A magyar válogatott 26 éves középpályása végigjátszotta a találkozót, melyet Ilyas Ansah két góljával nyert meg 2-1-re az Union Berlin a Bundesliga első fordulójában – számolt be róla az MTI.

Schäfer Andrásék győzelemmel kezdték a Bundesliga új szezonját

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Erik ten Hag vereséggel rajtolt a Bundesliga egyik legjobb csapatánál

A Wolfsburg – melyben Dárdai Bence a kispadon ült – idegenben győzött 3-1-re a Heidenheim ellen.

A tavaly bajnok, legutóbb ezüstérmes Bayer Leverkusen – melynek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be a Bundesligában a Xabi Alonsót váltó, korábban a Manchester Unitedtől kirúgott holland Erik ten Hag – odahaza meglepetésre 2-1-re kikapott a Hoffenheimtől.

Erik Ten Hag has lost his debut Bundesliga game ❌ pic.twitter.com/Zr2Wvwo7Yo — ESPN FC (@ESPNFC) August 23, 2025

Bundesliga, 1. forduló:

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen 4-1 (2-0)

SC Freiburg-FC Augsburg 1-3 (0-3)

FC Heidenheim-VfL Wolfsburg 1-3 (1-1)

Bayer Leverkusen-TSG Hoffenheim 1-2 (1-1)

Union Berlin-VfB Stuttgart 2-1 (2-0)