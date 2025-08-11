A VIllarreal-Barcelona meccs tengerentúli megrendezésének a terveiről elsőként a The Athletic számolt be. A mérkőzés megrendezéséhez a spanyol szövetség (RFEF), az európai szövetség (UEFA) és a nemzetközi szövetség (FIFA) engedélyére is szükség lesz. A spanyol szövetség napirendjén már szerepel a kérdés, és ha ott zöld utat kap, az UEFA-hoz, majd végül a FIFA-hoz kerül az ügy és a döntés joga.

Világszerte, szinte mindenhol imádják a szurkolók a Barcelona csapatát

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Jogi akadályok elhárítva, a Barcelona készülhet?

Korábban többször is felmerült, hogy La Liga-meccset vigyenek az Egyesült Államokba – 2018-ban a Barcelona-Girona, 2019-ben az Atlético-Villarreal párosítás költözött volna Miamiba –, ám mindkét alkalommal elbukott a terv. A FIFA és az UEFA mellett a spanyol szövetség is ellenezte az ötletet. Idén azonban fontos változás történt:

2025 tavaszán lezárult az amerikai Relevent Sports és az USA Labdarúgó Szövetsége közötti per, amely jogilag szabaddá tette az utat az európai bajnoki mérkőzések amerikai rendezése előtt.

Az elnök csak óvatosan optimista

A La Liga elnöke, Javier Tebas korábban úgy fogalmazott, hogy Miami továbbra is a legvalószínűbb helyszín, de nem biztos, hogy éppen a Villarreal-Barcelona párosítás lesz a kiválasztott. „Több lehetőség is az asztalon van, de az Egyesült Államokba vitt meccs kérdése régóta napirenden szerepel” – fogalmazott a sportvezető.

Miért éppen Miami?

Meglepő, de a döntésnek nincs köze a Barcelona valaha volt legnagyobb sztárjához, Lionel Messihez (persze, csodálkoznánk, ha ne ő lenne a mérkőzés sztárvendége).

A floridai város nemcsak kedvelt turistacélpont, hanem az Egyesült Államok latin-amerikai közösségének az egyik központja is, ahol a spanyol futballnak különösen nagy rajongótábora van.

A Hard Rock Stadium – az NFL-es Miami Dolphins otthona – több mint 65 ezer néző befogadására alkalmas, és korábban számos nemzetközi futballesemény helyszíne volt.

Lehetőség vagy árulás?

A terv természetesen megosztja a közvéleményt. A La Liga és a klubok számára óriási marketing- és bevételi lehetőség, hiszen az amerikai piac meghódítása régóta stratégiai cél. A hagyományos szurkolók azonban attól tartanak, hogy a bajnokság identitása sérül, és az ilyesfajta kihelyezett mérkőzések a jövőben akár rendszeressé is válhatnak.