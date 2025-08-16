Bár a Stuttgart nem játszott alárendelt szerepet, a Bayern München magabiztosan diadalmaskodott a szombati összecsapáson.

A Bayern München nyerte a Német Szuperkupát

Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

Luis Díaz megszerezte első gólját a Bayern Münchenben

A bajor együttes szerezte meg a vezetést Harry Kane találatával a 18. percben, majd a Liverpooltól nyáron igazolt Luis Díaz fejesgóljával növelte előnyét a fordulás után. A kolumbiai támadó gólöröme azonban még Stuttgartban is mindenkit megérintett, ugyanis a gólja után a szögletzászlóhoz sietett és a július elején autóbalesetben elhunyt egykori csapattársa, Diogo Jota ikonikus ünneplését utánozta, így tisztelegve a Liverpool portugál egykori csatára előtt.

❤️🇨🇴 Luis Diaz scores his first official goal as Bayern player, winning the Super Cup…



…and dedicated to Diogo Jota. 🕊️ pic.twitter.com/WD2aFAUiIB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

A hazaiak érezhetően elfáradtak a végére, azonban a hosszabbítás végén Jamie Leweling még szépíteni tudott.

A rekorder Bayern története során a 11. alkalommal nyerte meg a klub egykori legendájáról, Franz Beckenbauerről elnevezett Német Szuperkupát, amit 2022 után tudott ismét elhódítani.