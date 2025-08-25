A BL-indulást a legutóbbi idényben épphogy kiharcoló Borussia Dortmund a St. Pauli otthonában kezdte meg a Bundesliga új évadát. Niko Kovac együttese az első félidőben egy gólig és egy kihagyott büntetőig jutott, majd a második félidő elején egyenlítettek a hazaiak. A Dortmund ezután újabb két gólt szerzett, ám a 85. percben begyűjtött piros lap után így is egyenlíteni tudott a hamburgi együttes, és kiharcolta a 3-3-as döntetlent. A hajrát már csak a kispadról nézhette végig Jobe Bellingham, a nyáron igazolt játékost – akinek testvére, az azóta a Real Madridban focizó Jude is a német klubnál játszott – ugyanis a szünetben lecserélte edzője. A 19 éves angol játékos a múlt heti Német Kupa-meccsen csere volt, a bajnoki mérkőzés után pedig a szülei próbáltak magyarázatot követelni Jobe Bellingham lecserélésére.

Jude Bellingham (b2) után Jobe Bellingham (j) is a Borussia Dortmund játékosa lett a nyáron

Fotó: AFP/Justin Tallis

Jobe Bellingham szülei miatt a Dortmund kitiltotta a hozzátartozókat

A Bellingham testvérek édesanyja, Denise, és édesapja, Mark az öltözőfolyosón (ahová az őket megismerő biztonságiak beengedték őket) várták a kisebbik fiukat a lefújás után, amikor meglátták Sebastian Kehl sportigazgatót, és vitázni kezdtek vele.

Mark Bellingham számonkérte Jobe korai lecserélését, valamint a Dortmund unalmasnak és ötlettelennek titulált játékstílusát is.

A BVB-nél a játékosok és a stábtagok sem fogadták jól, hogy a szülők így viselkedtek, és Kehl világossá tette, hogy a folytatásban hozzátartozók – az eddig megszokottól eltérő módon – a lefújás után sem léphetnek be az öltözőfolyosóra.

A Borussia Dortmund vasárnap 17.30-tól hazai pályán, a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin ellen folytatja a Bundesliga-idényt.