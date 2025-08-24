A Honvéd jól kezdte a Csákvár elleni meccset, Szamosi Ádám góljával már a negyedik percben megszerezte a vezetést, az első félidő végén pedig növelni tudta az előnyét Medgyes Zoltán révén. A fordulás után Szamosi egy újabb góllal eldöntötte a meccset, a Csákvár pedig csak szépíteni tudott a csereként beállt Simán András 75. percben szerzett góljával. Győzelmével a Honvéd a tabella élére állt, a sikert azonban beárnyékolta Szabó Alex sérülése, akit egy brutális belépő után hordágyon kellett levinni a pályáról.

Fotó: honvedfc.hu

Brutális belépő árnyékolta be a Honvéd győzelmét

A hajrában már elszabadultak az indulatok, ezért a csákvári Helembai Márkot egy ütés miatt kiállította Káprály Mihály játékvezető, a Honvéd pedig tizenegyest rúghatott, azonban Csontos Dominik panenkás büntetőjét megfogta Lehoczki Bendegúz.

A drámai viszont ez után jött, ugyanis a 92. percben a Csákvár játékosa, Somfalvi Bence brutális módon beleszállt a kispesti Szabó Alex lábába, a játékvezető pedig azonnal piros lapot adott neki.

Szabó ezt követően próbált felkelni, de hosszas ápolás után sem tudott lábra állni, így a Honvéd játékosát hordágyon kellett levinni a pályáról, miközben óriási fájdalmai voltak.

Vasárnap délután további két mérkőzést játszottak még a másodosztályban, a május óta nyeretlen Budafok 2-0-ra győzött a tavasszal még az NB I-ben szerepelt Kecskemét ellen hazai pályán, és felzárkózott az élmezőnyhöz a Szentlőrinc, amely a legutóbbi két fordulóban hat pontot szerzett, a múlt heti, Mezőkövesden aratott sikere (3-0) után pályaválasztóként legyőzte (1-0) az Ajkát is.

Merkantil Bank Liga, 5. forduló:

Budapest Honvéd FC-Aqvital FC Csákvár 3-1 (2-0)

Budafoki MTE-Kecskeméti TE 2-0 (1-0)

Szentlőrinc SE-FC Ajka 1-0 (1-0)