Bolla Bendegúz bécsi klubjának tájékoztatása szerint a mali válogatott középpályás, Mamadou Sangaré külföldre utazott.
Sajtóhírek szerint a 23 éves futballistát a francia élvonalbeli Lens szerződteti 10 millió euróért. Azaz a Rapid jó üzletet csinál eladásával, mert tavaly nyáron 700 ezer euróért igazolta a Salzburgtól. A Rapid már megtalálta Sangaré helyettesét a 22 éves kameruni Martin Ndzie személyében, akit az izraeli Ashdod csapatától igazoltak le nagyjából két millió euróért.
Ez az ETO FC Győr szempontjából remek hír, ugyanis az MTK-nak a hétvégén hét gólt rúgó Borbély-csapat éppen a bécsi együttessel vív majd élet-halál harcot a Konferencia-liga főtáblájára kerülésért, ahol a párharc továbbjutója majd ősszel további hat mérkőzést játszhat az alapszakaszban.
Az ETO Parkban 19 órakor kezdődik a csütörtöki első mérkőzés.