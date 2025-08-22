Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lavrov elárulta, mikor találkozhat Putyin és Zelenszkij

Link másolása
Vágólapra másolva!
Erődemonstrációval kezdte a 2025-26-os Bundesliga-idényt a címvédő Bayern München. Ezt pedig a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló vendég RB Leipzig bánta meg. Gulácsiék csak percekig tudtak egyenrangú ellenfelek lenni, a Bayern München végül 6-0-ra nyert.

Magyar szempontból jól indult az új Bundesliga-idény első mérkőzése, hiszen Gulácsi Péter is Willi Orbán is a kezdőben kapott helyet az RB Leipzig csapatában. A lipcseiek számára azonban nem sok öröm jutott, miután a létező legnehezebb meccsel kezdték a szezont, a címvédő Bayern München pedig hazai pályán pedig máris megmutatta, hogy idén sem lesz kérdés a bajnok kiléte.

Bayern München Colombian forward #14 Luis Diaz (R) scores his team's second goal past Leipzig's Hungarian goalkeeper #01 Peter Gulácsi (C) during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, southern Germany, on August 22, 2025. (Photo by Karl-Josef Hildenbrand / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Gulácsi Péter rendre kiszolgáltatott helyzetbe került a Bayern München támadóival szemben
Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

Hengerelt a Bayern München a nyitányon

A korábbi 58-szoros magyar válogatott kapus a 27. percig tudta őrizni a 0-0-s eredményt, akkor azonban Michael Olise megszerezte a vezetést a bajoroknak. Öt perccel később pedig már kettővel vezettek hazaiak, miután Serge Gnabry passzából a Liverpoolból elküldött Luis Diáz is betalált. Gnabry tíz perccel később Olisének is adott egy gólpasszt, így a félidőben már 3-0-ra vezetett a Bayern.

A második félidőt hiába kezdte jobban a Lipcse, de a gólt most is a Bayern lőtte: a 64. percben egy gyors kontra végén Harry Kane már 4-0-ra alakította az állást.

Két perccel később aztán csak összejött a szépítés, Nusa bombázott éles szögből a léc alá. Csakhogy a VAR-szobában kiszúrták, hogy a támadás elején rosszul végzett el egy szabadrúgást a Lipcse (kettős érintés történt), így a gólt elvették, és oda adták Harry Kane-nek, aki a 74. percben belőtte az ötödik bajor gólt. Az angol válogatott sztárcsatár négy perccel később pedig már mesterhármasnál tartott.

Az RB Leipzig augusztus 30-án a Heidenheim ellen javíthat hazai pályán.

Eredmény, Bundesliga, 1. forduló:
Bayern München–RB Leipzig 6-0 (3-0)
gól: Olise 27., 42., L. Diáz 32., H. Kane 64., 74., 78.

Kapcsolódó cikkek:

Visszamenekül a Bundesligába Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa
Willi Orbán csattanós választ adott, miután elvették tőle a csapatkapitányi karszalagot – videó
Gulácsi Péter szenzációs, megint megnyerte a kapusháborút

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!