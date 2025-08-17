A Barcelona idén nyáron nagy meglepetésre „átengedte” Inigo Martínezt az al-Nasszrnek. Ezzel lehetőség nyílt más játékosok regisztrálására a La Liga rajtja előtt, viszont a spanyol futballista távozásával csak négy felnőtt középhátvéd maradt a Hansi Flick keretében. A katalán klub éppen ezért szeretne erősíteni ezen a poszton, viszont ezt a rossz pénzügyi helyzete továbbra sem teszi lehetővé, így egy olyan védőt nézett ki magának a Barca, akit ingyen is megszerezhetne – ha nem most, hát a jövő nyáron.

Deco, a Barcelona sportigazgatója megszerezné Ibrahima Konatét Fotó: NurPhoto/URBANANDSPORT

A Barcelona a Real Madriddal versenyezhet Konatéért

A tökéletes jelölt ezek alapján Ibrahima Konaté lenne, akinek 2026-ban jár le a Liverpoollal kötött szerződése, és az angoloknak eddig nem sikerült meggyőzniük őt a hosszabbításról. A pletykák szerint azért, mert a Real Madridhoz tart, a királyi gárda idén Trent Alexander-Arnoldot ugyanígy csábította el a Vörösöktől.

A Liverpool szurkolói már a Bournemouth elleni Premier League-nyitány után is azzal viccelődtek, hogy Konaté azért játszott rosszul, mert megzavarodott a Real Madrid érdeklődése miatt. Azt csak a francia védő tudja biztosan, hogy mi a helyzet, mindenesetre spanyol lapok szerint, ha komolyan érdeklődik a Barcelona Konaté iránt, akkor a blancók már ezen a nyáron lépéseket tehetnek az ügyben, hogy megelőzzék a riválist.

A katalánok érdeklődése valóban komolynak tűnik, ha hinni lehet a Sempre Barca értesüléseinek, miszerint a La Liga címvédője már felvette a kapcsolatot Konaté belső körével, és megtudta, a védő nyitott lenne a váltásra, bár elsősorban szeretné rendezni a helyzetét Liverpoolban. Tudni akarja, mennyire becsüli meg őt az angol rekordbajnok, és hajlandó lenne-e olyan szerződést kínálni neki, amivel meggyőzné a közös folytatásról.

Valószínűleg erre a kérdésre hamarosan választ kap Konaté. Nem esetén megnyílhat az út a Barcelona és a Real Madrid előtt, ezen a fronton is megküzdhetne egymással a két spanyol gigász.