Úgy néz véget ér a huzavona, és a Barcelonának sikerül regisztrálni új kapusát, a nyáron érkező Joan Garcíát. A Barcelona ezt elsősorban annak a Marc-André Ter Stegennek köszönheti, akivel az elmúlt hetekben nyílt háború zajlott, de végül a felek dűlőre jutottak.

Joan García hétvégén már védheti a Barcelona kapuját

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Örülhet a Barcelona a bajnoki rajt előtt

Szerda este közleményt adtak ki a katalánok, amelyben leírják, hogy a Spanyol Labdarúgó-szövetség orvosai megvizsgálták a német kapus hátsérüléséről szóló papírokat – a probléma oka Barca és Ter Stegen között pont az volt, hogy a kapus nem akarta megosztani a vizsgálatról szóló dokumentumokat –, és megállapították, hogy a felépülése több mint három hónap lesz. Ebben az esetben pedig a La Liga kiskapuját kihasználhatja az adott csapat, miszerint a „sérült játékos fizetési keretének” kilencven százalékát új igazolás regisztrációjára lehessen használni.

Ennek értelmében a Barcelona Ter Stegen két posztriválisát is be tudja regisztrálni a hétvégén kezdődő bajnoki rajt előtt. Az Espanyoltól érkező García mellett a szerződést hosszabbító Wojciech Szczesny is fellélegezhet.

A katalán Mundo Deportivo csütörtök reggel egy interjút tett közzé Garcíával, amiben a kapus elmondta, ő végig nyugodt volt, meg sem fordult a fejében, hogy a klub nem tudja őt beregisztrálni. Majd a beszélgetésben szó volt arról is, hogy miután García a városi riválishoz igazolt, az Espanyol-drukkerek egy csoportja halálosan megfenyegette őt.

A címvédő Barcelona szombat este (19.30) a Mallorca otthonában kezdi meg az új idényt. Hansi Flick együttesének az utolsó felkészülési mérkőzés jól sikerült, a Comót simán, 5-0-ra legyőzte.