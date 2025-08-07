Bognár György, a Paks edzője az M1 aktuális csatornának Eperjesen elmondta, a szlovén Maribor elleni továbbjutás jót tett a csapata önbizalmának, ami már a hétvégi bajnokin érezhető volt, hiszen a tolnai együttes 5-1-re nyert Kisvárdán.
„Több tétmeccs van a lábunkban, most azért valamivel már labdabiztosabbak vagyunk, gyorsabban is tudunk játszani. Két védőjátékosunk sajnos biztosan nem tud játszani, talán a jövő héten” - árulta el Bognár György, aki bízott abban, hogy együttese két meccsen ki tudja harcolni a továbbjutást.
Az előző fordulóban a Polisszja Zsitomir nagy meglepetésre 2-1-re kikapott az andorrai FC Santa Colomától a Tatran Arenában, de a visszavágón 4-1-re nyerni tudott. A felkészülés során a Slovan Bratislavát, a Dunaszerdahelyt, a Sturm Grazot és a Puskás Akadémiát sem tudták legyőzni az ukránok, hazájuk bajnokságának első körében viszont 2-0-ra nyertek a Karpati Lviv vendégeként, ráadásul egy góljukat nem adták meg és büntetőt is hibáztak.
A meccs előtt Ruszlan Rotan vezetőedző elmondta, játékuk minősége egyre inkább javul, és bár még sok munka van hátra, elsősorban a megértés tekintetében, a bajnoki meccsen védekezésben már jól megértették egymást a játékosai.
A találkozót az ukrán csapat magas letámadással kezdte, de a paksi védők ettől nem jöttek zavarba. A Polisszja Zsitomir az első félidőben többet birtokolta a labdát, mint a Paks, komoly helyzetet viszont sokáig nem tudott kialakítani a magyar csapat kapuja előtt.
A találkozó első igazán nagy lehetősége a paksiak előtt adódott.
A 31. percben Zeke Márió ment el a bal szélen, a visszatett labdájára Windecker József érkezett második hullámból, a középpályás 16 méterről megnézte magának a jobb alsót, de a lövése néhány centivel elment a kapufa mellett. Két perccel később az ukrán csapat is veszélyeztetett. Egy gyors kontratámadás végén a bal oldalon felfutó Borisz Krusinszki került helyzetbe, de a 13 méteres lövését Kovácsik Ádám vetődve védeni tudta.
A 38. percben ismét Kovácsiknak akadt dolga. Mikyita Kravcsenko a jobb szélen kötényt adott Vécsei Bálintnak, majd középre lőtte a labdát, ahol az érkező Olekszander Andrijevszkij kapura sarkazott, de a paksi kapus résen volt és lábbal hárított.
Három perccel később a Polisszja Zsitomir megszerezte a vezetést.
Ismét a bal szélen felfutó Krusinszkij kapott egy hosszú indítást, a rossz ütemben kimozduló Kovácsik mellett középre lőtte a labdát, a második hullámban érkező Andrijevszkij pedig 11 méterről az üres kapuba lőtt (1-0).
Az első gól sajnos megfogta a tolnai csapatot, az első félidő hosszabbításában pedig növelni tudta az előnyét az ukrán együttes. Egy jobb oldali szabadrúgásra Danylo Beszkorovajnij robbant be a rövid oldalon, és öt méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (2-0).
A félidőben Bognár György kettőt cserélt. Balogh Balázs és Haraszti Zsolt helyére Osváth Attila és Hahn János érkezett.
A fordulás után többet kezdeményezett a Paks, de komoly helyzetig sokáig nem jutott el a magyar csapat. Az 58. percben aztán eldöntötte a meccset és valószínűleg a továbbjutás kérdését is az ukrán csapat. Krusinszkij a bal szélen egy gyönyörű csellel elment Szabó János és Papp Kristóf között, majd középre tette a labdát, ahol a Vidiben is megfordult Bogdan Lednev érkezett, és 11 méterről a jobb felső sarokba lőtt (3-0).
A harmadik bekapott gól után a Paks mindent megtett a szépítésért, de ebből csak az lett, hogy még jobban kinyílt a magyar csapat, az ukrán együttes pedig folyamatosan alakította ki a nagyobbnál nagyobb helyzetek – szerencse viszont elszórakozta azokat.
A 79. percben összejöhetett volna a paksi szépítés. A korábbi magyar válogatott Hahn János kapott egy remek kiugratást, kilépett ziccerben, de a kilencméteres lövését Jevhen Volinec óriási bravúrral védte. A 83. percben aztán pár pillanatra felcsillant a magyar csapat reménye. Egy bal oldali beadás után Beskorovaynyi lábáról rossz helyre pattant a labda, a második hullámban érkező Vécsi Bálint pedig 17 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.
Azonban a találatot hosszan videózás után érvénytelenítette a játékvezető, mert a paksi kontratámadás Osváth Attila szabálytalan labdaszerzésével indult.
A 92. percben a játékvezető még videózás után kiállította Bogdan Mihajlicsenkót, miután az ukrán csapat játékosa nyújtott lábbal csúszott oda Szabó János sípcsontjára, de Paks a fennmaradó időben már nem tudott profitálni az emberelőnyéből, így maradt a 3-0-s végeredmény.
Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:
Polisszja Zsitomir (ukrán)-Paksi FC 3-0 (2-0)
Eperjes, v.: Joakim Östling (svéd)
Polisszja Zsitomir: Volinec - M. Kravcsenko (Hadroj, 87.), Szarapij, Beszkorovajnij, B. Mihajlicsenko - Lednev (Joszefi, 78.), Babenko, Andrijevszkij (Talles Costa, 78.) - Huculjak, Filippov (Hajducsik, 64.), Krusinszkij (Nazarenko, 64.)
Paks: Kovácsik - Vécsei, Kinyik, Szabó - Zeke, Windecker, Balogh B. (Osváth, a szünetben), Papp (Szekszárdi, 81.), Hinora (Horváth K., 71.) - Tóth B. (Böde, 64.), Haraszti (Hahn, a szünetben)
gólszerzők: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.), Lednev (58.)
sárga lap: Szarapij (26.), Krusinszkij (49.), illetve Kinyik (95.)
piros lap: Mihajlicsenko (92.)
A párharc visszavágóját egy hét múlva, 19 órától játsszák Pakson. A továbbjutóra az olasz Fiorentina vár a selejtező negyedik körében, amelynek tétje a főtáblára kerülés.