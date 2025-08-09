A 30 éves, korábbi angol válogatott Raheem Sterling – akit 2022-ben 47,5 millió euróért szerződtetett a Chelsea a Manchester Citytől –, vezeti azt a kilencfős “száműzött listát”, akik sem fényképpel, sem adattal nem szerepelnek már a csapat hivatalos oldalán.
A lista többi tagja:
Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu, Armando Broja és David Datro Fofana.
Nemcsak a profil hiánya utal arra, hogy ezek a játékosok nincsenek már a vezetőedző Enzo Maresca terveiben: információk szerint a klub aktívan dolgozik azon, hogy új klubot találjon nekik, lehetőleg már a szeptember 1-i átigazolási határidő lejárta előtt.
A Chelsea – ahogy az elmúlt években már megszokott – ezen a nyáron is őrült költekezésbe kezdett, többek között megvették Joao Pedrót 60 millió euróért a Brightontól, Estevaót (34 millió, Palmerias), Jamie Gittenst (56 millió, Borussia Dortmund), Jorrel Hatót (44 millió, Ajax) és Liam Delapet (35 millió, Ipswich) is. Ráadásul a hírek szerint itt nem kívánnak leállni, leigazolhatják az RB Leipzig kiválóságát, Xavi Simonst, valamint a Manchester Unitedből Alejandro Garnachót is.
Mindez oda vezetett, hogy az első csapat hivatalos kerete elképesztő módon 47 főre duzzadt – ebből csak 31 játékos rendelkezik profillal a klub honlapján, további hét labdarúgót kölcsönadtak, és kilenc játékos egyszerűen eltűnt a hivatalos keretből.
Ez azt jelenti, hogy a vezetőség közel 200 millió eurót fektetett olyan játékosokba, akiket jelenleg sem használ, sem láttatni, látni nem akar.
Raheem Sterling tavaly nyáron az utolsó pillanatokban csak kölcsönbe került az Arsenalhoz, a szurkolók pedig tudni akarják a választ: miért nem adják el végleg, ha láthatóan már nincs jövője a klubnál?
A kölcsönért nem kaptak pénzt, a Chelsea ráadásul még ki is fizette Sterling fizetésének közel felét (kb. 6 millió eurót), miközben a játékos a londoni rivális csapatában szerepelt.
David Datro Fofana esete szintén árulkodó. A fiatal elefántcsontparti csatár a Göztepében (Törökország) töltötte az előző szezont kölcsönben, de egy súlyos sérülés miatt idő előtt visszatért. Bár már edzésbe állt, jelenleg ő is azon játékosok közé tartozik, akiket eladásra kínálnak. Armando Broja és Lesley Ugochukwu iránt a legkomolyabb érdeklődő a Burnley a hírek szerint.
És itt még nincs vége. A hírek szerint Christopher Nkunku – folyamatos tárgyalások zajlanak a francia eladásáról –, Nicolas Jackson (megfelelő ajánlat esetén elengedik a szenegálit), Marc Guiu (kölcsönben a Sunderland játékosa lesz a több lehetőség érdekében) és Tyrique George (német klubok figyelik, eladásra kerülhet, akár Simons cserealapja is lehet) is távozhat.
Noni Madueke (Arsenal), Joao Felix (al-Nasszr), Djordje Petrovic (Bournemouth) pedig már eligazolt.
Enzo Marescára komoly feladat vár: egy 47 fős keret menedzselése nemcsak sportszakmailag, hanem emberileg is kihívás. A korábbi edző, Graham Potter bevallotta, hogy annyian voltak az edzéseken, hogy néhány játékos a földön ült a taktikai értekezleteken, de Maresca is beszélt arról, hogy külön csoportokra kellett osztania a focistákat az edzésen.
Érdekesség, hogy az elmúlt években fizikailag is bővíteni kellett a Stamford Bridge és az edzőközpont öltözőit, hogy elférjen minden játékos.
Az alábbiakban összefoglaljuk, hogyan néz ki a Chelsea játékosállománya 2025-26 előtt.
Hivatalos első csapat (31 fő):
- Kapusok (3): Robert Sánchez, Filip Jorgensen, Gaga Slonina
- Védők (11): Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Wesley Fofana, Aaron Anselmino, Josh Acheampong, Jorrel Hato
- Középpályások (7): Enzo Fernández, Dário Essugo, Andrey Santos, Kiernan Dewsbury-Hall, Moisés Caicedo, Omari Kellyman, Roméo Lavia
- Támadók (10): Pedro Neto, Liam Delap, Cole Palmer, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, João Pedro, Tyrique George, Marc Guiu, Jamie Gittens, Mykhailo Mudryk
Kölcsönben (7 fő):
- Kapusok: Mike Penders (Strasbourg), Teddy Sharman-Lowe (Bolton)
- Védők: Mamadou Sarr (Strasbourg), Caleb Wiley (Watford)
- Középpályások: Leo Castledine (Huddersfield), Kendry Páez (Strasbourg)
- Támadó: Deivid Washington (Santos)
A weboldalról is eltávolított játékosok (9 fő):
- Védők: Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Alfie Gilchrist
- Középpályások: Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu
- Támadók: Raheem Sterling, Armando Broja, David Datro Fofana
A Chelsea rengeteg pénzből igazolt zsákszámra játékost, ám nem tudták vagy tudják mindegyiküket beépíteni. Valljuk be, ez lehetetlen is lenne, így felmerül a kérdés, hogy idén nyáron miért kellett újabb százmilliókat elkölteni.
A Chelsea már az elmúlt időszakban Európa egyik legnagyobb költekezője volt – csak a 2023-as nyáron több mint 500 millió eurónak megfelelő összeget költöttek új játékosokra, és két egymást követő átigazolási időszakban is rekordot döntöttek. A klub összesen több mint 1,2 milliárd eurót fordított új szerzeményekre az elmúlt években.
A klubvilágbajnok Chelsea ráadásul több mint 88 millió eurót fizetett ki ügynököknek és közvetítőknek – ez a legmagasabb összeg a Premier League-ben.
Volt olyan Manchester City elleni bajnoki, amikor a Chelsea kispadján és lelátóján 600 millió eurónyi játékos ült
– ez több, mint amennyit néhány teljes Premier League-csapat kerete ér. Arról nem is beszélve, hogy a klub hosszú, 7–9 éves szerződéseket kínál (pl. Enzo Fernández 9,5 év).
Az olasz menedzser, Enzo Maresca filozófiája mindenesetre végletekig letisztult:
maximum 23 fős első keret, két játékos posztonként, a többitől szabadulni kell. Fontosnak tartja a fiatal tehetségek beépítését, teljesítményalapú fizetésekkel.
Maresca saját stílusában “brutálisan őszinte” minden játékossal: ha nem számít valakire, vagy éppen a létszám túllépése miatt egyszerűen nincs hely a keretben, azt rögtön közli.
Raheem Sterlingék eltűnése nem véletlen félreértés, hanem egyértelmű jelzés, távozniuk kell. Bár nem a legszebb módon, de mindenképp szükség van rá, főleg, hogy a Chelsea képtelen leállni a vásárlásokkal. A londoni együttes esete “tankönyvbe illő”, tökéletes példája a túlköltekezésnek, és a túlzó, kezelhetetlen keretbővítésnek.