Nem kezdte jól a német labdarúgó-bajnokság új idényét a Borussia Dortmund. A Bundesliga-csapat hamburgi pontvesztésénél is nehezebben viselték Jobe Bellingham szülei, hogy fiukat lecserélték a szünetben.

A BL-indulást a legutóbbi idényben épphogy kiharcoló Borussia Dortmund a St. Pauli otthonában kezdte meg a Bundesliga új évadát. Niko Kovac együttese az első félidőben egy gólig és egy kihagyott büntetőig jutott, majd a második félidő elején egyenlítettek a hazaiak. A Dortmund ezután újabb két gólt szerzett, ám a 85. percben begyűjtött piros lap után így is egyenlíteni tudott a hamburgi együttes, és kiharcolta a 3-3-as döntetlent. A hajrát már csak a kispadról nézhette végig Jobe Bellingham, a nyáron igazolt játékost – akinek testvére, az azóta a Real Madridban focizó Jude is a német klubnál játszott – ugyanis a szünetben lecserélte edzője. A 19 éves angol játékos a múlt heti Német Kupa-meccsen csere volt, a bajnoki mérkőzés után pedig a szülei próbáltak magyarázatot követelni Jobe Bellingham lecserélésére.

Jude Bellingham (b2) után Jobe Bellingham (j) is a Borussia Dortmund játékosa lett a nyáron, Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham celebrates with his mother Denise, his father Mark and his brother Jobe after the UEFA Champions League final football match between Borussia Dortmund and Real Madrid, at Wembley stadium, in London, on June 1, 2024. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Jude Bellingham (b2) után Jobe Bellingham (j) is a Borussia Dortmund játékosa lett a nyáron
Fotó: AFP/Justin Tallis

Jobe Bellingham szülei miatt a Dortmund kitiltotta a hozzátartozókat

A Bellingham testvérek édesanyja, Denise, és édesapja, Mark az öltözőfolyosón (ahová az őket megismerő biztonságiak beengedték őket) várták a kisebbik fiukat a lefújás után, amikor meglátták Sebastian Kehl sportigazgatót, és vitázni kezdtek vele

Mark Bellingham számonkérte Jobe korai lecserélését, valamint a Dortmund unalmasnak és ötlettelennek titulált játékstílusát is.

A BVB-nél a játékosok és a stábtagok sem fogadták jól, hogy a szülők így viselkedtek, és Kehl világossá tette, hogy a folytatásban hozzátartozók – az eddig megszokottól eltérő módon – a lefújás után sem léphetnek be az öltözőfolyosóra.

A Borussia Dortmund vasárnap 17.30-tól hazai pályán, a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin ellen folytatja a Bundesliga-idényt.

