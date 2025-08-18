Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Link másolása
Vágólapra másolva!
Két hét múlva zárul az átigazolási ablak, addig még nagy lehet a mozgolódás Liverpoolban. További érkezőkről is van szó, valamint a klubot 2020 óta erősítő Kosztasz Cimikasztól megválnának a Vörösök, mert Kerkez Milos érkezése óta lassan a meccskeretbe sem fér be.

Kosztasz Cimikasz évekig meg volt elégedve a második számú balhátvéd szerepével a Liverpoolnál, 2020-as megérkezte óta csupán Andy Robertson formahanyatlása vagy sérülése esetén kapott játéklehetőséget. Kerkez Milos nyári átigazolása óta viszont hátrébb került a ranglistán, innentől várhatóan a magyar válogatott játékost jelöli Arne Slot a kezdőcsapatba, míg Robertson a kispadra kerül. Így volt ez a pénteki, Bournemouth ellen 4-2-re megnyert Premier League-nyitányon is, Cimikasz pedig még a meccskeretbe sem került be, ahogy korábban az Angol Szuperkupán sem, amelyet 1-0-ra veszített el a Liverpool az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal szemben.

Kerkez Milos érkezésével Kosztasz Cimikasz (balra) és Andy Robertson is háttérbe szorult a balbekkek sorában a Liverpoolnál
Kerkez Milos érkezésével Kosztasz Cimikasz (balra) és Andy Robertson is háttérbe szorult a balbekkek sorában a Liverpoolnál
Fotó: AFP/Paul Ellis

Robertson nem, de Cimikasz távozik?

Már a nyár eleje óta lehetett hallani arról, hogy Kerkez érkezése miatt a Vörösök egyik balbekkjének tovább kell állnia. Akkoriban még úgy tűnt, hogy Robertson lesz az, az Atlético Madrid élénken érdeklődött iránta, és a skót válogatott csapatkapitánya is nyitottnak tűnt a váltásra, de a spanyolok végül más irányba indultak. Robertson távozásáról azóta nem is pletykáltak, Cimikaszé viszont megint aktuális lett. A Liverpool eddig is szívesen túladott volna rajta, de egy klub sem vitte el eddig a keret egyik mókamesterét, úgyhogy – Fabrizio Romano értesülése szerint – a klub álláspontja megváltozott, most már kölcsönbe is elengedné őt, és a görög is menne. A célállomás kérdéses, a Transfermarkt a Leedset és a Nottingham Forestet emlegeti a kérők között.

Az átigazolási ablak szeptember 1-jén való lezárulta előtt még nagy lehet a mozgolódás a Liverpoolnál, csatár és középső védő leigazolására is szükség van. A Newcastle távozni vágyó támadójáért, Alexander Isakért a hírek szerint hamarosan második ajánlatot küldhet a Premier League címvédője, ahogy a Newcastle játékosa, Marc Guéhi továbbra is célpont.

Az angol focilegenda óriási bakija: Kerkezt alázta, aki a pályán sem volt
Olyat tettek a szurkolók, hogy Jota szülei és özvegye elsírták magukat
Torghelle Sándor figyelmeztette a Liverpool magyar szurkolóit

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!