Arról az Origón is beszámoltunk, hogy remekül kezdte a másodosztály küzdelmeit a Budapest Honvéd csapata, három kör után hibátlan mérleggel vezeti a tabellát, nyolc rúgott és mindössze egy kapott góllal. Azt is megírtuk már, hogy a nemzetközi érdekeltségeik miatt – mind a Ferencvárosi TC (Bajnokok Ligája), mind a Győr (Konferencia-liga) bejutott a playoff körbe – a Fradi és a győriek is elhalasztották az ötödik fordulós mérkőzéseiket egy későbbi időpontra.

A Budapest Honvéd szurkolói mindenhova elkísérik a csapatukat

Fotó: Erdős László/Elmedia / Budapest Honvéd FC

A Budapest Honvéd rangadót játszik az ötödik fordulóban

Valószínűleg az így felszabadult közvetítési idősáv miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága megváltoztatta az eredetileg augusztus 24. vasárnap 19.00-ra kiírt Aqvital FC Csákvár (három kör után a Honvéd mögött a második helyen állnak) elleni mérkőzés időpontját. Eszerint a meccs dátuma nem változik, de a kezdési időpontja módosul. A találkozó így vasárnap 17.45-kor veszi kezdetét, és az M4 Sport élőben közvetíti majd az összecsapást.