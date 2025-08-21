Live
Mi a köze Cole Palmernek egy francia borászathoz? A Chelsea sztárfocistáját lényegében megakadályozták abban, hogy levédesse a híres „fagyos” gólörömét.

Cole Palmer utóbbi években a Premier League egyik legnagyobb sztárjává vált. Az angol labdarúgás kedvelői így már-már hozzászokhattak, hogy amikor a Chelsea angol válogatott játékosa gólt szerez, akkor úgy tesz, mintha fázna és remegne.

Cole Palmer of Chelsea during the match against Paris St. Germain in the final of the 2025 FIFA Club World Cup at Metlife Stadium in East Hartford in the United States on Sunday, July 13. (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
A Chelsea sztárjának ikonikussá vált ünneplése
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Bár ezt a gólörömöt leginkább Cole Palmerhez kötik, kevesen tudják, hogy valójában jó barátjától, Morgan Rogerstől, az Aston Villa játékosától vette át.

Francia borászat megvétózta a Chelsea focistájának tervét

Palmer tavaly novemberben megpróbálta levédetni a „fagyos” gólörömöt, ami milliókat hozhatott volna neki a konyhára. A tervek szerint ugyanis a Chelsea sztárja különféle termékekre, így ruhákra, piperecikkekre és alkoholos italokra is szerette volna kiterjeszteni a saját márkáját. Utóbbival viszont a 23 éves focista érzékeny pontra tapintott, ugyanis a híres francia borászat, a Chateau Palmer azonnal tiltakozott és megtámadta a törekvéseit. Az identitását védő francia márka attól tart, hogy a „Hideg Palmer” elnevezésű védjegy – különösen a borokra vonatkozóan – összezavarhatja a fogyasztókat, akik a „Palmer” nevet a híres borászathoz kötik. A hírek szerint a Szellemi Tulajdon Hivatalának ügyvédei azt követően döntenek az ügyben, hogy mindkét fél beadta a kérvényét.

A Chateau Palmer honlapja szerint a borászatot 1814-ben alapították, miután a brit hadsereg egyik tisztje, Charles Palmer megszerezte a birtokot, jelenleg a bordeaux-i borvidék legkiválóbb borait készítik, amit jól mutat, hogy van olyan palack, ami 750 fontba (nagyjából 340 ezer forint) kerül.

Youths from the Grand Parc neighborhood in Bordeaux strip leaves from vines as they work in the vineyard of Chateau Palmer, Medoc region, south-western France on June 13, 2024. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)
A Franciaország délnyugati részén található Chateau Palmer szőlőbirtok
Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Cole Palmer tavaly a Premier League történetének első játékosa lett, aki négyszer is betalált, a híres gólörömét pedig először 2023 decemberében mutatta be, amikor gólt szerzett a Luton elleni 3-2-es győzelem során.

Nem a Chelsea sztárja az első futballista, aki megpróbálta levédetni a nevét, vagy a gólörömét. A Manchester United egykori legendája, Eric Cantona az elsők között volt 1997-ben, de Cristiano Ronaldo (CR7), David Beckham (DB07, DB23) szintén ugyanezt tette.

