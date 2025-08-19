Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Várhatóan nem lép pályára már a Győr elleni első mérkőzésen sem a Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Rapid Wien labdarúgócsapatának egyik legjobbja, Mamadou Sangaré.

Bolla Bendegúz bécsi klubjának tájékoztatása szerint a mali válogatott középpályás, Mamadou Sangaré külföldre utazott.

Bolla Bendegúz VIENNA, AUSTRIA - FEBRUARY 16: Jubilation by the goal scorer Mamadou Sangare of Rapid during the Admiral Bundesliga match between FK Austria Wien and SK Rapid at Generali Arena on February 16, 2025 in Vienna, Austria.250216_SEPA_29_007 - 20250216_PD17657 (Photo by Thomas Pichler / APA-PictureDesk via AFP)
Bolla Bendegúz csapattársa, Mamadou Sangaré várhatóan nem lép pályára a Győr ellen
Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk

Eladja egyik legjobbját Bolla Bendegúz csapata

Sajtóhírek szerint a 23 éves futballistát a francia élvonalbeli Lens szerződteti 10 millió euróért. Azaz a Rapid jó üzletet csinál eladásával, mert tavaly nyáron 700 ezer euróért igazolta a Salzburgtól. A Rapid már megtalálta Sangaré helyettesét a 22 éves kameruni Martin Ndzie személyében, akit az izraeli Ashdod csapatától igazoltak le nagyjából két millió euróért.

Ez az ETO FC Győr szempontjából remek hír, ugyanis az MTK-nak a hétvégén hét gólt rúgó Borbély-csapat éppen a bécsi együttessel vív majd élet-halál harcot a Konferencia-liga főtáblájára kerülésért, ahol a párharc továbbjutója majd ősszel további hat mérkőzést játszhat az alapszakaszban.

Az ETO Parkban 19 órakor kezdődik a csütörtöki első mérkőzés.

Kapcsolódó cikkek:

„Nem volt helyes, ahogy viselkedtem” – összeomlott a magyar válogatott focista
Itt a Fradi hatalmas esélye a visszavágásra és a Bajnokok Ligájára
A Győr ellen öngólt szerző Csongvai Áron: „Ezt nehéz most feldolgozni”
Dán kirakatcsapat előtt: előkelő helyen a Fradi a klubvilágranglistán
Őrjöngenek a bolgárok, a bírót szidják a Fradi elleni BL-kiesés után
Az ötgólos győzelem után a kamerák előtt mérgelődött az NB I-es edző

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!