Elképesztő pazarlás van a PL-sztárcsapatnál. A Chelsea-nél hihetetlen káosz van, kiderült ugyanis, hogy kilenc játékos teljesen eltűnt a keretből a klub hivatalos oldalán, köztük a világsztár Raheem Sterling is. Ezzel a nem mindennapi megoldással tudatta a klub, kikre nem számít az egészen hihetetlenül nagy, 47 játékosból álló keretből. A furcsa „lista" újabb fejezetet nyit a londoni együttes átalakulásban, ahol a vezetők láthatóan kétségbeesetten próbálják kezelni a túlméretezett keret problémáját.

A 30 éves, korábbi angol válogatott Raheem Sterling  – akit 2022-ben 47,5 millió euróért szerződtetett a Chelsea a Manchester Citytől –, vezeti azt a kilencfős “száműzött listát”, akik sem fényképpel, sem adattal nem szerepelnek már a csapat hivatalos oldalán.

Chelsea's English defender Ben Chilwell (L) and Chelsea's English midfielder Raheem Sterling arrive for a training session on the eve of the UEFA Champions League group E football match between England's Chelsea and Austria's Red Bull Salzburg at the team's training ground in London on September 13, 2022. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)
Ben Chilwell és Raheem Sterling is létszámfelettivé vált a Chelsea-nél
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Sterling és társai: eltűnt játékosok a Chelsea-nél

A lista többi tagja: 

Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu, Armando Broja és David Datro Fofana.

Nemcsak a profil hiánya utal arra, hogy ezek a játékosok nincsenek már a vezetőedző Enzo Maresca terveiben: információk szerint a klub aktívan dolgozik azon, hogy új klubot találjon nekik, lehetőleg már a szeptember 1-i átigazolási határidő lejárta előtt.

A Chelsea – ahogy az elmúlt években már megszokott –  ezen a nyáron is őrült költekezésbe kezdett, többek között megvették Joao Pedrót 60 millió euróért a Brightontól, Estevaót (34 millió, Palmerias), Jamie Gittenst (56 millió, Borussia Dortmund), Jorrel Hatót (44 millió, Ajax) és Liam Delapet (35 millió, Ipswich) is. Ráadásul a hírek szerint itt nem kívánnak leállni, leigazolhatják az RB Leipzig kiválóságát, Xavi Simonst, valamint a Manchester Unitedből Alejandro Garnachót is.

Mindez oda vezetett, hogy az első csapat hivatalos kerete elképesztő módon 47 főre duzzadt – ebből csak 31 játékos rendelkezik profillal a klub honlapján, további hét labdarúgót kölcsönadtak, és kilenc játékos egyszerűen eltűnt a hivatalos keretből.

  • Ben Chilwell: 2020-ban érkezett a Leicester Citytől 50 millió euróért.
  • Raheem Sterling: 47,5 millió eurós átigazolás 2022-ben.
  • Axel Disasi*: közel 45 millió euróért jött a Monacóból 2023-ban.
  • Lesley Ugochukwu: 28 millió euró a Rennes-ből.
  • David Datro Fofana: 10,5 millió euróért vette meg a Chelsea a Moldétől 2023 januárjában.

Ez azt jelenti, hogy a vezetőség közel 200 millió eurót fektetett olyan játékosokba, akiket jelenleg sem használ, sem láttatni, látni nem akar.

Raheem Sterling tavaly nyáron az utolsó pillanatokban csak kölcsönbe került az Arsenalhoz, a szurkolók pedig tudni akarják a választ: miért nem adják el végleg, ha láthatóan már nincs jövője a klubnál? 

A kölcsönért nem kaptak pénzt, a Chelsea ráadásul még ki is fizette Sterling fizetésének közel felét (kb. 6 millió eurót), miközben a játékos a londoni rivális csapatában szerepelt.

David Datro Fofana esete szintén árulkodó. A fiatal elefántcsontparti csatár a Göztepében (Törökország) töltötte az előző szezont kölcsönben, de egy súlyos sérülés miatt idő előtt visszatért. Bár már edzésbe állt, jelenleg ő is azon játékosok közé tartozik, akiket eladásra kínálnak. Armando Broja és Lesley Ugochukwu iránt a legkomolyabb érdeklődő a Burnley a hírek szerint.

És itt még nincs vége. A hírek szerint Christopher Nkunku – folyamatos tárgyalások zajlanak a francia eladásáról –, Nicolas Jackson (megfelelő ajánlat esetén elengedik a szenegálit), Marc Guiu (kölcsönben a Sunderland játékosa lesz a több lehetőség érdekében) és Tyrique George (német klubok figyelik, eladásra kerülhet, akár Simons cserealapja is lehet) is távozhat.

