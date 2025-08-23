Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bíróság elé került a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Schäfer Andrással felálló Union Berlin hazai pályán egy góllal legyőzte a kupacímvédő VfB Stuttgartot a Bundesliga első fordulójának szombati játéknapján.

A magyar válogatott 26 éves középpályása végigjátszotta a találkozót, melyet Ilyas Ansah két góljával nyert meg 2-1-re az Union Berlin a Bundesliga első fordulójában – számolt be róla az MTI.

Union Berlin's German forward #10 Ilyas Ansah (R) celebrates scoring his team's second goal with Union Berlin's Hungarian midfielder #13 Andras Schaefer during the German first division Bundesliga football match between 1 FC Union Berlin and VfB Stuttgart in Berlin on August 23, 2025. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Schäfer Andrásék győzelemmel kezdték a Bundesliga új szezonját
Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Erik ten Hag vereséggel rajtolt a Bundesliga egyik legjobb csapatánál

A Wolfsburg – melyben Dárdai Bence a kispadon ült – idegenben győzött 3-1-re a Heidenheim ellen.

A tavaly bajnok, legutóbb ezüstérmes Bayer Leverkusen – melynek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be a Bundesligában a Xabi Alonsót váltó, korábban a Manchester Unitedtől kirúgott holland Erik ten Hag – odahaza meglepetésre 2-1-re kikapott a Hoffenheimtől.

Bundesliga, 1. forduló:

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen 4-1 (2-0)

SC Freiburg-FC Augsburg 1-3 (0-3)

FC Heidenheim-VfL Wolfsburg 1-3 (1-1)

Bayer Leverkusen-TSG Hoffenheim 1-2 (1-1)

Union Berlin-VfB Stuttgart 2-1 (2-0)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!