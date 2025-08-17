A Bognár György vezette Paks csütörtökön megpróbálta a lehetetlent, háromgólos hátrányból próbált fordítani az ukrán Polisszja Zsitomir ellen.

Bognár György csapata emelt fővel búcsúzott a Konferencia-liga küzdelmeitől

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A tolnai csapat remekül futballozott a mérkőzésen, vezetett is két góllal, de sajnos a harmadikat nem sikerült belőni, az ukrán együttes pedig egy 96. perces találattal lezárta a párharcot, így a Paks kiesett az Konferencia-ligából.

​17 éves csatár debütált Bognár György csapatában

A Zalaegerszeg elleni meccsre Bognár György erős kezdőt rakott fel, azonban bombameglepetés volt, hogy a támadók között ott volt a pályán a 17 éves Galambos János, akinek ez volt az első NB I-es mérkőzése.

A Paks ellenfele az a Zalaegerszeg volt, amely az eddig lejátszott három mérkőzésén egyaránt döntetlent ért el az NB I-ben, így a nyáron kinevezett Nuno Alexandre Carvalho abban bízott, hogy csapata végre be tudja gyűjteni a három pontot.

A Zalaegerszeg jól kezdte a meccset, a 15. percben majdnem meg is szerezte a vezetést, de Kiss Bence 11 méteres lövését Kinyik Ákos egy becsúszással ki tudta rúgni a gólvonalról. A Paks első lehetőségére a 21. percig kellett várni. Ekkor Lenzsér Bence futott el a jobb szélen, a belőtt labdára Hahn János érkezett, akinek tízméteres kapáslövése Gundel-Takács Bence ölében landolt. Kilenc perc múlva ismét a Paks veszélyeztetett. Ezúttal is Lenzsér készítette le a labdát, Gyurkits Gergő 15 méteres bombája azonban kapu mellé ment.

A 37. percben a 17 éves Galambos János is megvillant.

Egy hosszú indítás után a paksi fiatal lefutotta Csóka Dánielt, majd tíz méterről megcélozta a rövid felsőt, de a bombája kapu fölé ment. Az ellentámadásból kis híján vezetést szerzett a Zalaegerszeg. A brazil Joao Victor kapott egy remek kiugratást, egy az egyben mehetett volna Kovácsik Ádámra, de rosszul vette át a labdát, így a lövése sem sikerült jól.

A fordulás után a Paks kezdett jobban, és a 49. percben meg is szerezte a vezetést.

Osváth Attila jobb oldali beadása Csóka fején csúszott meg, ez becsapta a zalaegerszegi védőket, a hosszún érkező Sillye Erik pedig közelről a kapuba fejelt (1-0).