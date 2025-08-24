Hihetetlen fordítás mutatott be az FC Barcelona a Levante otthonában, igaz ehhez egy öngól is kellett.

Nagyon fontos három pontot szerzett a Barcelona

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Elképesztő Barcelona-fordítás

A valenciai csapat szerzett vezetést a 15. percben Ivan Romero révén, majd az első félidő ráadásában VAR-vizsgálat után kezezés miatt megítélt büntetőből növelte előnyét a Barcelona ellen.

A szünet után pár perc alatt egyenlített a címvédő katalán együttes:

előbb Pedri lőtt bombagólt 25 méterről, majd Ferran Torres passzolta a labdát közelről a léc alá szöglet után.

A ráadásig nem változott az eredmény, akkor viszont Lamine Yamal beadásánál a Ferran Torresszel együtt felugró

Unai Elgezabal fejéről került a labda a Levante kapujába, azaz a Barcelona öngóllal harcolta ki a győzelmet.

La Liga, 2. forduló:

Levante-FC Barcelona 2-3 (2-0)

