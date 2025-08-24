A Paks remek előjelekkel készülhetett a meccsre, ugyanis a Győr mellett Bognár György együttese volt a mezőny másik veretlen csapata.

Bognár György együttese veretlen volt a fordul elótt

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

Remek találkozóra volt kilátás, ugyanis az MTK az előző fordulóban 7-2-re kikapott a Győrtől, így Horváth Dávid csapatának muszáj lett volna javítania hazai pályán.

Bognár György csapata bekezdett az MTK otthonában

A találkozót remekül kezdte a Paks, amely már a 18. percben megszerezte a vezetést. Silye Erika balról belőtt labdájára Vécsei Bálint érkezett középen, és védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba (0-1).

A gól után lendületben maradt a Paks, amely a 26. percben büntetőhöz jutott. Egy szöglet után a hosszún érkező Vécsei elé pattant a labda, aki hét méterről, félfordulatból lőtt, de a labdájába Marin Jurina belekapott, Zimmermann Márió játékvezető pedig videózás után a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Hahn János állt oda, aki a kapu bal oldalába lőtt a jobbra vetődő Demjén Patrik mellett (0-2).

A folytatásban az MTK jobban futballozott, több nagy helyzetet is kialakított a fővárosi csapat, azonban szépíteni nem tudott, így Bognár György csapata kétgólos előnnyel mehetett a szünetre.

A második félidő elején az MTK nekirontott a Paksnak, az 52. percben pedig majdnem szépíteni tudott.

Egy bal oldali beadás után Széles Imre csúsztatott kapura, Kovácsik Ádám bravúrral védte a fejest, a kipattanóra viszont Molnár Rajmund érkezett elsőnek, akinek közelről csak az üres kapuba kellett volna lőnie, de három méterről a felső kapufára bombázott.

Az 59. percben aztán összejött az MTK gólja, ami már nagyon érett. A bal oldalon kilépő Átrok István kapott egy remek kiugratást, megtolta a labdát a kivetődő Kovácsik mellett, majd éles szögből az üres kapuba gurított (1-2).

A szépítés után az MTK tovább rohamozott, beszorította a Paksot, a 66. perc elején pedig egy gyönyörű góllal egyenlített. Bognár György fia, az MTK-ban futballozó Bognár István indította a jobb szélen Horváth Artúrt, aki befelé húzott, majd egy szép cselt követően 15 méterről gyönyörű gólt tekert a hosszú alsóba (2-2).

Az egyenlítés után az MTK fokozta a nyomást, de nem tudta megfordítani a meccset, a 80. percben pedig nagy lehetőséget kapott a Paks a győzelemre.

Ilia Beriasvili hibája után a csereként beállt Böde Dániel szerezte meg a labdát, középre lőtte a berobbanó Tóth Barnához, azonban a Paks csatárát Széles Imre lerántotta, így büntetőt kapott a tolna együttes. A labda mögé a szintén csereként beállt Windecker József állt oda, és a jobb alsóba lőtt a balra vetődő Demjén mellett (2-3).