Kosztasz Cimikasz évekig meg volt elégedve a második számú balhátvéd szerepével a Liverpoolnál, 2020-as megérkezte óta csupán Andy Robertson formahanyatlása vagy sérülése esetén kapott játéklehetőséget. Kerkez Milos nyári átigazolása óta viszont hátrébb került a ranglistán, innentől várhatóan a magyar válogatott játékost jelöli Arne Slot a kezdőcsapatba, míg Robertson a kispadra kerül. Így volt ez a pénteki, Bournemouth ellen 4-2-re megnyert Premier League-nyitányon is, Cimikasz pedig még a meccskeretbe sem került be, ahogy korábban az Angol Szuperkupán sem, amelyet 1-0-ra veszített el a Liverpool az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal szemben.
Már a nyár eleje óta lehetett hallani arról, hogy Kerkez érkezése miatt a Vörösök egyik balbekkjének tovább kell állnia. Akkoriban még úgy tűnt, hogy Robertson lesz az, az Atlético Madrid élénken érdeklődött iránta, és a skót válogatott csapatkapitánya is nyitottnak tűnt a váltásra, de a spanyolok végül más irányba indultak. Robertson távozásáról azóta nem is pletykáltak, Cimikaszé viszont megint aktuális lett. A Liverpool eddig is szívesen túladott volna rajta, de egy klub sem vitte el eddig a keret egyik mókamesterét, úgyhogy – Fabrizio Romano értesülése szerint – a klub álláspontja megváltozott, most már kölcsönbe is elengedné őt, és a görög is menne. A célállomás kérdéses, a Transfermarkt a Leedset és a Nottingham Forestet emlegeti a kérők között.
Az átigazolási ablak szeptember 1-jén való lezárulta előtt még nagy lehet a mozgolódás a Liverpoolnál, csatár és középső védő leigazolására is szükség van. A Newcastle távozni vágyó támadójáért, Alexander Isakért a hírek szerint hamarosan második ajánlatot küldhet a Premier League címvédője, ahogy a Newcastle játékosa, Marc Guéhi továbbra is célpont.