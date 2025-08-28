Live
Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntése értelmében a jövő évi, budapesti döntőtől kezdve 21 helyett 18 órakor kezdődik a Bajnokok Ligája fináléja. A BL-döntőt 2026-ban éppen Budapest rendezi, ezért először itt alkalmazza majd az újítást az UEFA.

Az UEFA csütörtökön közölte, hogy a módosítás révén a családok és gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújást követően. A BL-döntő  21 órás rajtja sok problémát okozott. Az esetleges hosszabbítás és 11-es párbaj után éjfél előtt ért csak véget a meccs.

BL-döntő Europa League 2023 Trophy during UEFA Europa League Final 2023: Sevilla vs Roma, disputed on Puskas Arena, Budapest, 31 May 2023 (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto) (Photo by Flaviu Buboi / NurPhoto via AFP)
Az Európa-liga után a BL-döntő is Budapestre érkezik
Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Budapesten lesz először BL-döntő az új rendszerben

A BL-döntőket 2010 óta szombatonként rendezik, jövőre május 30-án a Puskás Arénában csap össze a kontinens két legjobb csapata. A Puskás Aréna eddigi története során több nagy eseménynek is otthont adott, volt itt Európa-liga döntő és Európa-bajnoki meccs is, de a Bajnokok Ligája fináléja kiemelkedhet ezek közül.

Az új kezdési időpont nem annyira új a sorozat történetében, ugyanis a 2000-es évek első felében több finálét is kora este játszottak. Az UEFA indoklása szerint a televíziós közvetítők is elégedettek a változással, hiszen így a mérkőzés a világ számos országában kedvezőbb időpontban kerülhet képernyőre. 

A szervezet kiemelte, hogy a változtatás nemcsak a szurkolók, hanem a szervezők számára is könnyebbséget jelent, mivel a mérkőzés utáni rendezési és biztonsági feladatokat nem kell az éjszakai órákban lebonyolítani. 

Az UEFA reményei szerint az új időpont új lendületet is ad a Bajnokok Ligája fináléinak, és a budapesti döntő egy új korszak nyitánya lehet.

