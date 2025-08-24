Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Egy hónapra bezár a Keleti – mutatjuk, mi várható!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztő fordítás. Kétgólos hátrányból fordítva győzött a Barcelona a Levante otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokságban második fordulójának szombat késő esti találkozóján.

Hihetetlen fordítás mutatott be az FC Barcelona a Levante otthonában, igaz ehhez egy öngól is kellett.

Lamine Yamal right winger of Barcelona and Spain celebrates after scoring his sides first goal during the LaLiga EA Sports match between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia on August 23, 2025 in Valencia, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Nagyon fontos három pontot szerzett a Barcelona
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Elképesztő Barcelona-fordítás

A valenciai csapat szerzett vezetést a 15. percben Ivan Romero révén, majd az első félidő ráadásában VAR-vizsgálat után kezezés miatt megítélt büntetőből növelte előnyét a Barcelona ellen.

A szünet után pár perc alatt egyenlített a címvédő katalán együttes: 

előbb Pedri lőtt bombagólt 25 méterről, majd Ferran Torres passzolta a labdát közelről a léc alá szöglet után.

A ráadásig nem változott az eredmény, akkor viszont Lamine Yamal beadásánál a Ferran Torresszel együtt felugró 

Unai Elgezabal fejéről került a labda a Levante kapujába, azaz a Barcelona öngóllal harcolta ki a győzelmet.

La Liga, 2. forduló:
Levante-FC Barcelona 2-3 (2-0)
 

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

A Barca sokkoló lépésével a Liverpoolnak és a Real Madridnak is keresztbe tehet
Az egész internet a Manchester City új potyakapusán röhög – fotó, videó
Dührohamot kapott, berohant a pályára Antonio Conte – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!