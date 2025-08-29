A Bajnokok Ligája és az Európa-liga után a Konferencia-liga sorsolását is megtartották, ahol többek között a rájátszásban az ETO FC Győrt nagy csatában búcsúztató Rapid Wien is megkapta őszi ellenfeleit. A számítógép által lebonyolított monacói esemény eredményeként Bolla Bendegúz csapata idegenben találkozik majd a Baráth Pétert is foglalkoztató lengyel Raków Czestochowával.

Nem várnak könnyű meccsek Bolla Bendegúz csapatára a Konferencia-ligában

Fotó: Csudai Sándor

Erős ellenfeleket kapott Bolla Bendegúz csapata a Konferencia-ligában

A bécsiek emellett fogadják a kétszeres (2023, 2024) Kl-döntős olasz Fiorentinát, a ciprusi Omonia Nicosiát és a román Universitatea Craiovát, valamint a lengyel Lech Poznanhoz és a bosnyák Zrinjski Mostarhoz látogatnak.

Baráthék a Rapidon kívül a Mostart és a Craiovát fogadják a harmadik számú európai kupasorozat alapszakaszában, míg a cseh Sparta Prahával és Sigma Olomouccal, valamint az Omoniával idegenben csapnak össze.

A sorozat főtáblája október 3-án rajtol, a további játéknapok október 24-én, november 7-én és 28-án, valamint december 12-én és 19-én lesznek.

A sorsoláson minden klub a hat kalapból egy-egy ellenfelet kapott, hárommal otthon, hárommal idegenben találkozik a hatfordulós alapszakasz során. Az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik.

A Konferencia-liga fináléját május 27-án Lipcsében rendezik.