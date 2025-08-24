A Paks remek előjelekkel készülhetett a meccsre, ugyanis a Győr mellett Bognár György együttese volt a mezőny másik veretlen csapata.
Remek találkozóra volt kilátás, ugyanis az MTK az előző fordulóban 7-2-re kikapott a Győrtől, így Horváth Dávid csapatának muszáj lett volna javítania hazai pályán.
A találkozót remekül kezdte a Paks, amely már a 18. percben megszerezte a vezetést. Silye Erika balról belőtt labdájára Vécsei Bálint érkezett középen, és védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba (0-1).
A gól után lendületben maradt a Paks, amely a 26. percben büntetőhöz jutott. Egy szöglet után a hosszún érkező Vécsei elé pattant a labda, aki hét méterről, félfordulatból lőtt, de a labdájába Marin Jurina belekapott, Zimmermann Márió játékvezető pedig videózás után a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Hahn János állt oda, aki a kapu bal oldalába lőtt a jobbra vetődő Demjén Patrik mellett (0-2).
A folytatásban az MTK jobban futballozott, több nagy helyzetet is kialakított a fővárosi csapat, azonban szépíteni nem tudott, így Bognár György csapata kétgólos előnnyel mehetett a szünetre.
A második félidő elején az MTK nekirontott a Paksnak, az 52. percben pedig majdnem szépíteni tudott.
Egy bal oldali beadás után Széles Imre csúsztatott kapura, Kovácsik Ádám bravúrral védte a fejest, a kipattanóra viszont Molnár Rajmund érkezett elsőnek, akinek közelről csak az üres kapuba kellett volna lőnie, de három méterről a felső kapufára bombázott.
Az 59. percben aztán összejött az MTK gólja, ami már nagyon érett. A bal oldalon kilépő Átrok István kapott egy remek kiugratást, megtolta a labdát a kivetődő Kovácsik mellett, majd éles szögből az üres kapuba gurított (1-2).
A szépítés után az MTK tovább rohamozott, beszorította a Paksot, a 66. perc elején pedig egy gyönyörű góllal egyenlített. Bognár György fia, az MTK-ban futballozó Bognár István indította a jobb szélen Horváth Artúrt, aki befelé húzott, majd egy szép cselt követően 15 méterről gyönyörű gólt tekert a hosszú alsóba (2-2).
Az egyenlítés után az MTK fokozta a nyomást, de nem tudta megfordítani a meccset, a 80. percben pedig nagy lehetőséget kapott a Paks a győzelemre.
Ilia Beriasvili hibája után a csereként beállt Böde Dániel szerezte meg a labdát, középre lőtte a berobbanó Tóth Barnához, azonban a Paks csatárát Széles Imre lerántotta, így büntetőt kapott a tolna együttes. A labda mögé a szintén csereként beállt Windecker József állt oda, és a jobb alsóba lőtt a balra vetődő Demjén mellett (2-3).
A fennmaradó időben az MTK mindent megtett az egyenlítésért, a 91. percben ez majdnem össze is jött, azonban a 20 éves Szűcs Patrik 11 méteres lövését Kovácsik a kapufára tolta, így a Paks megnyerte a mérkőzést.
Ezzel a győzelemmel a Paks a tabella élére állt és öt mérkőzés után továbbra is veretlen az NB I-ben. Az MTK a kilencedik helyről várhatja a folytatást.
Zimmermann Márió ezzel a mérkőzéssel mutatkozott be az élvonalban, a 31 éves ózdi játékvezető korábban 40 NB II-es és 58 NB III-as bajnokin működött.
Fizz Liga, 5. forduló:
MTK Budapest-Paksi FC 2-3 (0-2)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2376 néző
Játékvezető: Zimmermann Mária
MTK: Demjén - Szépe (Molnár Á., 60.), Beriasvili, Kádár, Széles - Horváth A. (Polievka, 84.), Bognár I. Kata - Molnár R. (Kerezsi, 60.), Jurina (Németh K., 60.), Átrok (Szűcs P., 74.)
Paks: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Vécsei - Osváth, Horváth K. (Böde, 76.), Papp K., Gyurkits (Tóth B., 55.), Silye (Hinora, 76.) - Haraszti (Windecker, 55.), Hahn (Pető, 65.)
gólszerzők: Átrok (59.), Horváth A. (66.), illetve Vécsei (18.), Hahn (28., 11-esből), Windecker (82., 11-esből)
sárga lap: Molnár R. (33.), Szépe (40.), Széles (81.), Bognár I. (91.)