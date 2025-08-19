Bolla Bendegúz bécsi klubjának tájékoztatása szerint a mali válogatott középpályás, Mamadou Sangaré külföldre utazott.

Bolla Bendegúz csapattársa, Mamadou Sangaré várhatóan nem lép pályára a Győr ellen

Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk

Eladja egyik legjobbját Bolla Bendegúz csapata

Sajtóhírek szerint a 23 éves futballistát a francia élvonalbeli Lens szerződteti 10 millió euróért. Azaz a Rapid jó üzletet csinál eladásával, mert tavaly nyáron 700 ezer euróért igazolta a Salzburgtól. A Rapid már megtalálta Sangaré helyettesét a 22 éves kameruni Martin Ndzie személyében, akit az izraeli Ashdod csapatától igazoltak le nagyjából két millió euróért.

Ez az ETO FC Győr szempontjából remek hír, ugyanis az MTK-nak a hétvégén hét gólt rúgó Borbély-csapat éppen a bécsi együttessel vív majd élet-halál harcot a Konferencia-liga főtáblájára kerülésért, ahol a párharc továbbjutója majd ősszel további hat mérkőzést játszhat az alapszakaszban.

Az ETO Parkban 19 órakor kezdődik a csütörtöki első mérkőzés.

