Gyorsan foglaljuk is össze a lényegi kérdések előtt, hogy miben és hogyan változott meg a labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) a tavalyi, azaz a 2024/2025-ös szezontól kezdve. A sorozat lényegében teljesen megújult, a 32 klubot tartalmazó csoportkört egy 36 csapatos alapszakasz, más néven ligaszakasz váltotta. Itt mindegyik csapatra nyolc mérkőzés vár, nyolc különböző ellenfél ellen, 4-4 idegenben és otthon. A ligaszakasz zárásakor a 36-os tabellán az első nyolc helyezett automatikusan a nyolcaddöntőkbe jut, a 9-24. helyezetteknek februárban játszaniuk kell a legjobb tizenhat csapat közé kerülésért (rájátszás, oda-visszavágó rendszerben). Ezen idén még egy kicsit csavartak az UEFA illetékesei úgy, hogy az az együttes, amely a bajnoki szakaszban jobb helyezést ért el, az előnyt élvez, és a kieséses szakasz visszavágóját hazai pályán játszhatja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy Arsenal (mondjuk harmadik helyezett volt az alapszakasz végén) és egy Leverkusen (kilencedik helyezett) párharca esetén a döntő mérkőzést Angliában kellene lejátszani. Ha pedig egy alacsonyabban rangsorolt csapat kiejti a jobbat, automatikusan átveszi annak „kiemelt státuszát” a további küzdelmek során.
Sok kétkedő volt az újítások kapcsán, már csak azért is, mert elsőre tényleg nagyon bonyolultnak tűnt minden, kezdve azzal, hogy már nem korábbi világsztárok keverték a golyókat a kis edényekben, és sorsolták ki a párharcokat, mivel ilyen mennyiségű csapat és kombináció mellett ezt már nem is lehetett volna megtenni. Ugyanakkor minden szkeptikusnak választ adott az első év, a 2024/2025-ös kiírás, amiben tényleg nemcsak a megszerzett pontok, hanem a lőtt gólok, a gólkülönbség is kulcsfontosságú volt az alapszakasz zárásánál. Erről sokat tudnának mesélni Horvátorságban, ahol a Dinamo Zagreb együttesének ugyanúgy 11 megszerzett pontja volt, mint a Brugge-nek, de a gólkülönbségük mínusz hét volt, míg a másik oldalt ugyanez mínusz négy volt csak, így 25. helyezttként pont lemaradtak a rájátszásról.
Az alsóház mellett a felsőházban is rendkívül izgalmasan alakult a végelszámolás, elég, ha csak annyit mondunk, hogy a 9. Atalantát a 19. Feyenoordtól mindössze kettő pont választotta el egymástól...
Nyilván azoknak a hangoknak is igaza lehetett, akik az UEFA-nak a csapatok nagyobb terhelését rótták fel, mivel a régi rendszerben a négyes csoportokban mindenki játszott mindenkivel, azaz hat meccs volt összesen, most meg ehelyett lett nyolc. És abban is van valami, hogy ezzel a szervezet még több bevételt akart generálni, mivel jóval több összecsapásról van szó az új rendszerben, szám szerint összesen az alapszakaszban 144-ről (míg a korábbi 8 darab négy csapatos csoportokban 8x6=48 volt). Ugyanakkor a bővítéssel már nem 32, hanem 36 együttes előtt nyílt meg a lehetőség, hogy az európai top futball vérkeringésébe becsatlakozzanak. Ha megnézzük a mostani kiírást, akkor láthatjuk, hogy ezzel sikerült is élnie négy olyan klubnak, amelyek ezelőtt még sosem kerültek fel a BL-be. Név szerint a kazahsztáni Kairat Almaty, az északi-sarkkörön túl található norvég Bodø/Glimt, a ciprusi Pafosz és a belga Union Saint-Gilloise is mind első bálozók, a szurkolóik legnagyobb örömére.
A kazah együttesnél valószínűleg soha nem jöhetett volna szóba egy tétmeccs a rekord BL-győztes Real Madrid ellen, most pedig a sorsolás után már tényként kezelhetjük, hogy a királyi gárda elrepül Kazahsztánba.
Mondjuk ezzel kapcsolatban azért azt se hallgassuk el, hogy jó eséllyel ez lesz a leghosszabb repülőút a madridiak számára, amit a Bajnokok Ligájában megtettek, több mint 6 600 km-ről van szó, ami nagyjából 10 óra repülési időt jelent.
Azért nem lesz minden útjuk ilyen hosszú és jó eséllyel fárasztó, például a Liverpool ellen „csak” Angliába kell elrepülniük. Egyébként Szoboszlai és Kerkez együttese nem akármilyen ellenféllistát kapott a számítógéptől. Szembejön majd a Real Madrid, a legutóbbi döntős Inter, az Atlético Madrid, a Frankfurt, a Marseille, a Galatasaray (Sallai Rolanddal, igazi magyar rangadó lesz) a PSV és az a Qarabag, amely éppen a Fradit ejtette ki az alapszakaszba kerülésért. Persze a fociban és úgy általában a sportban nincsenek "Ha"-val kezdődő gondolatok, de azért elképesztő lett volna egy Liverpool-Fradi a legendás Anfield Road-on.
Összehasonlításképpen nézzük meg a Liverpool tavalyi ellenfeleit: Real Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Bologna otthon, míg idegenben Lipcse, Milan, PSV Eindhoven és Girona. Arne Slot csapata ezek ellen a csapatok ellen megnyerte az alapszakasz, de pechjére jött a PSG, amely kiejtette a Vörösöket.
Összességében nem lehet panaszunk az idei sorsolásra sem, olyan gigászi csaták lesznek mindjárt az alapszakaszban a fent említetteken kívül, mint
Első ránézésre egyébként a Frankfurt kerülhet hamar nagy bajba, hiszen játszik majd a Liverpool, a Barcelona, az Atalanta, az Atlético Madrid, a Tottenham, a Napoli, a Galatasaray és a Qarabag csapatával is, és ezekből talán csak az utolsó kettő tűnik könnyebben nyerhetőnek.
A teljes lista az összes mérkőzéssel ITT látható a BL-ben, a pontos menetrendet szombatra elkészíti az UEFA.
Végül, de nem utolsó sorban az sem elhanyagolható tény, hogy a csapatok előtt lebegő végső cél, az az a Bajnokok Ligája-döntője, az éppenséggel Budapesten lesz a sorozat utolsó állomásaként május 30-án, szombaton kora este a Puskás Arénában.