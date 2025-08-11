A VIllarreal-Barcelona meccs tengerentúli megrendezésének a terveiről elsőként a The Athletic számolt be. A mérkőzés megrendezéséhez a spanyol szövetség (RFEF), az európai szövetség (UEFA) és a nemzetközi szövetség (FIFA) engedélyére is szükség lesz. A spanyol szövetség napirendjén már szerepel a kérdés, és ha ott zöld utat kap, az UEFA-hoz, majd végül a FIFA-hoz kerül az ügy és a döntés joga.
Korábban többször is felmerült, hogy La Liga-meccset vigyenek az Egyesült Államokba – 2018-ban a Barcelona-Girona, 2019-ben az Atlético-Villarreal párosítás költözött volna Miamiba –, ám mindkét alkalommal elbukott a terv. A FIFA és az UEFA mellett a spanyol szövetség is ellenezte az ötletet. Idén azonban fontos változás történt:
2025 tavaszán lezárult az amerikai Relevent Sports és az USA Labdarúgó Szövetsége közötti per, amely jogilag szabaddá tette az utat az európai bajnoki mérkőzések amerikai rendezése előtt.
A La Liga elnöke, Javier Tebas korábban úgy fogalmazott, hogy Miami továbbra is a legvalószínűbb helyszín, de nem biztos, hogy éppen a Villarreal-Barcelona párosítás lesz a kiválasztott. „Több lehetőség is az asztalon van, de az Egyesült Államokba vitt meccs kérdése régóta napirenden szerepel” – fogalmazott a sportvezető.
Meglepő, de a döntésnek nincs köze a Barcelona valaha volt legnagyobb sztárjához, Lionel Messihez (persze, csodálkoznánk, ha ne ő lenne a mérkőzés sztárvendége).
A floridai város nemcsak kedvelt turistacélpont, hanem az Egyesült Államok latin-amerikai közösségének az egyik központja is, ahol a spanyol futballnak különösen nagy rajongótábora van.
A Hard Rock Stadium – az NFL-es Miami Dolphins otthona – több mint 65 ezer néző befogadására alkalmas, és korábban számos nemzetközi futballesemény helyszíne volt.
A terv természetesen megosztja a közvéleményt. A La Liga és a klubok számára óriási marketing- és bevételi lehetőség, hiszen az amerikai piac meghódítása régóta stratégiai cél. A hagyományos szurkolók azonban attól tartanak, hogy a bajnokság identitása sérül, és az ilyesfajta kihelyezett mérkőzések a jövőben akár rendszeressé is válhatnak.