Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A londoni Kékek szurkolói komoly problémával találták szemben magukat a Premier League szezonnyitója előtt. A Chelsea közleményt adott ki a Crystal Palace elleni bajnoki előtt.

A legutóbb negyedik, a Konferencia-ligát megnyerő és klubvilágbajnok Chelsea vasárnap délután az FA-kupa- és angol Szuperkupa-győztes Crystal Palace csapatát fogadta a Stamford Bridge-en a Premier League első fordulójában, azonban a kezdés előtt rengeteg szurkoló nem várt problémába ütközött az angol klub új digitális jegyrendszere miatt.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 10: Fans of Chelsea at tribune during the pre-season friendly match between Chelsea and Milan at Stamford Bridge on August 10, 2025, in London, England. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Kellemetlen incidenssel kezdődött a Chelsea idénynyitója
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Jegykáosz tört ki a Chelsea bajnokija előtt

Sok csapathoz hasonlóan a Chelsea is digitalizálta a beléptetési rendszerét, emiatt a klub eltörölte a papíralapú jegyeket. Az idei szezontól a szurkolók már csak egy alkalmazás segítségével tudják aktivizálni a jegyüket az aktuális meccsre, ám az újítás számos nehézségbe ütközött az első bajnokin. Nagyjából 2 órával a kezdés előtt a rendszer nagyjából félórára leállt, ami miatt nem csupán kígyózó sorok alakultak ki a kapuknál, de sokan nem is tudtak időben bejutni a stadionba, sőt voltak akik arra panaszkodtak, hogy egyszerűen eltűnt a jegyük az alkalmazásban.

A kezdősípszó után nem sokkal a Chelsea egy rövid közleményt adott ki, amelyben elismerték a hibát, és mindenkit megnyugtattak, hogy dolgoznak a problémán, hogy a következő hazai meccsen már ne ismétlődjön meg hasonló forgatókönyv.

Kapcsolódó cikkek:

Meccs közben halt meg a Premier League-csapat szurkolója
A Barca sokkoló lépésével a Liverpoolnak és a Real Madridnak is keresztbe tehet
Letartóztatásba került a Liverpool meccsén rasszista botrányt okozó szurkoló
„Pénzéhes s.ggfej” – így gyalázták a szurkolók a Liverpool kiszemeltjét
Korábbi klubja szurkolói csodálatos képpel tisztelegtek Diogo Jota előtt
A Liverpool nyert, de Szalah könnyek között ment le a pályáról – videó
A karrierje volt a tét, de végre fellélegezhet a PL-csapat sztárja
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!