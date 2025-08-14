Annyira, hogy az első külföldi játékos, aki csatlakozott a Benfica keretéhez, egy brazil csatár volt, Jorge Gomes, aki 1979/80-ban érkezett a Boavistától. Ugyanebben a szezonban egy másik támadó szellemű játékos, César is csatlakozott a középpályához, majd a következő szezonokban Paulo Campos és Cláudio Adão is. Négy év „canarinha” kapcsolat után a Benfica 1983/84-ben országos bajnok lett anélkül, hogy egyetlen brazil játékos is szerepelt volna a csapatban, Glenn Strömberg (Svédország), Michael Manniche (Dánia) és Zoran Filipovic (Jugoszlávia) voltak az egyetlen külföldiek Sven-Göran Eriksson csapatában. Azóta mindig volt legalább egy brazil játékos a főcsapatban, egészen mostanáig.

A Benfica mindig híres volt a braziljairól

Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

A Benfica brazilok nélkül maradt

Olyan játékosok, mint Mozer, Elzo, Valdo, Ricardo Gomes és Aldair, mindannyian válogatott játékosok, „ragyogást” adtak a Benfica futballjának az 1980-as évekről az 1990-es évekre való átmenetben, mielőtt további brazilok érkeztek, mint Paulão, King, Paredão, Luiz Gustavo, Marcelo vagy Leônidas. Ronaldo Guiaro, Roger, Argel és Geovanni előzték meg Luisão érkezését, aki 2003 és 2018 között 15 szezon alatt a csapat kapitányává és példaképévé vált, és nemcsak az „encarnados” második legtöbb mérkőzését játszó játékosává vált (538), csak a portugál Nené (577) előzte meg, hanem 20 trófeát is nyert, köztük hat nemzeti bajnoki címet.

A brazil válogatott középhátvéd „szponzorálta” több honfitársa érkezését – és távozását is –, Anderson, Léo, David Luiz és Sidnei, valamint Alan Kardec, Jardel, Bruno César, Lima, Talisca és Jonas, a csatár, aki 2014 és 2019 között 137 góllal a második legeredményesebb külföldi gólszerző lett a lisszaboni klubban. A 2020/21-es szezonban a Benfica jelentős „canarinha” képviselettel rendelkezett, kilenc játékossal a Jorge Jesus által vezetett keretben, de azóta ez a szám fokozatosan csökkent, 2021/22-ben és 2022/23-ban hétre, 2023/24-ben ötre, 2024/25-ben pedig háromra. Az utolsó szezonban Marco Leonardo és Morato még a kezdeti szakaszban elhagyták a klubot, így Arthur Cabral maradt az utolsó brazil játékos, aki azóta szintén átigazolt a csapattól.