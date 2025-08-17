A Bognár György vezette Paks csütörtökön megpróbálta a lehetetlent, háromgólos hátrányból próbált fordítani az ukrán Polisszja Zsitomir ellen.
A tolnai csapat remekül futballozott a mérkőzésen, vezetett is két góllal, de sajnos a harmadikat nem sikerült belőni, az ukrán együttes pedig egy 96. perces találattal lezárta a párharcot, így a Paks kiesett az Konferencia-ligából.
A Zalaegerszeg elleni meccsre Bognár György erős kezdőt rakott fel, azonban bombameglepetés volt, hogy a támadók között ott volt a pályán a 17 éves Galambos János, akinek ez volt az első NB I-es mérkőzése.
A Paks ellenfele az a Zalaegerszeg volt, amely az eddig lejátszott három mérkőzésén egyaránt döntetlent ért el az NB I-ben, így a nyáron kinevezett Nuno Alexandre Carvalho abban bízott, hogy csapata végre be tudja gyűjteni a három pontot.
A Zalaegerszeg jól kezdte a meccset, a 15. percben majdnem meg is szerezte a vezetést, de Kiss Bence 11 méteres lövését Kinyik Ákos egy becsúszással ki tudta rúgni a gólvonalról. A Paks első lehetőségére a 21. percig kellett várni. Ekkor Lenzsér Bence futott el a jobb szélen, a belőtt labdára Hahn János érkezett, akinek tízméteres kapáslövése Gundel-Takács Bence ölében landolt. Kilenc perc múlva ismét a Paks veszélyeztetett. Ezúttal is Lenzsér készítette le a labdát, Gyurkits Gergő 15 méteres bombája azonban kapu mellé ment.
A 37. percben a 17 éves Galambos János is megvillant.
Egy hosszú indítás után a paksi fiatal lefutotta Csóka Dánielt, majd tíz méterről megcélozta a rövid felsőt, de a bombája kapu fölé ment. Az ellentámadásból kis híján vezetést szerzett a Zalaegerszeg. A brazil Joao Victor kapott egy remek kiugratást, egy az egyben mehetett volna Kovácsik Ádámra, de rosszul vette át a labdát, így a lövése sem sikerült jól.
A fordulás után a Paks kezdett jobban, és a 49. percben meg is szerezte a vezetést.
Osváth Attila jobb oldali beadása Csóka fején csúszott meg, ez becsapta a zalaegerszegi védőket, a hosszún érkező Sillye Erik pedig közelről a kapuba fejelt (1-0).
A folytatásban többet volt a labda a Paksnál, azonban a tolnai csapat nem tudta növelni az előnyét, a ZTE pedig kis híján kiegyenlített a 65. percben. A csereként beállt Krajcsovics Ábel ment el a bal szélen, egy gyönyörű csellel lefektetett egy paksi védőt, majd kilenc méterről megcélozta a bal felső sarkot, de Kovácsik Ádám hatalmas bravúrral védeni tudott.
A szöglet után aztán újabb esélyt kapott a Zalaegerszeg, ugyanis Dénes Vilmos lövése elakadt a kiforduló Osváth karjában, hosszas videózás után pedig Dr. Csonka Bence játékvezető tizenegyest ítélt, amit a francia Yohan Croizet magabiztosan belőtt a kapu jobb oldalába (1-1).
A ZTE egyenlítése után volt egy újabb csavar a mérkőzésben. A tizenegyest kiharcoló Dénes Vilmos egy meggondolatlan becsúszásért megkapta a második sárga lapját, így a 72. percben emberelőnybe került a Paks. Egy perccel később jött is a gól, csakhogy nem a Paks szerezte, hanem az emberhátrányban futballozó Zalaegerszeg. A mexikói Dávid Lopez futott el a jobb szélen, a középre nyesett labdáját a 21. születésnapját ünneplő Krajcsovics Ábel vette le, aki egy pimasz csellel elküldte Vécsei Bálintot, majd hat méterről a bal alsó sarokba lőtt (1-2).
Az utolsó húsz percben elkezdett rohamozni a Paks, Bognár György pályára küldte Tóth Barnát, valamint Böde Dánielt is. A tolnai csapatnak több nagy helyzete is adódott a végjátékban, a 91. percben Gundel-Takácsnak volt egy bravúros védése, majd a szöglet után Papp Kristóf fejese kerülte el pár centivel a zalaegerszegi kaput.
A ZTE hősiesen védekezett, de megnyerni nem tudta a meccset, ugyanis a 93. percben egy bal oldali beadás után Tóth Barna csúsztatott hat méterről védhetetlen gólt a bal felső sarokba (2-2).
A 96. percben a Paks meg is nyerhette volna a meccset, de Haraszti Zsolt balra tartó lövését Gundel-Takács védeni tudta, majd egy perccel később a Zalaegerszeg kapusa Pető Milán bombáját is kiszedte a bal felsőből, így maradt a 2-2-es döntetlen, amivel mindkét csapat megőrizte a veretlenség az NB I-ben – a Zalaegerszeg azonban továbbra is nyeretlen az idei szezonban.