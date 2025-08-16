A Barcelona az előző idényben viszonylag magabiztosan szerezte meg története 28. bajnoki címét, az ősi rivális Real Madridot például négyből négyszer legyőzte a legutóbbi idényben. A gránátvörös-kékek kerete nem változott sokat a nyáron, csupán Joan Garcíát igazolták le, valamint kölcsönben érkezett a Manchester Unitedtől az angol válogatott Marcus Rashford. A régóta anyagi gondokkal küzdő katalánoknak mindkét játékost sikerült még időben regisztrálni az új szezonra, és be is kerültek a Mallorca elleni utazó keretbe.

Könnyed győzelemmel rajt a Barcelona a La Ligában

Fotó: JAIME REINA / AFP

Két piros lap és sima győzelem a Barcelona idénynyitóján

Esélyeshez méltón kezdte a meccset a címvédő, amely már a 7. percben megszerezte a vezetést, miután Lamine Yamal beadását Raphinha fejelte a kapuba.

A következő percekben is kapuja elé szegezte ellenfelét Hansi Flick együttese, amely a 23. percben érdekes körülmények közepette duplázta meg előnyét. Yamal elől Antonio Raillo mentett, majd lent marad a földön, ám a játékvezető nem állította meg a játékot, így Ferran Torres zavartalanul bombázhatott 18 méterről a kapuba. Az eset után hevesen reklamáltak a hazaiak, amiért Morlanes és Arrasate is sárga lapot kapott. Előbbi aztán a 33. percben buktatta Yamalt 20 méterre a kaputól, amiért megkapta a második sárga lapját, így emberhátrányba került a Mallorca. A hazai együttes aztán még a szünet előtt kilátástalan helyzetbe került, miután a koszovói Vedat Muriqit hosszas videóbírózás után kiállította a játékvezető, amiért fejbe rúgta Joan Garcíát.

Vedat Muriqi nem kímélte a Barcelona kapusát

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A meglehetősen feszült találkozón a kiállítás után sem volt hiány a durva megmozdulásokból. Azt követően is forrtak az indulatok, hogy Ronald Araújo teljesen indokolatlanul nekilökte a reklámtáblának Mateo Josephet, akit ápolni is kellett, ám a vendégek védője sárga lapot sem kapott az eset után.

A 69. percben beállt Marcus Rashford, a katalán sztárcsapatnak pedig kilenc ember ellen már nem volt nehéz dolga. Végül a hosszabbításban Lamine Yamal góljával alakult ki a 3-0-s végeredmény.

Legutóbb 2007-ben volt olyan első forduló a La Ligában, melyben egy csapattól két játékost kiállítottak az első 45 percben.