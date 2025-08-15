Az első mérkőzéshez hasonlóan 2-2-re végződő találkozó szünetében a vendéglátó még két góllal vezetett, innen egyenlített az osztrák alakulat, amelyben Bolla gólpasszt adott, míg a túloldalon Keresztes sárga lapot kapott, mindketten végigjátszották a mérkőzést.
A hosszabbításban nem esett gól, a tizenegyesek – amelyek során mindkét magyar futballista csapata ötödik rúgójaként értékesítette a maga kísérletét – pedig a Rapid Wiennek kedveztek – számolt be róla az MTI.
Bolláék a főtáblára jutásért a Győrrel találkoznak majd,
a magyar csapat hazai pályán fordította meg a svéd AIK elleni párharcot.
Baráth Péter az első félidő ráadásában gólt szerzett, együttese, a második játékrész elején emberelőnybe került, a lengyel Raków Czestochow pedig létszámfölényét kihasználva 2-0-ra nyert, így 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Makkabi Haifát. A találkozót a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezték, a pályaválasztó az izraeli együttes volt.
Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágók:
Dundee United (skót)-Rapid Wien (osztrák) 2-2 (2-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 4-5
Továbbjutott: a Rapid Wien 4-4-es összesítéssel, tizenegyesekkel.
Makkabi Haifa (izraeli)-Raków Czestochowa (lengyel) 0-2 (0-1)
Továbbjutott: a Raków Czestochowa, 2-1-es összesítéssel.