Gyorsan foglaljuk is össze a lényegi kérdések előtt, hogy miben és hogyan változott meg a labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) a tavalyi, azaz a 2024/2025-ös szezontól kezdve. A sorozat lényegében teljesen megújult, a 32 klubot tartalmazó csoportkört egy 36 csapatos alapszakasz, más néven ligaszakasz váltotta. Itt mindegyik csapatra nyolc mérkőzés vár, nyolc különböző ellenfél ellen, 4-4 idegenben és otthon. A ligaszakasz zárásakor a 36-os tabellán az első nyolc helyezett automatikusan a nyolcaddöntőkbe jut, a 9-24. helyezetteknek februárban játszaniuk kell a legjobb tizenhat csapat közé kerülésért (rájátszás, oda-visszavágó rendszerben). Ezen idén még egy kicsit csavartak az UEFA illetékesei úgy, hogy az az együttes, amely a bajnoki szakaszban jobb helyezést ért el, az előnyt élvez, és a kieséses szakasz visszavágóját hazai pályán játszhatja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy Arsenal (mondjuk harmadik helyezett volt az alapszakasz végén) és egy Leverkusen (kilencedik helyezett) párharca esetén a döntő mérkőzést Angliában kellene lejátszani. Ha pedig egy alacsonyabban rangsorolt csapat kiejti a jobbat, automatikusan átveszi annak „kiemelt státuszát” a további küzdelmek során.

Szoboszlaira és a Liverpoolra kőkemény csaták várnak a BL alapszakaszában

A BL sokkal izgalmasabb lett az újításoknak köszönhetően

Sok kétkedő volt az újítások kapcsán, már csak azért is, mert elsőre tényleg nagyon bonyolultnak tűnt minden, kezdve azzal, hogy már nem korábbi világsztárok keverték a golyókat a kis edényekben, és sorsolták ki a párharcokat, mivel ilyen mennyiségű csapat és kombináció mellett ezt már nem is lehetett volna megtenni. Ugyanakkor minden szkeptikusnak választ adott az első év, a 2024/2025-ös kiírás, amiben tényleg nemcsak a megszerzett pontok, hanem a lőtt gólok, a gólkülönbség is kulcsfontosságú volt az alapszakasz zárásánál. Erről sokat tudnának mesélni Horvátorságban, ahol a Dinamo Zagreb együttesének ugyanúgy 11 megszerzett pontja volt, mint a Brugge-nek, de a gólkülönbségük mínusz hét volt, míg a másik oldalt ugyanez mínusz négy volt csak, így 25. helyezttként pont lemaradtak a rájátszásról.

Az alsóház mellett a felsőházban is rendkívül izgalmasan alakult a végelszámolás, elég, ha csak annyit mondunk, hogy a 9. Atalantát a 19. Feyenoordtól mindössze kettő pont választotta el egymástól...

Nyilván azoknak a hangoknak is igaza lehetett, akik az UEFA-nak a csapatok nagyobb terhelését rótták fel, mivel a régi rendszerben a négyes csoportokban mindenki játszott mindenkivel, azaz hat meccs volt összesen, most meg ehelyett lett nyolc. És abban is van valami, hogy ezzel a szervezet még több bevételt akart generálni, mivel jóval több összecsapásról van szó az új rendszerben, szám szerint összesen az alapszakaszban 144-ről (míg a korábbi 8 darab négy csapatos csoportokban 8x6=48 volt). Ugyanakkor a bővítéssel már nem 32, hanem 36 együttes előtt nyílt meg a lehetőség, hogy az európai top futball vérkeringésébe becsatlakozzanak. Ha megnézzük a mostani kiírást, akkor láthatjuk, hogy ezzel sikerült is élnie négy olyan klubnak, amelyek ezelőtt még sosem kerültek fel a BL-be. Név szerint a kazahsztáni Kairat Almaty, az északi-sarkkörön túl található norvég Bodø/Glimt, a ciprusi Pafosz és a belga Union Saint-Gilloise is mind első bálozók, a szurkolóik legnagyobb örömére.