Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az AIK Stockholm kiejtése után újabb kisebb csodát vitt véghez az ETO FC. A győri csapat az előzetesen lényegesen esélyesebbnek tartott Rapid Wient legyőzte a Konferencialiga selejtezőjében, a rájátszás első mérkőzésén. A bécsiek magyar légiósa, Bolla Bendegúz hiába volt csapata legjobbja, ez kevés volt a jó eredményhez.

Újabb bravúrt ért el az ETO FC Győr a Konferencia-liga selejtezőben, ugyanis a rájátszás első meccsén 2-1-re legyőzte a Bolla Bendegúzzal felálló Rapid Wient, így a magyar csapat minimális előnyről várhatja a főtábláért zajló visszavágót.

Győr, 2025. augusztus 21. Daniel Stefulj, a Győr (j) és Bolla Bendegúz, a Rapid Wien játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott ETO FC - Rapid Wien első mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 21-én. MTI/Illyés Tibor
Daniel Stefulj próbálja megállítani a Rapid Wien magyar játékosát, Bolla Bendegúzt
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Bolla Bendegúz szerint csak magukat okolhatják a győri vereségért

A 27-szeres magyar válogatott Bolla Bendegúz az osztrák együttes egyik legjobbja volt a csütörtöki mérkőzésen, a lefújás után azonban kissé feldúltan és csalódottan értékelt. A 25 éves jobbhátvéd úgy érzi, elkerülhető gólokat kaptak az ETO Parkban.

„Forrnak még bennem az indulatok. Mérges vagyok, hogy így zártuk le a meccset. Két ilyen gót kapni...nyilván szép volt a befejezés, de azt gondolom, hogy a mi hibánkból kaptuk. Nem is értem, hogy adhattunk el két ilyen labdát a saját térfelünkön, mikor a félidőben is megbeszéltük, hogy semmi rizikót nem vállalunk hátul. Sajnálom, hogy így alakult, viszont biztos vagyok benne, hogy hazai pályán, hazai közönség előtt teljesen más lesz a visszavágó és megfogjuk fordítani a párharcot” – mondta a lefújást követően a magyar válogatott védő, hozzátéve, hogy a Győr játéka egyáltalán nem lepte meg őket.

A visszavágóra jövő héten csütörtökön kerül sor Bécsben. 

Kapcsolódó cikkek:

Ezzel a bődületesen nagy góllal tett óriási lépést Európa felé a Győr – videó
A Győr sokkolta a második félidőben a Rapidot
Óriási pofont kaptak az osztrákok az ETO és a Rapid párharca előtt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!