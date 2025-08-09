Hangulatosan indult a Championship 2025-26-os idénye. Az első mérkőzésen a harmadosztályból (League One) feljutó Birmingham City fogadta a Premier League-ből kiesett Ipswich Townt. A Birmingham Cityvel együtt természetesen a lelkes drukkerek is megérkeztek, így szinte borítékolható volt egy jó kis bunyó.

Jött a gól, jött a bunyó Birminghamben

A hazai pályán játszó City az 55. percben Jay Stansfield góljával megszerezte a vezetést, a vendégek azonban egy kezezés miatt befújt büntetőből egyenlítettek a 90+5. percben. George Hirst tizenegyes után azonnal elszabadultak az indulatok, a két csapat játékosai az alapvonal mentén estek egymásnak. És persze, hogy akadt egy hazai szurkoló is, aki úgy gondolta, hogy ott a helye, ahol ütni kell. A világ legtermészetesebbb módján, az előtte álló biztonsági embert arrébb tessékelve indult a balhé epicentruma felé, és már lendítette az öklét, amikor ő kapott egy jó nagyot az érkező biztonságiaktól.

