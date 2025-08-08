Live
Súlyos veresége szaladt be a Paks. Bognár György vezetőedzője szerint megérdemelten győzte le csapatát 3-0-ra az ukrán Polisszja Zsitomir a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén.

A Bognár György vezette Magyar Kupa-győztes paksiak az Eperjesen rendezett csütörtök esti találkozón az első félidő hajrájában két gólt is kaptak.

CFR Cluj – Paks, CFRClujPaks, Európa-liga, Selejtező, nyolcaddöntő, Dr. Constantin Radulescu Stadion, Kolozsvár, 2025.07.17., Bognár György, BognárGyörgy
Bognár György érthető módon nem volt elégedett a csapatával 
Fotó: Mirkó István

Bognár György szerint jobb volt az ellenfél

A fordulás után alig negyedórával már háromgólos hátrányban voltak, melyen később sem tudtak faragni, így szinte kilátástalan helyzetből várják a jövő heti hazai visszavágót a Zsitomir ellen. Bognár György úgy látta, a rivális jobban játszott együttesénél.

Az ellenfél jobban játszott nálunk, a játék képe alapján még a különbség sem túlzott. Gyorsabban, frissebben játszottak, veszélyesebbek voltak a kapura 

– értékelte a meccset az M1 aktuális csatornának a tréner. – „Mi egy kicsit kényelmesebbek voltunk, lassabban játszottuk meg a labdákat, mint legutóbb."

A szakember a visszavágót illetően elmondta, hogy ugyan a továbbjutásra nem sok esélyük maradt, de vannak céljaik a jövő heti meccsre – írja az MTI.

„Ha a továbbjutásra nincs is esélyünk, feladatunk van. Nyilván hazai pályán nyernünk kell, még ha kiesünk, akkor is" – jelentette ki Bognár György.

A paksiak csatára, Tóth Barnabás edzőjéhez hasonlóan elismerte, hogy a rivális jobb volt.

„Jóval felkészültebbek voltak a mi játékunkra. Kockáztattunk, felvállaltuk a nyílt játékot, ők pedig kihasználták a hibáinkat. Sajnos nem tudtunk annyi labdát szerezni, mint szoktunk, mert jól hozták ki a labdát, emiatt volt csak két komoly lehetőségünk a meccsen" – jegyezte meg a támadó.

A második mérkőzést csütörtökön 19 órától játsszák Pakson.

