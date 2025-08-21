A Barcelona továbbra sem kapta meg a városi tanácstól az üzemeltetési engedélyt a felújítás alatt álló Camp Noura, így egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza a csapat saját stadionjába. Bár a klub eredetileg 27 ezer néző előtt már szeptember közepén megnyitotta volna a létesítményt, az egyeztetések elakadtak, a helyzet pedig a Bajnokok Ligája-szereplésre is hatással lehet.

A Barcelona gondjai sokasodnak a Camp Nou munkálatai miatt

Fotó: Josep Lago / AFP

A Magyar Nemzet írta meg, a katalánok az UEFA-hoz fordultak azzal a kéréssel, hogy a csoportkör első fordulóját idegenben játszhassák, így több időt nyernének a stadion előkészítésére. A nemzetközi szövetség viszont nemet mondott – arra hivatkozva, hogy korábban sem tettek kivételt hasonló helyzetekben.

A Barcelona szűkös határideje

A Barcának augusztus 28-ig kell hivatalosan megneveznie, hol játssza majd hazai meccseit a BL-ben – a dátum nem véletlenül fontos, hiszen aznap tartják a sorsolást is. Ha a szerencse úgy hozza, hogy a katalánok valóban idegenben kezdenek, még lehet esély arra, hogy az eredeti terv megvalósuljon.

A La Liga eközben már rugalmasabb volt: a Barcelona az első három fordulót idegenben játssza, az első hazai találkozó szeptember 14-re, a Valencia ellen van kiírva. Hogy addigra elkészül-e a stadion, egyelőre kérdéses – ha nem, akkor a meccset zárt kapuk mögött rendezhetik meg.