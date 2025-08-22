Újabb bravúrt ért el az ETO FC Győr a Konferencia-liga selejtezőben, ugyanis a rájátszás első meccsén 2-1-re legyőzte a Bolla Bendegúzzal felálló Rapid Wient, így a magyar csapat minimális előnyről várhatja a főtábláért zajló visszavágót.

Daniel Stefulj próbálja megállítani a Rapid Wien magyar játékosát, Bolla Bendegúzt

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Bolla Bendegúz szerint csak magukat okolhatják a győri vereségért

A 27-szeres magyar válogatott Bolla Bendegúz az osztrák együttes egyik legjobbja volt a csütörtöki mérkőzésen, a lefújás után azonban kissé feldúltan és csalódottan értékelt. A 25 éves jobbhátvéd úgy érzi, elkerülhető gólokat kaptak az ETO Parkban.

„Forrnak még bennem az indulatok. Mérges vagyok, hogy így zártuk le a meccset. Két ilyen gót kapni...nyilván szép volt a befejezés, de azt gondolom, hogy a mi hibánkból kaptuk. Nem is értem, hogy adhattunk el két ilyen labdát a saját térfelünkön, mikor a félidőben is megbeszéltük, hogy semmi rizikót nem vállalunk hátul. Sajnálom, hogy így alakult, viszont biztos vagyok benne, hogy hazai pályán, hazai közönség előtt teljesen más lesz a visszavágó és megfogjuk fordítani a párharcot” – mondta a lefújást követően a magyar válogatott védő, hozzátéve, hogy a Győr játéka egyáltalán nem lepte meg őket.

A visszavágóra jövő héten csütörtökön kerül sor Bécsben.

Kapcsolódó cikkek: