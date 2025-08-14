A szlovákiai Eperjesen játszott első mérkőzésen az ukrán ellenfél lényegében minden tekintetben felülmúlta a Magyar Kupa-győztest. A győzelem mellett a tizennégy kapura lövéséből nyolc eltalálta a kaput, míg a paksiak tíz kísérletükből csak kétszer szerezhettek volna gólt. Bognár György, a Paks vezetőedzője elismerte, az ukrán csapat játékosai gyorsabban és pontosabban futballoztak, így aztán az előzmények ismeretében a háromgólos hátrány ledolgozása erőn felüli teljesítményt jelentene.
A mérkőzés előtt Bognár György, a Paks edzője elmondta, hogy csapata akkor is szeretne győztesen lejönni a pályáról, ha az első mérkőzésen összeszedett 3-0-s hátrányát nem tudja ledolgozni. Bognár Györ hangsúlyozta, hogy a vasárnapi Újpesten 2-1-re megnyert bajnokihoz képest sok változást tervez, szeretne friss embereket bevetni.
Hétvégén újra bajnoki mérkőzés van, gyakorlatilag párhuzamosan majdnem hogy két csapatot futtatunk most”
– mondta a Paks edzője, aki rámutatott, elsősorban nem a meccsek, hanem az utazás az, ami fárasztó a keret számára, három hét alatt több ezer kilométert tettek meg, ráadásul háromszor is éjszaka utaztak.
A Paks jól kezdte a mérkőzést, a találkozó elején több helyzetet is kialakította a Polisszja Zsitomir kapuja előtt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni. A magyar csapat mindent egy lapra feltéve támadott, így viszont az ukrán együttes kedvére kontrázhatott, a 15. percben pedig majdnem vezetést is szerzett, de Kovácsik Ádám bravúrral védeni tudott egy ziccert.
A Paks kezdeti lendülete után a Polisszja Zsitomir átvette a játék irányítását, és úgy tűnt, bármelyik percben megszerezheti a vezetést.
Azonban az ukrán csapat sem tudott betalálni, a 38. percben pedig felcsillant a paksi remény.
Egy szöglet után kavarodás alakult ki a tizenhatoson belül, Tóth Barna megcsúsztatta a labdát, az érkező Szabó János pedig hét méterről a hálóba lőtt (1-0).
Az első gól után a Paks még bátrabb lett, a 41. percben pedig növelhette volna az előnyét. Tóth Barna nyert meg egy birkózóversenyt a védője ellen, majd a felpattanó labdát kilenc méterről ellőtte, de Jevhen Volinec vetődve védeni tudott.
A fordulás után szenzációsan kezdett a Paks, és a 49. percben visszajött a párharcba.
Haraszti Zsolt labdaszerzése után Böde Dániel indította Tóth Barnát, aki rávezette a labdát a védőjére, majd 11 méterről mértani pontossággal lőtt a jobb alsó sarokba (2-0).
A második gól után már bőven volt realitása a paksi csodának, ezt pedig megérezték Bognár György játékosai is, akik úgy hajtottak, mintha vért ittak volna. A 70. percben újabb hatalmas lehetőség adódott a Paks előtt. Zeke Márió harcolt meg egy labdáért a tizenhatoson belül, majd a külsővel kapura tett lövésére Volinec leért a jobb alsó sarokba, a kipattanó azonban visszakerült a paksi játékos elé, de Zeke sajnos földbe rúgott az ismétlés során.
Az utolsó húsz percben a Paks mindent megtett a harmadik gólért, erre a 80. percben meg is volt az esélye. Egy jobb oldali szögletet Volinec öklözött rossz helyre, a lecsorgóra érkező Hinora Kristóf 15 méterről megpróbálta visszarúgni a labdát az üresen maradt kapuba, de a kapáslövése célt tévesztett.
Három perccel később ismét Zeke volt a főszereplő.
A Paks játékosa megindult a bal szélen, lerázta a védőjét, majd miután betört a tizenhatoson belülre kilenc méterről megcélozta a hosszú alsót, de balszerencséjére a kapufát találta el.
A hajrában a Paks becsülettel ment előre, mindent megtett a harmadik gólért, de végül nem tudott betalálni a tolnai csapat. A 96. percben aztán egy távoli lövés kijött Kovácsik Ádámról, a kipattanót pedig a portugál Andre Goncalves nagy nehezen a hálóba pofozta, ezzel pedig végleg eldöntötte a párharcit.
Bognár György együttese közel volt ahhoz, hogy megcsinálja a lehetetlent, de végül 4-2-es összesítésben búcsúzott a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében.
Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:
Paksi FC-Polisszja Zsitomir (ukrán) 2-1 (1-0)
Paks, Fehérvári úti stadion
Játékvezető: Daniel Schlager (német)
Paksi FC: Kovácsik - Szekszárdi (Lenzsér, 79.), Kinyik, Szabó J. - Hinora (Osváth, 87.) Windecker (Pető, 79.), Vécsei (Papp K., 69.) Zeke - Haraszti - Böde (Hahn, 69.), Tóth B.
Polisszja Zsitomir: Volinec - Kravcsenko, Szarapij, Beszkorovajnij (Csobotenko, 56.), Krusinszkij - Andrijevszkij (Talles Costa, 93.), Babenko, Lednev (Joszefi, 56.) - Huculjak, Filippov (Hajducsik, 56.), Nazarenko (Goncalves, 89.)
gólszerzők: Szabó (39.), Tóth B. (49.), illetve Talles Costa (96.)
sárga lap: Szekszárdi (8.), Osváth (89.), illetve Beszkorovajnij (19.), Kravcsenko (38.), Volinec (80.)
Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir 4-2-es összesítéssel.