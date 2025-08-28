Live
Rendkívüli

Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

A Chelsea mindent megtesz, hogy az átigazolási időszak utolsó napjaiban megszerezze a Barcelona tehetséges középpályását, Fermín Lópezt. A Barcelona játékosa egyre inkább hajlik a távozásra, de a vételáron még megy a huzavona.

A Chelsea egy ideje tárgyalásban áll a Barcelona játékosával, Fermín Lópezzel. Fermín 2029-ig áll szerződésben a Barcelona csapatával, de nagy a rivalizálás a posztján. Fermín az előző szezonban 46 meccsen így is lehetőséget kapott, többnyire csereként – 8 gólt és 10 gólpasszt hozott így össze.

Barcelona's Spanish midfielder #16 Fermin Lopez celebrates scoring the opening goal during the 60th Joan Gamper Trophy football match between FC Barcelona and Como 1907 at Johan Cruyff Stadium in Barcelona on August 10, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Fermín Lópezt még eladhatja a Barcelona
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Fermín és a Barcelona neve mára egybeforrt

A középpályás 12 évesen érkezett a Barcelonához a Real Betistől, és a klub akadémiáján, a La Masián nevelkedett. A 2022–23-as idényben kölcsönben a harmadosztályú Linaresnél játszott, majd az azt követő szezonban bekerült a Barcelona első csapatába, ahol Xavi irányítása alatt 11 gólt szerzett 43 mérkőzésen.

Fermín 2024 júniusában bemutatkozott a spanyol felnőtt válogatottban is, de a Barcelonában olyan riválisa vannak, mint Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Marc Casado vagy éppen Gavi, valamint a 18 éves Marc Bernal is hamarosan visszatérhet a sérülése után.

Sajtóhírek szerint a Chelsea hajlandó lenne megközelíteni a Barcelona által kért 70 millió eurós vételárat a 22 éves játékosért, akinek a fizetését is jelentősen emelnék a londoniak. A Barcelona álláspontja az, hogy a játékos dönthet – a klub nem akarja feltétlenül eladni Fermínt, de tény, a felszabaduló fizetése jót tenne a csapatnak.

Sőt, olyan pletykák is napvilágot láttak, miszerint egy öltözőn belüli vita során valamelyik csapattársa kifejezetten kérte López eladását. A Mundo Deportivo szerint López a komoly ajánlat hatására elgondolkodott a váltáson, miközben a Barcelona vezetése 48 órát adott neki a döntésre, ami elvileg csütörtökön jár le.

A Chelsea kiszemeltjei között van Alejandro Garnacho és Xavi Simons is, miközben a katalán Sport beszámolója szerint López egyre inkább a maradás felé hajlik. A Chelsea ebben az idényben hat új játékost igazolt, de a középpályára csak Dario Essugo érkezett.

