A legutóbb negyedik, a Konferencia-ligát megnyerő és klubvilágbajnok Chelsea vasárnap délután az FA-kupa- és angol Szuperkupa-győztes Crystal Palace csapatát fogadta a Stamford Bridge-en a Premier League első fordulójában, azonban a kezdés előtt rengeteg szurkoló nem várt problémába ütközött az angol klub új digitális jegyrendszere miatt.
Sok csapathoz hasonlóan a Chelsea is digitalizálta a beléptetési rendszerét, emiatt a klub eltörölte a papíralapú jegyeket. Az idei szezontól a szurkolók már csak egy alkalmazás segítségével tudják aktivizálni a jegyüket az aktuális meccsre, ám az újítás számos nehézségbe ütközött az első bajnokin. Nagyjából 2 órával a kezdés előtt a rendszer nagyjából félórára leállt, ami miatt nem csupán kígyózó sorok alakultak ki a kapuknál, de sokan nem is tudtak időben bejutni a stadionba, sőt voltak akik arra panaszkodtak, hogy egyszerűen eltűnt a jegyük az alkalmazásban.
A kezdősípszó után nem sokkal a Chelsea egy rövid közleményt adott ki, amelyben elismerték a hibát, és mindenkit megnyugtattak, hogy dolgoznak a problémán, hogy a következő hazai meccsen már ne ismétlődjön meg hasonló forgatókönyv.