A szlovákiai Eperjesen játszott első mérkőzésen az ukrán ellenfél lényegében minden tekintetben felülmúlta a Magyar Kupa-győztest. A győzelem mellett a tizennégy kapura lövéséből nyolc eltalálta a kaput, míg a paksiak tíz kísérletükből csak kétszer szerezhettek volna gólt. Bognár György, a Paks vezetőedzője elismerte, az ukrán csapat játékosai gyorsabban és pontosabban futballoztak, így aztán az előzmények ismeretében a háromgólos hátrány ledolgozása erőn felüli teljesítményt jelentene.

Bognár György csapatának óriási bravúr kellett volna a továbbjutáshoz

Fotó: Polyák Attila - Origo

Bognár György csapata emelt fővel búcsúzna

A mérkőzés előtt Bognár György, a Paks edzője elmondta, hogy csapata akkor is szeretne győztesen lejönni a pályáról, ha az első mérkőzésen összeszedett 3-0-s hátrányát nem tudja ledolgozni. Bognár Györ hangsúlyozta, hogy a vasárnapi Újpesten 2-1-re megnyert bajnokihoz képest sok változást tervez, szeretne friss embereket bevetni.

Hétvégén újra bajnoki mérkőzés van, gyakorlatilag párhuzamosan majdnem hogy két csapatot futtatunk most”

– mondta a Paks edzője, aki rámutatott, elsősorban nem a meccsek, hanem az utazás az, ami fárasztó a keret számára, három hét alatt több ezer kilométert tettek meg, ráadásul háromszor is éjszaka utaztak.

A Paks jól kezdte a mérkőzést, a találkozó elején több helyzetet is kialakította a Polisszja Zsitomir kapuja előtt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni. A magyar csapat mindent egy lapra feltéve támadott, így viszont az ukrán együttes kedvére kontrázhatott, a 15. percben pedig majdnem vezetést is szerzett, de Kovácsik Ádám bravúrral védeni tudott egy ziccert.

Szabó János gólja visszahozta a paksi reményeket

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

​A Paks kezdeti lendülete után a Polisszja Zsitomir átvette a játék irányítását, és úgy tűnt, bármelyik percben megszerezheti a vezetést.

Azonban az ukrán csapat sem tudott betalálni, a 38. percben pedig felcsillant a paksi remény.

Egy szöglet után kavarodás alakult ki a tizenhatoson belül, Tóth Barna megcsúsztatta a labdát, az érkező Szabó János pedig hét méterről a hálóba lőtt (1-0).

Az első gól után a Paks még bátrabb lett, a 41. percben pedig növelhette volna az előnyét. Tóth Barna nyert meg egy birkózóversenyt a védője ellen, majd a felpattanó labdát kilenc méterről ellőtte, de Jevhen Volinec vetődve védeni tudott.

A fordulás után szenzációsan kezdett a Paks, és a 49. percben visszajött a párharcba.

Haraszti Zsolt labdaszerzése után Böde Dániel indította Tóth Barnát, aki rávezette a labdát a védőjére, majd 11 méterről mértani pontossággal lőtt a jobb alsó sarokba (2-0).