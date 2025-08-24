Hihetetlen fordítás mutatott be az FC Barcelona a Levante otthonában, igaz ehhez egy öngól is kellett.
A valenciai csapat szerzett vezetést a 15. percben Ivan Romero révén, majd az első félidő ráadásában VAR-vizsgálat után kezezés miatt megítélt büntetőből növelte előnyét a Barcelona ellen.
A szünet után pár perc alatt egyenlített a címvédő katalán együttes:
előbb Pedri lőtt bombagólt 25 méterről, majd Ferran Torres passzolta a labdát közelről a léc alá szöglet után.
A ráadásig nem változott az eredmény, akkor viszont Lamine Yamal beadásánál a Ferran Torresszel együtt felugró
Unai Elgezabal fejéről került a labda a Levante kapujába, azaz a Barcelona öngóllal harcolta ki a győzelmet.
La Liga, 2. forduló:
Levante-FC Barcelona 2-3 (2-0)