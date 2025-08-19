A szaúdi Szuperkupa Hongkonban zajló küzdelmeinek elődöntőjében az al-Nasszr 2-1-re legyőzte az al-Ittihadot. Ami azért nagy szó, mert a dzseddai csapat nyerte a bajnokságot, szóval jelen állás szerint a legjobb szaúdi csapatot győzték le. Méghozzá úgy, hogy 65 percet emberhátrányban játszottak a fővárosiak. A diadalból emlékezetes részt vállalt a rijádi csapat és a Pro League legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo (b.) most mással mondatta ki, hogy Siúúúú....

Fotó: JOHANN GRODER / APA/EXPA

Cristiano Ronaldo tettén csak ámulunk

Az al-Nasszr a 10. percben a korábbi Liverpool-sztár, Sadio Mané góljával szerzett vezetést, majd negyedórával később a szenegáli csatár egy azonnali piros lappal kiállíttatta magát. Ekkor már 1-1 volt az állás, mert Steven Bergwijn kiegyenlített, így várható volt, hogy nehéz percek várnak az al-Nasszrra.

De nem ijedtek meg, sőt a labdabirtoklást leszámítva nem tudott föléjük kerekedni az al-Ittihad. Ráadásul a 61. percben Ronaldo léphetett ki a leshatárról (lesről?), beszáguldott a 16-oson belülre, és akkor ez történt:

🚨🇸🇦 GOAL | Al Nassr 2-1 Al Ittihad | Joao Felix



JOAO FELIX GIVES AL NASSR THE LEAD! CRISTIANO RONALDO WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/OGnzaCgRX1 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025

A nyáron a Chelsea-ből kihulló még mindig csak 25 éves Joao Felix, aki egy időben a portugál foci legnagyobb tehetsége volt, első hivatalos tétmeccsén megszerezhette az első gólját. És ezért mérhetetlenül hálás lehet Ronaldónak, írja a Magyar Nemzet. Ronaldo, ahogy öregszik, úgy lesz egyre szerethetőbb (vagy éppen kevésbé utálható), ez már nem az első eset volt, góllal ajándékozta meg egy csapattársát akár klub-, akár válogatott szinten.

A 66. percben még elvettek egy gólt Joao Felixtől, de így is komoly terhet vett le a válláról csapat- és honfitársa.

Kapcsolódó cikkek: