Augusztus 28-án este sorsoltak a tavaly megújult első számú európai labdarúgó kupasorozatban. A BL 36-os tabelláján mindegyik csapatnak nyolc meccset kell megvívnia az alapszakaszban, ráadásul nem is akármilyeneket, rögtön összekerült például a Liverpool a Real Madriddal, a PSG a Bayernnel vagy az Inter az Arsenallal. Milyen alapszakaszra számíthatunk és kinek lesz a legnehezebb dolga? Ezekre a kérdésekre próbálunk választ adni.

Gyorsan foglaljuk is össze a lényegi kérdések előtt, hogy miben és hogyan változott meg a labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) a tavalyi, azaz a 2024/2025-ös szezontól kezdve. A sorozat lényegében teljesen megújult, a 32 klubot tartalmazó csoportkört egy 36 csapatos alapszakasz, más néven ligaszakasz váltotta. Itt mindegyik csapatra nyolc mérkőzés vár, nyolc különböző ellenfél ellen, 4-4 idegenben és otthon. A ligaszakasz zárásakor a 36-os tabellán az első nyolc helyezett automatikusan a nyolcaddöntőkbe jut, a 9-24. helyezetteknek februárban játszaniuk kell a legjobb tizenhat csapat közé kerülésért (rájátszás, oda-visszavágó rendszerben). Ezen idén még egy kicsit csavartak az UEFA illetékesei úgy, hogy az az együttes, amely a bajnoki szakaszban jobb helyezést ért el, az előnyt élvez, és a kieséses szakasz visszavágóját hazai pályán játszhatja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy Arsenal (mondjuk harmadik helyezett volt az alapszakasz végén) és egy Leverkusen (kilencedik helyezett) párharca esetén a döntő mérkőzést Angliában kellene lejátszani. Ha pedig egy alacsonyabban rangsorolt csapat kiejti a jobbat, automatikusan átveszi annak „kiemelt státuszát” a további küzdelmek során. 

Szoboszlaira és a Liverpoolra kőkemény csaták várnak a BL alapszakaszában
Szoboszlaira és a Liverpoolra kőkemény csaták várnak a BL alapszakaszában
Fotó: Matt McNulty / Getty Images Europe

A BL sokkal izgalmasabb lett az újításoknak köszönhetően

Sok kétkedő volt az újítások kapcsán, már csak azért is, mert elsőre tényleg nagyon bonyolultnak tűnt minden, kezdve azzal, hogy már nem korábbi világsztárok keverték a golyókat a kis edényekben, és sorsolták ki a párharcokat, mivel ilyen mennyiségű csapat és kombináció mellett ezt már nem is lehetett volna megtenni. Ugyanakkor minden szkeptikusnak választ adott az első év, a 2024/2025-ös kiírás, amiben tényleg nemcsak a megszerzett pontok, hanem a lőtt gólok, a gólkülönbség is kulcsfontosságú volt az alapszakasz zárásánál. Erről sokat tudnának mesélni Horvátorságban, ahol a Dinamo Zagreb együttesének ugyanúgy 11 megszerzett pontja volt, mint a Brugge-nek, de a gólkülönbségük mínusz hét volt, míg a másik oldalt ugyanez mínusz négy volt csak, így 25. helyezttként pont lemaradtak a rájátszásról. 

Az alsóház mellett a felsőházban is rendkívül izgalmasan alakult a végelszámolás, elég, ha csak annyit mondunk, hogy a 9. Atalantát a 19. Feyenoordtól mindössze kettő pont választotta el egymástól...

