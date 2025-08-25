A Bognár György vezette Paks kétgólos előnyt tékozolt el a második félidőben, de a hajrában büntetőből szerzett góllal végül megnyerte a mérkőzést.

Bognár György látta már jobban is játszani a csapatát

Fotó: Paksi FC

Bognár György nem volt elégedett

A Paks edzője, Bognár György a mérkőzés után nyilatkozatában kiemelte, hogy közepes meccset játszottak és a játékkal sem volt elégedett.

Nagyon közepes mérkőzést játszottunk, annak ellenére, hogy kettővel vezettünk az első félidőben

– kezdte a paksi vezetőedző. „A játékkal annyira nem voltam elégedett. A második félidő eleje nagyon rosszul kezdődött. Kényelmesek voltunk, rövid időn belül akár korábban kiegyenlíthetett volna az MTK. Kénytelenek voltunk azonnal kettőt cserélni, és kellett egy tizenöt-húsz perc mire teljesen helyrerázódtunk.

A kényelmességünk abból fakadhatott, hogy a 0-2-es vezetés után magabiztosabban játszottunk, és ha ilyenkor ráülünk az eredményre, az problémát okozhat. Az MTK-ban jó játékosok vannak, megkontráztak minket többször is.

Ami a játékunkat illeti, részben próbálom favorizálni azokat a játékosokat, akik reaktívabbak, de a végén megint csak az hozta az eredményt, amikor fent van két centerünk, és nyomjuk be a labdákat a kapu elé” - fogalmazott az MTK elleni NB I-es győzelmet követően Bognár György.