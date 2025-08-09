A 30 éves, korábbi angol válogatott Raheem Sterling – akit 2022-ben 47,5 millió euróért szerződtetett a Chelsea a Manchester Citytől –, vezeti azt a kilencfős “száműzött listát”, akik sem fényképpel, sem adattal nem szerepelnek már a csapat hivatalos oldalán.

Ben Chilwell és Raheem Sterling is létszámfelettivé vált a Chelsea-nél

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Sterling és társai: eltűnt játékosok a Chelsea-nél

A lista többi tagja:

Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu, Armando Broja és David Datro Fofana.

Nemcsak a profil hiánya utal arra, hogy ezek a játékosok nincsenek már a vezetőedző Enzo Maresca terveiben: információk szerint a klub aktívan dolgozik azon, hogy új klubot találjon nekik, lehetőleg már a szeptember 1-i átigazolási határidő lejárta előtt.

A Chelsea – ahogy az elmúlt években már megszokott – ezen a nyáron is őrült költekezésbe kezdett, többek között megvették Joao Pedrót 60 millió euróért a Brightontól, Estevaót (34 millió, Palmerias), Jamie Gittenst (56 millió, Borussia Dortmund), Jorrel Hatót (44 millió, Ajax) és Liam Delapet (35 millió, Ipswich) is. Ráadásul a hírek szerint itt nem kívánnak leállni, leigazolhatják az RB Leipzig kiválóságát, Xavi Simonst, valamint a Manchester Unitedből Alejandro Garnachót is.

Jorrel Hato is officially a Blue. 🔵✍️ pic.twitter.com/j1d1o88yWu — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2025

Mindez oda vezetett, hogy az első csapat hivatalos kerete elképesztő módon 47 főre duzzadt – ebből csak 31 játékos rendelkezik profillal a klub honlapján, további hét labdarúgót kölcsönadtak, és kilenc játékos egyszerűen eltűnt a hivatalos keretből.

Ben Chilwell: 2020-ban érkezett a Leicester Citytől 50 millió euróért.

Raheem Sterling: 47,5 millió eurós átigazolás 2022-ben.

Axel Disasi*: közel 45 millió euróért jött a Monacóból 2023-ban.

Lesley Ugochukwu: 28 millió euró a Rennes-ből.

David Datro Fofana: 10,5 millió euróért vette meg a Chelsea a Moldétől 2023 januárjában.

Ez azt jelenti, hogy a vezetőség közel 200 millió eurót fektetett olyan játékosokba, akiket jelenleg sem használ, sem láttatni, látni nem akar.

Raheem Sterling tavaly nyáron az utolsó pillanatokban csak kölcsönbe került az Arsenalhoz, a szurkolók pedig tudni akarják a választ: miért nem adják el végleg, ha láthatóan már nincs jövője a klubnál?

A kölcsönért nem kaptak pénzt, a Chelsea ráadásul még ki is fizette Sterling fizetésének közel felét (kb. 6 millió eurót), miközben a játékos a londoni rivális csapatában szerepelt.

David Datro Fofana esete szintén árulkodó. A fiatal elefántcsontparti csatár a Göztepében (Törökország) töltötte az előző szezont kölcsönben, de egy súlyos sérülés miatt idő előtt visszatért. Bár már edzésbe állt, jelenleg ő is azon játékosok közé tartozik, akiket eladásra kínálnak. Armando Broja és Lesley Ugochukwu iránt a legkomolyabb érdeklődő a Burnley a hírek szerint.

És itt még nincs vége. A hírek szerint Christopher Nkunku – folyamatos tárgyalások zajlanak a francia eladásáról –, Nicolas Jackson (megfelelő ajánlat esetén elengedik a szenegálit), Marc Guiu (kölcsönben a Sunderland játékosa lesz a több lehetőség érdekében) és Tyrique George (német klubok figyelik, eladásra kerülhet, akár Simons cserealapja is lehet) is távozhat.

Noni Madueke (Arsenal), Joao Felix (al-Nasszr), Djordje Petrovic (Bournemouth) pedig már eligazolt.