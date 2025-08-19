Live
Egy szupersztár is lehet jó fej, akárki akármit mond. Cristiano Ronaldo most éppen a szaúdi Szuperkupa elődöntőjében, az al-Ittihad ellen mutatta meg, hogy nem csak játékosként első rangú fickó.

A szaúdi Szuperkupa Hongkonban zajló küzdelmeinek elődöntőjében az al-Nasszr 2-1-re legyőzte az al-Ittihadot. Ami azért nagy szó, mert a dzseddai csapat nyerte a bajnokságot, szóval jelen állás szerint a legjobb szaúdi csapatot győzték le. Méghozzá úgy, hogy 65 percet emberhátrányban játszottak a fővárosiak. A diadalból emlékezetes részt vállalt a rijádi csapat és a Pro League legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo.

Saudi Pro League football club Al-Nassr's Portuguese forward Cristiano Ronaldo celebrates scoring with his teammate Nassr's Senegalese Forward #10 Sadio Mane during a friendly football match between Al Nassr FC and FC Toulouse in Groedig, Austria on July 30, 2025. (Photo by Johann GRODER / various sources / AFP) / Austria OUT
Cristiano Ronaldo (b.) most mással mondatta ki, hogy Siúúúú....
Fotó: JOHANN GRODER / APA/EXPA

Cristiano Ronaldo tettén csak ámulunk

Az al-Nasszr a 10. percben a korábbi Liverpool-sztár, Sadio Mané góljával szerzett vezetést, majd negyedórával később a szenegáli csatár egy azonnali piros lappal kiállíttatta magát. Ekkor már 1-1 volt az állás, mert Steven Bergwijn kiegyenlített, így várható volt, hogy nehéz percek várnak az al-Nasszrra.

De nem ijedtek meg, sőt a labdabirtoklást leszámítva nem tudott föléjük kerekedni az al-Ittihad. Ráadásul a 61. percben Ronaldo léphetett ki a leshatárról (lesről?), beszáguldott a 16-oson belülre, és akkor ez történt: 

A nyáron a Chelsea-ből kihulló még mindig csak 25 éves Joao Felix, aki egy időben a portugál foci legnagyobb tehetsége volt, első hivatalos tétmeccsén megszerezhette az első gólját. És ezért mérhetetlenül hálás lehet Ronaldónak, írja a Magyar Nemzet. Ronaldo, ahogy öregszik, úgy lesz egyre szerethetőbb (vagy éppen kevésbé utálható), ez már nem az első eset volt, góllal ajándékozta meg egy csapattársát akár klub-, akár válogatott szinten.

A 66. percben még elvettek egy gólt Joao Felixtől, de így is komoly terhet vett le a válláról csapat- és honfitársa.

