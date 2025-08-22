Magyar szempontból jól indult az új Bundesliga-idény első mérkőzése, hiszen Gulácsi Péter is Willi Orbán is a kezdőben kapott helyet az RB Leipzig csapatában. A lipcseiek számára azonban nem sok öröm jutott, miután a létező legnehezebb meccsel kezdték a szezont, a címvédő Bayern München pedig hazai pályán pedig máris megmutatta, hogy idén sem lesz kérdés a bajnok kiléte.

Gulácsi Péter rendre kiszolgáltatott helyzetbe került a Bayern München támadóival szemben

Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

Hengerelt a Bayern München a nyitányon

A korábbi 58-szoros magyar válogatott kapus a 27. percig tudta őrizni a 0-0-s eredményt, akkor azonban Michael Olise megszerezte a vezetést a bajoroknak. Öt perccel később pedig már kettővel vezettek hazaiak, miután Serge Gnabry passzából a Liverpoolból elküldött Luis Diáz is betalált. Gnabry tíz perccel később Olisének is adott egy gólpasszt, így a félidőben már 3-0-ra vezetett a Bayern.

A második félidőt hiába kezdte jobban a Lipcse, de a gólt most is a Bayern lőtte: a 64. percben egy gyors kontra végén Harry Kane már 4-0-ra alakította az állást.

Két perccel később aztán csak összejött a szépítés, Nusa bombázott éles szögből a léc alá. Csakhogy a VAR-szobában kiszúrták, hogy a támadás elején rosszul végzett el egy szabadrúgást a Lipcse (kettős érintés történt), így a gólt elvették, és oda adták Harry Kane-nek, aki a 74. percben belőtte az ötödik bajor gólt. Az angol válogatott sztárcsatár négy perccel később pedig már mesterhármasnál tartott.

Az RB Leipzig augusztus 30-án a Heidenheim ellen javíthat hazai pályán.

Eredmény, Bundesliga, 1. forduló:

Bayern München–RB Leipzig 6-0 (3-0)

gól: Olise 27., 42., L. Diáz 32., H. Kane 64., 74., 78.

