valahonnan mindig kerül pénz a könyvekbe, ahogy most is történt.

A hírek szerint Mar Andre Ter-Stegen sérülése, és az előrejelzések szerint öt hónapra nyúló távolléte, így a keretből történt kikerülése tette lehetővé García végleges szerződtetését, illetve Rashford ügyének pozitív elbírálását. De az is nyomott a latban, hogy Rashford lemondott 315 ezer eurós heti fizetésének a 15 százalékáról.

A 62-szeres válogatott angol sztárcsatárt már januárban meg akarta szerezni a Barca, a La Liga azonban akkor is közbe lépett, és játékoseladáshoz kötötte Rashford érkezését. Miverl a katalánok akkor még nem tudtak túladni Ansu Fatin, Rashford maradt Manchesterben. Ansu Fati azóta már Monacóban van, így felszabadult a hely Rashford számára.

