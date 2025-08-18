Az NB I 4. fordulójának nyitómérkőzésén kívül, amelyet 1-0-ra nyert meg a Kisvárda az Újpest vendégeként, minden találkozón született legalább három gól. Az MTK és az ETO FC vasárnapi összecsapása vitte a prímet, amelyen kilenc gólig meg sem álltak a felek. Ebből hetet Borbély Balázs csapata vállalt magára, 7-2-re győzött a kék-fehérek otthonában.

Borbély Balázs vezetőedző csapata hibáira mutatott rá a 7-2-s siker után

Fotó: Kisalföld/Krizsán Csaba

Borbély Balázs kritikája

Nem merészség kijelenteni, hogy ez jó főpróba volt a Konferencialiga rájátszása előtt, amelynek első meccsét csütörtök este játssza otthon a Győr a Rapid Wien ellen. De Borbély Balázs az ünneplés előtt inkább arra világított rá, milyen téren kell még javulnia az együttesnek:

– Ha az energiát ki is veszi, de önbizalmat ad egy ilyen siker, mint amit a hét közben elértünk. Ez látszódott a meccs elejétől fogva, végig az történt a pályán, amit mi akartunk. De

még mindig vannak dolgok, amiket ki kell javítanunk. Mérges vagyok, mert egy ilyen mérkőzést le kell tudni hoznunk kapott gól nélkül. Van hova fejlődni és mit tanulni

– jelentette ki az M4 Sport kamerája előtt a győri tréner, aki ezután Vitális Milán lövőtechnikáját emelte ki, aztán megjegyezte: – De mellette is sok jó teljesítményt mondhatnék, igazán gyenge teljesítmény nem is volt a csapatban.

Vitális fejében már részben a következő meccs is járt. A középpályás az MTK legyőzése után nem a saját érdemeit, a gólját vagy gólpasszát emelte ki, hanem a csapatét, illetve az edzőiét.

– Úgy látszik, ez a keret alkalmas arra, hogy mindkét porondon helyt álljunk, nagyon bizakodóak vagyunk az európai kupameccs előtt is. Hála Istennek én is odakerültem abba a pozícióba és sikerült betalálnom, de fontosabb, hogy a csapat nyert. Mindenre képesek vagyunk, de a stáb szerepe, hogy hogyan játszunk. Ők teszik össze, mi pedig megvalósítjuk a pályán – emelte ki a 23 éves játékos.