Csütörtök este a labdarúgó Konferencia harmadik selejtező körének visszavágó mérkőzésén a Magyar Kupa-győztes Paksi FC hazai pályán 2-1-re legyőzte az ukrán Polisszja Zsitomirt. Bognár György csapata remekül játszott, azonban az első mérkőzésen elszenvedett 3-0-s vereség miatt 4-2-es összesítéssel búcsúzott a sorozattól.

A szlovákiai Eperjesen játszott első mérkőzésen az ukrán ellenfél lényegében minden tekintetben felülmúlta a Magyar Kupa-győztest. A győzelem mellett a tizennégy kapura lövéséből nyolc eltalálta a kaput, míg a paksiak tíz kísérletükből csak kétszer szerezhettek volna gólt. Bognár György, a Paks vezetőedzője elismerte, az ukrán csapat játékosai gyorsabban és pontosabban futballoztak, így aztán az előzmények ismeretében a háromgólos hátrány ledolgozása erőn felüli teljesítményt jelentene.

Bognár György, Labdarúgás, Kupadöntő, Fradi-Paks, KupadöntőFradiPaks, 2025.05.14.
Bognár György csapatának óriási bravúr kellett volna a továbbjutáshoz
Fotó: Polyák Attila - Origo

Bognár György csapata emelt fővel búcsúzna

A mérkőzés előtt Bognár György, a Paks edzője elmondta, hogy csapata akkor is szeretne győztesen lejönni a pályáról, ha az első mérkőzésen összeszedett 3-0-s hátrányát nem tudja ledolgozni. Bognár Györ hangsúlyozta, hogy a vasárnapi Újpesten 2-1-re megnyert bajnokihoz képest sok változást tervez, szeretne friss embereket bevetni.

Hétvégén újra bajnoki mérkőzés van, gyakorlatilag párhuzamosan majdnem hogy két csapatot futtatunk most” 

– mondta a Paks edzője, aki rámutatott, elsősorban nem a meccsek, hanem az utazás az, ami fárasztó a keret számára, három hét alatt több ezer kilométert tettek meg, ráadásul háromszor is éjszaka utaztak.

A Paks jól kezdte a mérkőzést, a találkozó elején több helyzetet is kialakította a Polisszja Zsitomir kapuja előtt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni. A magyar csapat mindent egy lapra feltéve támadott, így viszont az ukrán együttes kedvére kontrázhatott, a 15. percben pedig majdnem vezetést is szerzett, de Kovácsik Ádám bravúrral védeni tudott egy ziccert. 

Paks, 2025. augusztus 14. A gólszerző Szabó János (j), a Paks és Jevhen Volinec, a Zsitomir játékosa a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott Paksi FC - Polisszja Zsitomir visszavágó mérkőzésen Pakson, a Fehérvár úti stadionban 2025. augusztus 14-én. MTI/Vasvári Tamás
Szabó János gólja visszahozta a paksi reményeket
Fotó: Vasvári Tamás/MTI

​A Paks kezdeti lendülete után a Polisszja Zsitomir átvette a játék irányítását, és úgy tűnt, bármelyik percben megszerezheti a vezetést. 

Azonban az ukrán csapat sem tudott betalálni, a 38. percben pedig felcsillant a paksi remény.

 Egy szöglet után kavarodás alakult ki a tizenhatoson belül, Tóth Barna megcsúsztatta a labdát, az érkező Szabó János pedig hét méterről a hálóba lőtt (1-0). 

Az első gól után a Paks még bátrabb lett, a 41. percben pedig növelhette volna az előnyét. Tóth Barna nyert meg egy birkózóversenyt a védője ellen, majd a felpattanó labdát kilenc méterről ellőtte, de Jevhen Volinec vetődve védeni tudott. 

A fordulás után szenzációsan kezdett a Paks, és a 49. percben visszajött a párharcba. 

Haraszti Zsolt labdaszerzése után Böde Dániel indította Tóth Barnát, aki rávezette a labdát a védőjére, majd 11 méterről mértani pontossággal lőtt a jobb alsó sarokba (2-0). 

A második gól után már bőven volt realitása a paksi csodának, ezt pedig megérezték Bognár György játékosai is, akik úgy hajtottak, mintha vért ittak volna. A 70. percben újabb hatalmas lehetőség adódott a Paks előtt. Zeke Márió harcolt meg egy labdáért a tizenhatoson belül, majd a külsővel kapura tett lövésére Volinec leért a jobb alsó sarokba, a kipattanó azonban visszakerült a paksi játékos elé, de Zeke sajnos földbe rúgott az ismétlés során. 

Paks, 2025. augusztus 14. Windecker József (b), a Paks és Olekszij Huculjak, a Zsitomir játékosa a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott Paksi FC - Polisszja Zsitomir mérkőzésen Pakson, a Fehérvár úti stadionban 2025. augusztus 14-én. MTI/Vasvári Tamás
A paksi játékosok mindent megtettek a csodáért 
Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Az utolsó húsz percben a Paks mindent megtett a harmadik gólért, erre a 80. percben meg is volt az esélye. Egy jobb oldali szögletet Volinec öklözött rossz helyre, a lecsorgóra érkező Hinora Kristóf 15 méterről megpróbálta visszarúgni a labdát az üresen maradt kapuba, de a kapáslövése célt tévesztett. 

Három perccel később ismét Zeke volt a főszereplő. 

A Paks játékosa megindult a bal szélen, lerázta a védőjét, majd miután betört a tizenhatoson belülre kilenc méterről megcélozta a hosszú alsót, de balszerencséjére a kapufát találta el. 

A hajrában a Paks becsülettel ment előre, mindent megtett a harmadik gólért, de végül nem tudott betalálni a tolnai csapat. A 96. percben aztán egy távoli lövés kijött Kovácsik Ádámról, a kipattanót pedig a portugál Andre Goncalves nagy nehezen a hálóba pofozta, ezzel pedig végleg eldöntötte a párharcit. 

Bognár György együttese közel volt ahhoz, hogy megcsinálja a lehetetlent, de végül 4-2-es összesítésben búcsúzott a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:
Paksi FC-Polisszja Zsitomir (ukrán) 2-1 (1-0)
Paks, Fehérvári úti stadion
Játékvezető: Daniel Schlager (német)
Paksi FC: Kovácsik - Szekszárdi (Lenzsér, 79.), Kinyik, Szabó J. - Hinora (Osváth, 87.) Windecker (Pető, 79.), Vécsei (Papp K., 69.) Zeke - Haraszti - Böde (Hahn, 69.), Tóth B.
Polisszja Zsitomir: Volinec - Kravcsenko, Szarapij, Beszkorovajnij (Csobotenko, 56.), Krusinszkij - Andrijevszkij (Talles Costa, 93.), Babenko, Lednev (Joszefi, 56.) - Huculjak, Filippov (Hajducsik, 56.), Nazarenko (Goncalves, 89.)
gólszerzők: Szabó (39.), Tóth B. (49.), illetve Talles Costa (96.)
sárga lap: Szekszárdi (8.), Osváth (89.), illetve Beszkorovajnij (19.), Kravcsenko (38.), Volinec (80.)

Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir 4-2-es összesítéssel.

