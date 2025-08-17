A legutóbb negyedik, a Konferencia-ligát megnyerő és klubvilágbajnok Chelsea vasárnap délután az FA-kupa- és angol Szuperkupa-győztes Crystal Palace csapatát fogadta a Stamford Bridge-en a Premier League első fordulójában, azonban a kezdés előtt rengeteg szurkoló nem várt problémába ütközött az angol klub új digitális jegyrendszere miatt.

Kellemetlen incidenssel kezdődött a Chelsea idénynyitója

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Jegykáosz tört ki a Chelsea bajnokija előtt

Sok csapathoz hasonlóan a Chelsea is digitalizálta a beléptetési rendszerét, emiatt a klub eltörölte a papíralapú jegyeket. Az idei szezontól a szurkolók már csak egy alkalmazás segítségével tudják aktivizálni a jegyüket az aktuális meccsre, ám az újítás számos nehézségbe ütközött az első bajnokin. Nagyjából 2 órával a kezdés előtt a rendszer nagyjából félórára leállt, ami miatt nem csupán kígyózó sorok alakultak ki a kapuknál, de sokan nem is tudtak időben bejutni a stadionba, sőt voltak akik arra panaszkodtak, hogy egyszerűen eltűnt a jegyük az alkalmazásban.

A kezdősípszó után nem sokkal a Chelsea egy rövid közleményt adott ki, amelyben elismerték a hibát, és mindenkit megnyugtattak, hogy dolgoznak a problémán, hogy a következő hazai meccsen már ne ismétlődjön meg hasonló forgatókönyv.

Club Statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 17, 2025