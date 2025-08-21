Cole Palmer utóbbi években a Premier League egyik legnagyobb sztárjává vált. Az angol labdarúgás kedvelői így már-már hozzászokhattak, hogy amikor a Chelsea angol válogatott játékosa gólt szerez, akkor úgy tesz, mintha fázna és remegne.

A Chelsea sztárjának ikonikussá vált ünneplése

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Bár ezt a gólörömöt leginkább Cole Palmerhez kötik, kevesen tudják, hogy valójában jó barátjától, Morgan Rogerstől, az Aston Villa játékosától vette át.

Francia borászat megvétózta a Chelsea focistájának tervét

Palmer tavaly novemberben megpróbálta levédetni a „fagyos” gólörömöt, ami milliókat hozhatott volna neki a konyhára. A tervek szerint ugyanis a Chelsea sztárja különféle termékekre, így ruhákra, piperecikkekre és alkoholos italokra is szerette volna kiterjeszteni a saját márkáját. Utóbbival viszont a 23 éves focista érzékeny pontra tapintott, ugyanis a híres francia borászat, a Chateau Palmer azonnal tiltakozott és megtámadta a törekvéseit. Az identitását védő francia márka attól tart, hogy a „Hideg Palmer” elnevezésű védjegy – különösen a borokra vonatkozóan – összezavarhatja a fogyasztókat, akik a „Palmer” nevet a híres borászathoz kötik. A hírek szerint a Szellemi Tulajdon Hivatalának ügyvédei azt követően döntenek az ügyben, hogy mindkét fél beadta a kérvényét.

A Chateau Palmer honlapja szerint a borászatot 1814-ben alapították, miután a brit hadsereg egyik tisztje, Charles Palmer megszerezte a birtokot, jelenleg a bordeaux-i borvidék legkiválóbb borait készítik, amit jól mutat, hogy van olyan palack, ami 750 fontba (nagyjából 340 ezer forint) kerül.

A Franciaország délnyugati részén található Chateau Palmer szőlőbirtok

Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Cole Palmer tavaly a Premier League történetének első játékosa lett, aki négyszer is betalált, a híres gólörömét pedig először 2023 decemberében mutatta be, amikor gólt szerzett a Luton elleni 3-2-es győzelem során.

Nem a Chelsea sztárja az első futballista, aki megpróbálta levédetni a nevét, vagy a gólörömét. A Manchester United egykori legendája, Eric Cantona az elsők között volt 1997-ben, de Cristiano Ronaldo (CR7), David Beckham (DB07, DB23) szintén ugyanezt tette.

