A Chelsea egy ideje tárgyalásban áll a Barcelona játékosával, Fermín Lópezzel. Fermín 2029-ig áll szerződésben a Barcelona csapatával, de nagy a rivalizálás a posztján. Fermín az előző szezonban 46 meccsen így is lehetőséget kapott, többnyire csereként – 8 gólt és 10 gólpasszt hozott így össze.

Fermín Lópezt még eladhatja a Barcelona

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Fermín és a Barcelona neve mára egybeforrt

A középpályás 12 évesen érkezett a Barcelonához a Real Betistől, és a klub akadémiáján, a La Masián nevelkedett. A 2022–23-as idényben kölcsönben a harmadosztályú Linaresnél játszott, majd az azt követő szezonban bekerült a Barcelona első csapatába, ahol Xavi irányítása alatt 11 gólt szerzett 43 mérkőzésen.

Fermín 2024 júniusában bemutatkozott a spanyol felnőtt válogatottban is, de a Barcelonában olyan riválisa vannak, mint Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Marc Casado vagy éppen Gavi, valamint a 18 éves Marc Bernal is hamarosan visszatérhet a sérülése után.

Sajtóhírek szerint a Chelsea hajlandó lenne megközelíteni a Barcelona által kért 70 millió eurós vételárat a 22 éves játékosért, akinek a fizetését is jelentősen emelnék a londoniak. A Barcelona álláspontja az, hogy a játékos dönthet – a klub nem akarja feltétlenül eladni Fermínt, de tény, a felszabaduló fizetése jót tenne a csapatnak.

Sőt, olyan pletykák is napvilágot láttak, miszerint egy öltözőn belüli vita során valamelyik csapattársa kifejezetten kérte López eladását. A Mundo Deportivo szerint López a komoly ajánlat hatására elgondolkodott a váltáson, miközben a Barcelona vezetése 48 órát adott neki a döntésre, ami elvileg csütörtökön jár le.

A Chelsea kiszemeltjei között van Alejandro Garnacho és Xavi Simons is, miközben a katalán Sport beszámolója szerint López egyre inkább a maradás felé hajlik. A Chelsea ebben az idényben hat új játékost igazolt, de a középpályára csak Dario Essugo érkezett.