Nyilván azoknak a hangoknak is igaza lehetett, akik az UEFA-nak a csapatok nagyobb terhelését rótták fel, mivel a régi rendszerben a négyes csoportokban mindenki játszott mindenkivel, azaz hat meccs volt összesen, most meg ehelyett lett nyolc. És abban is van valami, hogy ezzel a szervezet még több bevételt akart generálni, mivel jóval több összecsapásról van szó az új rendszerben, szám szerint összesen az alapszakaszban 144-ről (míg a korábbi 8 darab négy csapatos csoportokban 8x6=48 volt). Ugyanakkor a bővítéssel már nem 32, hanem 36 együttes előtt nyílt meg a lehetőség, hogy az európai top futball vérkeringésébe becsatlakozzanak. Ha megnézzük a mostani kiírást, akkor láthatjuk, hogy ezzel sikerült is élnie négy olyan klubnak, amelyek ezelőtt még sosem kerültek fel a BL-be. Név szerint a kazahsztáni Kairat Almaty, az északi-sarkkörön túl található norvég Bodø/Glimt, a ciprusi Pafosz és a belga Union Saint-Gilloise is mind első bálozók, a szurkolóik legnagyobb örömére.

Vinícius Júnior, Vinícius, left winger of Real Madrid and Brazil celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Real Oviedo and Real Madrid CF at Carlos Tartiere on August 24, 2025 in Oviedo, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A Real Madridra jó hosszú repülőút vár
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A kazah együttesnél valószínűleg soha nem jöhetett volna szóba egy tétmeccs a rekord BL-győztes Real Madrid ellen, most pedig a sorsolás után már tényként kezelhetjük, hogy a királyi gárda elrepül Kazahsztánba.

Mondjuk ezzel kapcsolatban azért azt se hallgassuk el, hogy jó eséllyel ez lesz a leghosszabb repülőút a madridiak számára, amit a Bajnokok Ligájában megtettek, több mint 6 600 km-ről van szó, ami nagyjából 10 óra repülési időt jelent.

Azért nem lesz minden útjuk ilyen hosszú és jó eséllyel fárasztó, például a Liverpool ellen „csak” Angliába kell elrepülniük. Egyébként Szoboszlai és Kerkez együttese nem akármilyen ellenféllistát kapott a számítógéptől. Szembejön majd a Real Madrid, a legutóbbi döntős Inter, az Atlético Madrid, a Frankfurt, a Marseille, a Galatasaray (Sallai Rolanddal, igazi magyar rangadó lesz) a PSV és az a Qarabag, amely éppen a Fradit ejtette ki az alapszakaszba kerülésért. Persze a fociban és úgy általában a sportban nincsenek "Ha"-val kezdődő gondolatok, de azért elképesztő lett volna egy Liverpool-Fradi a legendás Anfield Road-on.

Összehasonlításképpen nézzük meg a Liverpool tavalyi ellenfeleit: Real Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Bologna otthon, míg idegenben Lipcse, Milan, PSV Eindhoven és Girona. Arne Slot csapata ezek ellen a csapatok ellen megnyerte az alapszakasz, de pechjére jött a PSG, amely kiejtette a Vörösöket.

Összességében nem lehet panaszunk az idei sorsolásra sem, olyan gigászi csaták lesznek mindjárt az alapszakaszban a fent említetteken kívül, mint

  • Manchester City-Real Madrid, 
  • PSG-Barcelona (de a PSG megkapta a Bayernt is), 
  • Bayern München-Arsenal és
  • Chelsea-Barcelona, egyszóval nem fogunk majd unatkozni. 

Első ránézésre egyébként a Frankfurt kerülhet hamar nagy bajba, hiszen játszik majd a Liverpool, a Barcelona, az Atalanta, az Atlético Madrid, a Tottenham, a Napoli, a Galatasaray és a Qarabag csapatával is, és ezekből talán csak az utolsó kettő tűnik könnyebben nyerhetőnek.

A teljes lista az összes mérkőzéssel ITT látható a BL-ben, a pontos menetrendet szombatra elkészíti az UEFA.

Végül, de nem utolsó sorban az sem elhanyagolható tény, hogy a csapatok előtt lebegő végső cél, az az a Bajnokok Ligája-döntője, az éppenséggel Budapesten lesz a sorozat utolsó állomásaként május 30-án, szombaton kora este a Puskás Arénában.

 

