A Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien lesz a Győr ellenfele a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének utolsó körében: az osztrák együttes tizenegyesekkel harcolta ki a továbbjutást a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee United vendégeként.

Az első mérkőzéshez hasonlóan 2-2-re végződő találkozó szünetében a vendéglátó még két góllal vezetett, innen egyenlített az osztrák alakulat, amelyben Bolla gólpasszt adott, míg a túloldalon Keresztes sárga lapot kapott, mindketten végigjátszották a mérkőzést.

VIENNA, AUSTRIA - AUGUST 03: Bendeguz Bolla of Rapid and Simon Pirkl of FC Linz during the Admiral Bundesliga match between SK Rapid Wien and FC Blau-Weiss Linz at Allianz Stadion on August 03, 2025 in Vienna, Austria.250803_SEPA_29_048 - 20250803_PD10096 (Photo by Thomas Pichler / APA-PictureDesk via AFP)
Bolla Bendegúz a Győr ellen is pályára léphet a Konferencia-liga playoffjában
Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk

Bolla Bendegúzék 11-esekkel jutottak tovább

A hosszabbításban nem esett gól, a tizenegyesek – amelyek során mindkét magyar futballista csapata ötödik rúgójaként értékesítette a maga kísérletét – pedig a Rapid Wiennek kedveztek – számolt be róla az MTI. 

Bolláék a főtáblára jutásért a Győrrel találkoznak majd, 

a magyar csapat hazai pályán fordította meg a svéd AIK elleni párharcot.

Baráth Péter az első félidő ráadásában gólt szerzett, együttese, a második játékrész elején emberelőnybe került, a lengyel Raków Czestochow pedig létszámfölényét kihasználva 2-0-ra nyert, így 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Makkabi Haifát. A találkozót a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezték, a pályaválasztó az izraeli együttes volt.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágók:

Dundee United (skót)-Rapid Wien (osztrák) 2-2 (2-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 4-5

Továbbjutott: a Rapid Wien 4-4-es összesítéssel, tizenegyesekkel.

Makkabi Haifa (izraeli)-Raków Czestochowa (lengyel) 0-2 (0-1)

Továbbjutott: a Raków Czestochowa, 2-1-es összesítéssel.

 

