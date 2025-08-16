Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) nyitófordulójában a címvédő Barcelona kettős emberelőnyben 3-0-ra nyert a Mallorca vendégeként.

A Barcelona az előző idényben viszonylag magabiztosan szerezte meg története 28. bajnoki címét, az ősi rivális Real Madridot például négyből négyszer legyőzte a legutóbbi idényben. A gránátvörös-kékek kerete nem változott sokat a nyáron, csupán Joan Garcíát igazolták le, valamint kölcsönben érkezett a Manchester Unitedtől az angol válogatott Marcus Rashford. A régóta anyagi gondokkal küzdő katalánoknak mindkét játékost sikerült még időben regisztrálni az új szezonra, és be is kerültek a Mallorca elleni utazó keretbe.

Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha celebrates with Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal after scoring the opening goal during the Spanish league football match between RCD Mallorca and FC Barcelona at Mallorca Son Moix Stadium in Palma de Mallorca on August 16, 2025. (Photo by JAIME REINA / AFP)
Könnyed győzelemmel rajt a Barcelona a La Ligában
Fotó: JAIME REINA / AFP

Két piros lap és sima győzelem a Barcelona idénynyitóján

Esélyeshez méltón kezdte a meccset a címvédő, amely már a 7. percben megszerezte a vezetést, miután Lamine Yamal beadását Raphinha fejelte a kapuba. 

A következő percekben is kapuja elé szegezte ellenfelét Hansi Flick együttese, amely a 23. percben érdekes körülmények közepette duplázta meg előnyét. Yamal elől Antonio Raillo mentett, majd lent marad a földön, ám a játékvezető nem állította meg a játékot, így Ferran Torres zavartalanul bombázhatott 18 méterről a kapuba. Az eset után hevesen reklamáltak a hazaiak, amiért Morlanes és Arrasate is sárga lapot kapott. Előbbi aztán a 33. percben buktatta Yamalt 20 méterre a kaputól, amiért megkapta a második sárga lapját, így emberhátrányba került a Mallorca. A hazai együttes aztán még a szünet előtt kilátástalan helyzetbe került, miután a koszovói Vedat Muriqit hosszas videóbírózás után kiállította a játékvezető, amiért fejbe rúgta Joan Garcíát.

Vedat Muriqi centre-forward of Mallorca and Kosovo and Joan Garcia goalkeeper of Barcelona and Spaincompete for the ball during the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and FC Barcelona at Estadio de Son Moix on August 17, 2025 in Mallorca, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Vedat Muriqi nem kímélte a Barcelona kapusát
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A meglehetősen feszült találkozón a kiállítás után sem volt hiány a durva megmozdulásokból. Azt követően is forrtak az indulatok, hogy Ronald Araújo teljesen indokolatlanul nekilökte a reklámtáblának Mateo Josephet, akit ápolni is kellett, ám a vendégek védője sárga lapot sem kapott az eset után.

A 69. percben beállt Marcus Rashford, a katalán sztárcsapatnak pedig kilenc ember ellen már nem volt nehéz dolga. Végül a hosszabbításban Lamine Yamal góljával alakult ki a 3-0-s végeredmény.

Legutóbb 2007-ben volt olyan első forduló a La Ligában, melyben egy csapattól két játékost kiállítottak az első 45 percben.

La Liga, 1. forduló: 
Real Mallorca-FC Barcelona 0-3 (0-2)
gólszerzők: Raphinha (7.), Ferran Torres (23.), Lamine Yamal (94.)
Kiállítva: Morianes (33.), Muriqi (39.)

Kapcsolódó cikkek:

Eldőlt Marcus Rashford sorsa a Barcelona csapatában
Szerződést hosszabbított a Barcelona rekordere
Mindenkit sokkolt a Real Madrid új focistája a bemutatkozásakor
Káosz a Real Madrid ausztriai meccsén, Mbappét is letámadták a pályán
Szorítja az idő a Barcelonát, bajba kerülhet a Bajnokok Ligájában
Őrült teória terjed a Barcelona-játékosok doppingolásával kapcsolatban
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!