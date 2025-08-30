A Manchester Unitedtől távozó Alejandro Garnacho volt az egyik fő téma a Chelsea és a Fulham bajnokiján, ugyanis az argentin támadó a Stamford Bridge-en tekintette meg a londoni derbit.

Rob Jones játékvezető és a VAR főszereplő volt a Chelsea meccsén

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Garnacho pénteken esett át az orvosi vizsgálaton a Chelsea-nél, majd ezt követően aláírta 2032-ig szóló szerződését. Enzo Maresca csapata állítólag 40 millió fontot fizetett érte a Vörös Ördögöknek.

Alejandro Garnacho checking out the pitch at Stamford Bridge following Chelsea’s victory 👀 pic.twitter.com/YpUipmPgJY — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 30, 2025

Botrányos ítélet után továbbra is veretlen a Chelsea

A nyugat-londoni derbi meglehetősen visszafogott tempóban indult, aztán szinte a semmiből a Fulham megszerezte a vezetést a 21. percben, ám Joshua King találatát videózás után érvénytelenítette a játékvezető, mivel a gól előtt Rodrigo Muniz rálépett a Chelsea védőjének, Trevoh Chalobah-nak a lábfejére.

Az ítélet után több korábbi játékos és szurkoló is hangot adott a nemtetszésének, egyesek szerint a Premier League történetének egyik legrosszabb döntését hozta Rob Jones játékvezető.

„Dühös vagyok, pedig magam is védő vagyok, és általában a védők pártján állok” – fakadt ki Curtis Davies, az Aston Villa, a Birmingham City és a Hull City egykori hátvédje a BBC-nek nyilatkozva.

Hasonló véleményen volt az esetről Jamie Carragher, a Liverpool egykori védője is.

„Megdöbbentően rosszul kezdte a VAR az idei szezont” – írta a korábbi Liverpool-védő.

Sőt, még Mike Dean, a Premier League korábbi játékvezetője is kritizálta a VAR-t, a Fulham elvett gólját, ugyanis szerinte Muniz megmozdulása nem volt szándékos.

🚨 Former Premier League referee Mike Dean criticizes VAR after Fulham’s goal vs. Chelsea is ruled out following Muniz’s accidental challenge on Chalobah.



Chelsea hold on to win 2-0 at Stamford Bridge. ⚽#Chelsea #Fulham #PL #VAR #PremierLeague #FootballNews pic.twitter.com/Tb85MVg7Ps — aozforum (@Aozforum1) August 30, 2025

A Konferencia-ligában is címvédő Chelsea épp az emiatt megítélt nyolcperces hosszabbítás lejárta után, a 45+9. percben szerzett vezetést Joao Pedro fejesével. A második félidő elején egy - újabb VAR-vizsgálatot követően befújt - tizenegyest értékesítve Enzo Fernández duplázta meg az előnyt, amelyet a lefújásig meg is őrzött a Chelsea.

A fővárosiak ezzel két győzelemmel és egy döntetlennel állnak.

Premier League, 3. forduló:

Chelsea-Fulham 2-0 (1-0)