Kosztasz Cimikasz évekig meg volt elégedve a második számú balhátvéd szerepével a Liverpoolnál, 2020-as megérkezte óta csupán Andy Robertson formahanyatlása vagy sérülése esetén kapott játéklehetőséget. Kerkez Milos nyári átigazolása óta viszont hátrébb került a ranglistán, innentől várhatóan a magyar válogatott játékost jelöli Arne Slot a kezdőcsapatba, míg Robertson a kispadra kerül. Így volt ez a pénteki, Bournemouth ellen 4-2-re megnyert Premier League-nyitányon is, Cimikasz pedig még a meccskeretbe sem került be, ahogy korábban az Angol Szuperkupán sem, amelyet 1-0-ra veszített el a Liverpool az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal szemben.

Kerkez Milos érkezésével Kosztasz Cimikasz (balra) és Andy Robertson is háttérbe szorult a balbekkek sorában a Liverpoolnál

Fotó: AFP/Paul Ellis

Robertson nem, de Cimikasz távozik?

Már a nyár eleje óta lehetett hallani arról, hogy Kerkez érkezése miatt a Vörösök egyik balbekkjének tovább kell állnia. Akkoriban még úgy tűnt, hogy Robertson lesz az, az Atlético Madrid élénken érdeklődött iránta, és a skót válogatott csapatkapitánya is nyitottnak tűnt a váltásra, de a spanyolok végül más irányba indultak. Robertson távozásáról azóta nem is pletykáltak, Cimikaszé viszont megint aktuális lett. A Liverpool eddig is szívesen túladott volna rajta, de egy klub sem vitte el eddig a keret egyik mókamesterét, úgyhogy – Fabrizio Romano értesülése szerint – a klub álláspontja megváltozott, most már kölcsönbe is elengedné őt, és a görög is menne. A célállomás kérdéses, a Transfermarkt a Leedset és a Nottingham Forestet emlegeti a kérők között.

🚨 Kostas Tsimikas exit, expected to accelerate as Liverpool could also open to potential initial loan proposals.



The left back is prepared to leave as Kerkez and Andy Robertson will be the LBs for Arne Slot. pic.twitter.com/KycSz2HfO8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025

Az átigazolási ablak szeptember 1-jén való lezárulta előtt még nagy lehet a mozgolódás a Liverpoolnál, csatár és középső védő leigazolására is szükség van. A Newcastle távozni vágyó támadójáért, Alexander Isakért a hírek szerint hamarosan második ajánlatot küldhet a Premier League címvédője, ahogy a Newcastle játékosa, Marc Guéhi továbbra is célpont.