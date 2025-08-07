Bognár György, a Paks edzője az M1 aktuális csatornának Eperjesen elmondta, a szlovén Maribor elleni továbbjutás jót tett a csapata önbizalmának, ami már a hétvégi bajnokin érezhető volt, hiszen a tolnai együttes 5-1-re nyert Kisvárdán.

Bognár György csapatára nehéz párharc várt

Fotó: Polyák Attila - Origo

„Több tétmeccs van a lábunkban, most azért valamivel már labdabiztosabbak vagyunk, gyorsabban is tudunk játszani. Két védőjátékosunk sajnos biztosan nem tud játszani, talán a jövő héten” - árulta el Bognár György, aki bízott abban, hogy együttese két meccsen ki tudja harcolni a továbbjutást.

Bognár György csapata kétgólos hátrányba került az első félidőben

Az előző fordulóban a Polisszja Zsitomir nagy meglepetésre 2-1-re kikapott az andorrai FC Santa Colomától a Tatran Arenában, de a visszavágón 4-1-re nyerni tudott. A felkészülés során a Slovan Bratislavát, a Dunaszerdahelyt, a Sturm Grazot és a Puskás Akadémiát sem tudták legyőzni az ukránok, hazájuk bajnokságának első körében viszont 2-0-ra nyertek a Karpati Lviv vendégeként, ráadásul egy góljukat nem adták meg és büntetőt is hibáztak.

A meccs előtt Ruszlan Rotan vezetőedző elmondta, játékuk minősége egyre inkább javul, és bár még sok munka van hátra, elsősorban a megértés tekintetében, a bajnoki meccsen védekezésben már jól megértették egymást a játékosai.

A találkozót az ukrán csapat magas letámadással kezdte, de a paksi védők ettől nem jöttek zavarba. A Polisszja Zsitomir az első félidőben többet birtokolta a labdát, mint a Paks, komoly helyzetet viszont sokáig nem tudott kialakítani a magyar csapat kapuja előtt.

A találkozó első igazán nagy lehetősége a paksiak előtt adódott.

A 31. percben Zeke Márió ment el a bal szélen, a visszatett labdájára Windecker József érkezett második hullámból, a középpályás 16 méterről megnézte magának a jobb alsót, de a lövése néhány centivel elment a kapufa mellett. Két perccel később az ukrán csapat is veszélyeztetett. Egy gyors kontratámadás végén a bal oldalon felfutó Borisz Krusinszki került helyzetbe, de a 13 méteres lövését Kovácsik Ádám vetődve védeni tudta.