A Barcelona legendás stadionján hosszú ideje zajlanak a felújítási munkálatok. A katalán gigász már tavaly novemberben szeretett volna visszatérni ikonikus otthonába, ám ez a határidő teljesen irreális volt. Később 2025 februárjára, majd májusára tűzték ki a Camp Nou-ba történő visszatérés időpontját, de egyik sem valósult meg, majd óvatosabban fogalmazva egy szeptemberi időpontot határoztak meg.

Még nem fejeződött be a Camp Nou felújítása

Fotó: MARC ASENSIO / NurPhoto

A Camp Nou még nincs kész, az UEFA bekeményített

A Barcelona terve az, hogy első körben 60 ezer szurkolót fogadjon, ami jelentősen növelné a meccsnapi bevételeiket – egyben enyhítené a pénzügyi nehézségeiket. Ez a cél azonban nem lehetséges, és most ennek a mennyiségnek a felére módosították a becslést.

A legfrissebb hírek szerint a válogatott szünet után, a Valenica elleni mérkőzésen térne vissza a csapat a Camp Nou-ba, ami a La Liga negyedik fordulójában esedékes,

így az első három bajnokit egyaránt idegenben játszaná le a katalán együttes. A szeptember 14-ére kitűzött időpont azonban nem biztos, hogy összejön, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) azonban nem tűr késedelmet.

Bajba kerülhet a Barcelona a Camp Nou felújításának késedelmei miatt

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona készen áll arra, hogy értesítse a helyi hatóságokat, a La Ligát és az UEFA-t a szándékairól, de utóbbi frissítette a válaszadási határidőt. Ennek értelmében a szövetségnek augusztus 28-ig megerősített válaszra lesz szüksége a Camp Nou Bajnokok Ligája-mérkőzések megrendezésére való alkalmasságáról.

Mivel a BL alapszakasza szeptember közepén kezdődik, az UEFA-nak tudnia kell, hogy melyik lesz a Barcelona kijelölt hazai pályája a sorozat során.

Az UEFA szabályzata előírja, hogy a csapatoknak a ligaszakaszban mind a négy hazai mérkőzésüket ugyanabban a stadionban kell játszaniuk,

az elvárásokra vonatkozóan pedig nagyon szigorú szabályok vannak érvényben. Ha a Barcelona nem tud időben választ adni az európai szövetségnek, akkor kénytelen lesz ismét a Lluís Companys Olimpiai Stadionban játszani a hazai BL-meccseit, ami nem egy kis stadion (55 ezer férőhelyes), de mégsem a Camp Nou, amely a teljes rekonstrukció után 105 ezer néző befogadására lehet alkalmas.