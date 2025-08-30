Live
A klubvilágbajnok Chelsea 2-0-ra legyőzte a Fulhamet, ezzel három forduló után is veretlen az angol labdarúgó-bajnokságban.

A Manchester Unitedtől távozó Alejandro Garnacho volt az egyik fő téma a Chelsea és a Fulham bajnokiján, ugyanis az argentin támadó a Stamford Bridge-en tekintette meg a londoni derbit. 

English referee Rob Jones checks the pitch-side monitor before disallowing a Fulham goal during the English Premier League football match between Chelsea and Fulham at Stamford Bridge in London on August 30, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rob Jones játékvezető és a VAR főszereplő volt a Chelsea meccsén
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Garnacho pénteken esett át az orvosi vizsgálaton a Chelsea-nél, majd ezt követően aláírta 2032-ig szóló szerződését. Enzo Maresca csapata állítólag 40 millió fontot fizetett érte a Vörös Ördögöknek.

Botrányos ítélet után továbbra is veretlen a Chelsea

A nyugat-londoni derbi meglehetősen visszafogott tempóban indult, aztán szinte a semmiből a Fulham megszerezte a vezetést a 21. percben, ám Joshua King találatát videózás után érvénytelenítette a játékvezető, mivel a gól előtt Rodrigo Muniz rálépett a Chelsea védőjének, Trevoh Chalobah-nak a lábfejére.

Az ítélet után több korábbi játékos és szurkoló is hangot adott a nemtetszésének, egyesek szerint a Premier League történetének egyik legrosszabb döntését hozta Rob Jones játékvezető.

„Dühös vagyok, pedig magam is védő vagyok, és általában a védők pártján állok” – fakadt ki Curtis Davies, az Aston Villa, a Birmingham City és a Hull City egykori hátvédje a BBC-nek nyilatkozva.

Hasonló véleményen volt az esetről Jamie Carragher, a Liverpool egykori védője is.

„Megdöbbentően rosszul kezdte a VAR az idei szezont” – írta a korábbi Liverpool-védő.

Sőt, még Mike Dean, a Premier League korábbi játékvezetője is kritizálta a VAR-t, a Fulham elvett gólját, ugyanis szerinte Muniz megmozdulása nem volt szándékos.

A Konferencia-ligában is címvédő Chelsea épp az emiatt megítélt nyolcperces hosszabbítás lejárta után, a 45+9. percben szerzett vezetést Joao Pedro fejesével. A második félidő elején egy - újabb VAR-vizsgálatot követően befújt - tizenegyest értékesítve Enzo Fernández duplázta meg az előnyt, amelyet a lefújásig meg is őrzött a Chelsea.

A fővárosiak ezzel két győzelemmel és egy döntetlennel állnak.

Premier League, 3. forduló:
Chelsea-Fulham 2-0 (1-0)

