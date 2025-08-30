Live
A német rekordbajnok Bayern München mindenben megegyezett a Chelsea csapatával Nicolas Jackson kölcsönvételét illetően. A szenegáli támadó meg is érkezett Münchenbe, hogy aláírja szerződését, csakhogy időközben a Chelsea egyik támadója sérülést szenvedett, így a londoni csapat utasította Jacksont, hogy térjen vissza a Bayern Münchentől.

Liam Delap a Chelsea szombat délutáni mérkőzésén combsérülést szenvedett, Enzo Maresca vezetőedző pedig a mérkőzés után tudatta, hogy az angol csatár várhatóan nyolc hétig nem léphet pályára. Mindeközben a német rekordbajnok Bayern München megállapodott a Chelsea-vel Nicolas Jackson kölcsönszerződéséről, amely tartalmaz egy 80 millió eurós vásárlási opciót is jövő nyárrá. 

Bayern, Bayern München, Chelsea's Senegalese striker #15 Nicolas Jackson arrives at the stadium ahead of the FIFA Club World Cup 2025 semifinal football match between Brazil's Fluminense and England's Chelsea at the MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on July 8, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Nicolas Jackson most már a Bayern Münchenben szeretne futballozni
Fotó: Angela Weiss/AFP

​Átigazolási dráma a Bayern Münchennél

A szenegáli támadó szombaton elutazott Münchenbe, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, azonban Delap sérülése keresztbe tehet az üzletnek, ugyanis a Chelsea most azt szeretné, hogy Jackson térjen vissza Londonba. 

A történet viszont itt kezd igazán bonyolódni, ugyanis a Sky Sports értesülései szerint Jacksonnak esze ágában sincs visszatérni a Chelsea-hez, azonban ez nem az ő döntése, mivel még nem írta alá a szerződését a Bayern Münchenhez. 

Az átigazolások csak akkor biztosan, ha az aláírások ott szerepelnek a szerződésen. A szóban forgó srác itt van Münchenben. Meglátjuk, mi lesz. A mérkőzés után higgadtan és megfelelően kezelni fogjuk a kialakult helyzetet. Most még én sem tudom pontosan, hogy mi történik. Az átigazolások úgy működnek, hogy előbb tárgyalnak a felek, aztán megegyeznek, jön az orvosi és ilyenkor még mindig történhetnek furcsaságok” 

– idézi a bayernszektor.hu Max Eberlt, a Bayern München sportigazgatóját, aki az Augsburg otthonában 3-2-re megnyert meccs előtt beszélt Nicolas Jackson helyzetéről. 

Bayern Munich's sporting CEO Max Eberl gives an interview ahead the German first division Bundesliga football match between RB Leipzig and FC Bayern Munich in Leipzig, eastern Germany on May 3, 2025. (Photo by RONNY HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Max Eberl sem tudja, mi lesz Nicolas Jacksonnal
Fotó: Ronny Hartmann/AFP

Szombat este aztán Diomansy Kamara, a szenegáli támadó ügynöke az Instagram-oldalán kijelentette, hogy nem térnek vissza a Chelsea-hez. Így áll most a történet, de az átigazolási időszak zárásáig biztosan lesz még folytatása. 