 Noni Madueke (Arsenal), Joao Felix (al-Nasszr), Djordje Petrovic (Bournemouth) pedig már eligazolt. 

Enzo Marescára komoly feladat vár: egy 47 fős keret menedzselése nemcsak sportszakmailag, hanem emberileg is kihívás. A korábbi edző, Graham Potter bevallotta, hogy annyian voltak az edzéseken, hogy néhány játékos a földön ült a taktikai értekezleteken, de Maresca is beszélt arról, hogy külön csoportokra kellett osztania a focistákat az edzésen.  

Érdekesség, hogy az elmúlt években fizikailag is bővíteni kellett a Stamford Bridge és az edzőközpont öltözőit, hogy elférjen minden játékos.

Chelsea (ENG) celebrates their championship as the FIFA Club World Cup 2025 champions by beating Paris Saint-Germain (FRA) 3-0 after an intense final at the MetLife Stadium in New Jersey, USA, on July 13, 2025, alongside US President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino (Photo by Deccio Serrano/NurPhoto). (Photo by DECCIO SERRANO / NurPhoto via AFP)
Nagytakarítás jöhet a friss klubvilágbajnoknál 
Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogyan néz ki a Chelsea játékosállománya 2025-26 előtt.

Hivatalos első csapat (31 fő):

- Kapusok (3): Robert Sánchez, Filip Jorgensen, Gaga Slonina  
- Védők (11): Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Wesley Fofana, Aaron Anselmino, Josh Acheampong, Jorrel Hato  
- Középpályások (7): Enzo Fernández, Dário Essugo, Andrey Santos, Kiernan Dewsbury-Hall, Moisés Caicedo, Omari Kellyman, Roméo Lavia  
- Támadók (10): Pedro Neto, Liam Delap, Cole Palmer, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, João Pedro, Tyrique George, Marc Guiu, Jamie Gittens, Mykhailo Mudryk

Kölcsönben (7 fő):

- Kapusok: Mike Penders (Strasbourg), Teddy Sharman-Lowe (Bolton)  
- Védők: Mamadou Sarr (Strasbourg), Caleb Wiley (Watford)  
- Középpályások: Leo Castledine (Huddersfield), Kendry Páez (Strasbourg)  
- Támadó: Deivid Washington (Santos)

A weboldalról is eltávolított játékosok (9 fő):

- Védők: Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Alfie Gilchrist  
- Középpályások: Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu  
- Támadók: Raheem Sterling, Armando Broja, David Datro Fofana

Brutális átigazolási számok, döbbenetes költségek

A Chelsea rengeteg pénzből igazolt zsákszámra játékost, ám nem tudták vagy tudják mindegyiküket beépíteni. Valljuk be, ez lehetetlen is lenne, így felmerül a kérdés, hogy idén nyáron miért kellett újabb százmilliókat elkölteni.

A Chelsea már az elmúlt időszakban Európa egyik legnagyobb költekezője volt – csak a 2023-as nyáron több mint 500 millió eurónak megfelelő összeget költöttek új játékosokra, és két egymást követő átigazolási időszakban is rekordot döntöttek. A klub összesen több mint 1,2 milliárd eurót fordított új szerzeményekre az elmúlt években.

A klubvilágbajnok Chelsea ráadásul több mint 88 millió eurót fizetett ki ügynököknek és közvetítőknek – ez a legmagasabb összeg a Premier League-ben.

Volt olyan Manchester City elleni bajnoki, amikor a Chelsea kispadján és lelátóján 600 millió eurónyi játékos ült 

– ez több, mint amennyit néhány teljes Premier League-csapat kerete ér. Arról nem is beszélve, hogy a klub hosszú, 7–9 éves szerződéseket kínál (pl. Enzo Fernández 9,5 év). 

Rend, átláthatóság, fiatalítás lesz a Chelsea-nél az ígéretek szerint

Az olasz menedzser, Enzo Maresca filozófiája mindenesetre végletekig letisztult: 

maximum 23 fős első keret, két játékos posztonként, a többitől szabadulni kell. Fontosnak tartja a fiatal tehetségek beépítését, teljesítményalapú fizetésekkel.

Maresca saját stílusában “brutálisan őszinte” minden játékossal: ha nem számít valakire, vagy éppen a létszám túllépése miatt egyszerűen nincs hely a keretben, azt rögtön közli.

Raheem Sterlingék eltűnése nem véletlen félreértés, hanem egyértelmű jelzés, távozniuk kell. Bár nem a legszebb módon, de mindenképp szükség van rá, főleg, hogy a Chelsea képtelen leállni a vásárlásokkal. A londoni együttes esete “tankönyvbe illő”, tökéletes példája a túlköltekezésnek, és a túlzó, kezelhetetlen keretbővítésnek.

