Liam Delap a Chelsea szombat délutáni mérkőzésén combsérülést szenvedett, Enzo Maresca vezetőedző pedig a mérkőzés után tudatta, hogy az angol csatár várhatóan nyolc hétig nem léphet pályára. Mindeközben a német rekordbajnok Bayern München megállapodott a Chelsea-vel Nicolas Jackson kölcsönszerződéséről, amely tartalmaz egy 80 millió eurós vásárlási opciót is jövő nyárrá.

Nicolas Jackson most már a Bayern Münchenben szeretne futballozni

Fotó: Angela Weiss/AFP

​Átigazolási dráma a Bayern Münchennél

A szenegáli támadó szombaton elutazott Münchenbe, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, azonban Delap sérülése keresztbe tehet az üzletnek, ugyanis a Chelsea most azt szeretné, hogy Jackson térjen vissza Londonba.

A történet viszont itt kezd igazán bonyolódni, ugyanis a Sky Sports értesülései szerint Jacksonnak esze ágában sincs visszatérni a Chelsea-hez, azonban ez nem az ő döntése, mivel még nem írta alá a szerződését a Bayern Münchenhez.

Az átigazolások csak akkor biztosan, ha az aláírások ott szerepelnek a szerződésen. A szóban forgó srác itt van Münchenben. Meglátjuk, mi lesz. A mérkőzés után higgadtan és megfelelően kezelni fogjuk a kialakult helyzetet. Most még én sem tudom pontosan, hogy mi történik. Az átigazolások úgy működnek, hogy előbb tárgyalnak a felek, aztán megegyeznek, jön az orvosi és ilyenkor még mindig történhetnek furcsaságok”

– idézi a bayernszektor.hu Max Eberlt, a Bayern München sportigazgatóját, aki az Augsburg otthonában 3-2-re megnyert meccs előtt beszélt Nicolas Jackson helyzetéről.

Max Eberl sem tudja, mi lesz Nicolas Jacksonnal

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

Szombat este aztán Diomansy Kamara, a szenegáli támadó ügynöke az Instagram-oldalán kijelentette, hogy nem térnek vissza a Chelsea-hez. Így áll most a történet, de az átigazolási időszak zárásáig biztosan lesz még folytatása.