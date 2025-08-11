Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Barcelona labdarúgócsapata. A katalánok szokás szerint ilyenkor a Joan Gamper-kupameccsel hangolnak az új idényre, ezúttal az olasz Como látogatott a Johan Cruyff Arénába.

Lamine Yamal villogott, a Barcelona simán nyert a Como ellen

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona meggyőző győzelemmel hangolt a bajnokságra

A kezdőrúgás előtt az elmúlt hetekben a klubbal háborúzó Marc-André Ter Stegen szólalt meg a pályán. A német kapus sérülés miatt az idény elejét kihagyja, viszont végül távoznia nem kell. Ismeretes, hogy Ter Stegen először nem hagyta, hogy a hátműtéte után az orvosi papírokat a klub továbbítsa, ezáltal akadályozta az új kapus, Joan García beregisztrálását. A 33 éves kapus végül beadta a derekát, García pedig minden bizonnyal nemcsak vasárnap este, hanem a La Ligában is védhet.

A Barca tekintélyt parancsoló játékkal simán, 5-0-ra nyert a Como ellen. A spanyol bajnok már az első félidőben négyet rúgott, Fermín López duplázott, majd a nyáron érkező Marcus Rashford passzából Raphinha volt eredményes, majd a brazil készített elő Lamine Yamalnak – a 18 éves csillag a szünet után is betalált.

Ugyanakkor könnyen 5-0 is lehetett volna a félidőben az állás, csakhogy Rashford üres kapura ziccert rontott.

Hansi Flick vezetőedző a félidőben lecserélte az angolt, természetesen nem csak a kihagyott helyzet miatt. De érdekes lesz figyelni, hogy a Mallorca elleni bajnokin Rashford vagy az őt váltó Ferran Torres kezd Robert Lewandowski hiányában. A spanyol sajtó Rashforddal kapcsolatban annyira nem volt kritikus, ugyanakkor abban egyetértés van, hogy felállt védelmek ellen nem hatékony, rendre rosszul mozog, erényei a kontratámadásoknál, üres területekbe történő bemozgásoknál jönnek ki.

Ismerős arcok az ellenfélnél

A Como csapatkapitánya, Sergi Roberto korábban 373 mérkőzésen lépett pályára a Barcelona felnőttcsapatában, a 70. percben vastaps közepette hagyta el a pályát. A 33 éves spanyol legemlékezetesebb Barcelona-pillanata egyértelműen a Paris Saint-Germain elleni történelmi fordítás során az utolsó, mindent eldöntő hatodik katalán gól megszerzése volt. Mellette az olaszok edzője az a Cesc Fabregas, aki szintén karrierje egy részét, egész pontosan 151 meccset húzott le a katalánoknál.