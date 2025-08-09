Live
A Barcelona gyomrost kapott az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA), a jelző pedig különösen helytálló, miután a katalánokat a május eleji, Inter elleni Bajnokok Ligája-elődöntőn történtek miatt büntették meg. Pénzbüntetés mellett eltiltás is érkezett, a Barcelona csapatánál nem lehetnek most boldogok.

Az UEFA nem kegyelmezett a Barcelonának, ötezer eurós pénzbüntetést rótt ki a katalán gárdára, miután két játékosa, Robert Lewandowski és Lamine Yamal még az előző idényben fittyet hánytak a szabályokra, és nem vettek részt az utolsó európai kupameccset (Inter-Barcelona) követő doppingvételen – írja a spanyol Marca.

Lamine Yamalt és Robert Lewandowskit ezért nem fogja megdicsérni a Barcelona vezetősége
Lamine Yamalt és Robert Lewandowskit ezért nem fogja megdicsérni a Barcelona vezetősége   
Fotó: GONGORA / NurPhoto

A Barcelona csapatának drága volt a milánói estéje

A tekintélyes sportlap hozzáteszi, a doppingellenőrző kollégák utasításait figyelmen kívül hagyta a két focista, az ellenőrzőponton nem jelentek meg. De a Barca ennyivel nem úszta meg. 

Hansi Flick pályaszéli magatartása 20 ezer eurós pénzbüntetést és egymeccses eltiltást eredményezett.

Emellett a Barcelona 5 250 euró pénzbüntetést kapott eldobott tárgyak miatt, és 2 500 eurót tűzijáték meggyújtásáért.

Hansi Flick ezért kapott eltiltást

Mint ismert, a spanyol bajnok egy őrült párharcon, 7-6-os összesítéssel búcsúzott az olasz Inter ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjében. A kiesés után Flick nem bírt magával, és a bírót szidta a búcsú miatt. 

Úgy gondolom, az eredmény igazságtalan néhány bírói döntés miatt, ezt ki kell mondanom. Nem akarok túl sokat beszélni a bíróról, de minden olyan szituáció, ami 50-50-es volt, az végül az ő javukra dőlt el, ez pedig elszomorít

– hangzott el még májusban a német vezetőedzőtől. 

Az még nem ismert, hogy Flicknek és segítőjének melyik csapat ellen kell az eltiltást letöltenie, miután a BL-ben csak augusztus 28-án, csütörtökön rendezik a 36 csapatos alapszakasz sorsolását Monacóban. Egyelőre arra is van esély, hogy magyar klub is részt vegyen az eseményen, a Ferencvárosnak a bolgár Ludogorec után még egy párharcot kellene megnyernie. 

