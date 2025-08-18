A Paks néhány napja kiesett a Konferencialigából, így a nemzetközi kaland véget ért. Lankad a paksi lelkesedés, amit azon is lemérhettünk, hogy bizony erősen foghíjas volt a lelátó Pakson. Bognár György csapatának az NB I-ben kellett volna vigaszt találnia, de a ZTE elleni mérkőzés sem hozott igazi megnyugvást. Hiába vezetett a tolnai együttes Silye Erik góljával, egy vitatható kezezés után büntetőből egyenlítettek a vendégek, majd emberhátrányban is fordítottak.

Bognár György elismeri, a Paks örülhetnek a ZTE elleni döntetlennek

Fotó: Paksi FC

A paksi drukkerek már-már lemondtak a pontszerzésről, amikor a 93. percben Tóth Barna fejesével mégis sikerült egalizálni, így alakult ki a 2-2-es végeredmény.

Bognár György: Örülnünk kellett a döntetlennek

A lefújás után Bognár nem kertelt: „A végén örültünk a döntetlennek. Rengeteg helyzetünk volt, de rossz döntéseket hoztunk” – vallotta be.

Míg Bognár György félig-meddig elégedett volt a döntetlennel, addig a ZTE trénere, Nuno Campos inkább csalódottan értékelt. „Nagyon hittünk a győzelemben” – mondta, hozzátéve, hogy szurkolóik ismét fantasztikusan támogatták a csapatot.

Paks: a Konferencialiga-búcsú után maradt az NB I

A paksiaknál azonban továbbra is nagy a hiányérzet: a csapat kiesett Konferencialigából, így már csak az NB I-ben és majd a Magyar Kupában bizonyíthat a csapat. A ZTE elleni meccs alapján nem lesz egyszerű egyenesbe kerülni. Van dolga Bognár Györgynek. Kész szerencse, hogy a Paks majd csak az első kör végén, október elején játszik az FTC ellen. Bognár erre a meccsre mindig felszívja magát.