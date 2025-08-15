Live
A Barcelona legendás stadionján még nem fejeződtek be a felújítási munkálatok. A tervek szerint a katalánok szeptember közepén térhetnek vissza a Camp Nou-ba, de a jelek szerint ez még változhat. Az UEFA azonban szigorú az ügyben, a szövetség közölte a klubbal, hogy legkésőbb augusztus 28-ig adjon választ arra, hogy a stadion alkalmas lesz-e Bajnokok Ligája-meccsek megrendezésére.

A Barcelona legendás stadionján hosszú ideje zajlanak a felújítási munkálatok. A katalán gigász már tavaly novemberben szeretett volna visszatérni ikonikus otthonába, ám ez a határidő teljesen irreális volt. Később 2025 februárjára, majd májusára tűzték ki a Camp Nou-ba történő visszatérés időpontját, de egyik sem valósult meg, majd óvatosabban fogalmazva egy szeptemberi időpontot határoztak meg. 

Views of the Camp Nou under construction from Sant Pere Martir, with the cranes working on its renovation, in Barcelona, Spain, on July 12, 2025. Barca plays at the Estadi Lluis Companys de Montjuich for two seasons due to the construction work at the Camp Nou, where they are expected to play again on August 10 to compete in the Joan Gamper Trophy, but with a reduced capacity. (Photo by Marc Asensio/NurPhoto) (Photo by Marc Asensio / NurPhoto via AFP)
Még nem fejeződött be a Camp Nou felújítása
Fotó: MARC ASENSIO / NurPhoto

A Camp Nou még nincs kész, az UEFA bekeményített

A Barcelona terve az, hogy első körben 60 ezer szurkolót fogadjon, ami jelentősen növelné a meccsnapi bevételeiket – egyben enyhítené a pénzügyi nehézségeiket. Ez a cél azonban nem lehetséges, és most ennek a mennyiségnek a felére módosították a becslést. 

A legfrissebb hírek szerint a válogatott szünet után, a Valenica elleni mérkőzésen térne vissza a csapat a Camp Nou-ba, ami a La Liga negyedik fordulójában esedékes, 

így az első három bajnokit egyaránt idegenben játszaná le a katalán együttes. A szeptember 14-ére kitűzött időpont azonban nem biztos, hogy összejön, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) azonban nem tűr késedelmet. 

Lighting tests take place at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on August 12, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) -- (Photo by Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Bajba kerülhet a Barcelona a Camp Nou felújításának késedelmei miatt
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona készen áll arra, hogy értesítse a helyi hatóságokat, a La Ligát és az UEFA-t a szándékairól, de utóbbi frissítette a válaszadási határidőt. Ennek értelmében a szövetségnek augusztus 28-ig megerősített válaszra lesz szüksége a Camp Nou Bajnokok Ligája-mérkőzések megrendezésére való alkalmasságáról.

Mivel a BL alapszakasza szeptember közepén kezdődik, az UEFA-nak tudnia kell, hogy melyik lesz a Barcelona kijelölt hazai pályája a sorozat során. 

Az UEFA szabályzata előírja, hogy a csapatoknak a ligaszakaszban mind a négy hazai mérkőzésüket ugyanabban a stadionban kell játszaniuk, 

az elvárásokra vonatkozóan pedig nagyon szigorú szabályok vannak érvényben. Ha a Barcelona nem tud időben választ adni az európai szövetségnek, akkor kénytelen lesz ismét a Lluís Companys Olimpiai Stadionban játszani a hazai BL-meccseit, ami nem egy kis stadion (55 ezer férőhelyes), de mégsem a Camp Nou, amely a teljes rekonstrukció után 105 ezer néző befogadására lehet alkalmas.

